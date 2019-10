Fem hållbara resetrender och tips – så semestrar vi 2020

Nätverket Schyst resande har kartlagt flera internationella trendspaningar över hur vi kommer att resa framöver. Här är fem hållbara resformer som vi kommer att se mer av 2020.

De hållbara resorna fortsätter att öka. Så här kommer vi resa 2020. Foto: Getty Images

1. Långsamma resor och tåglyx

2020 planerar många att låta resan ta tid för klimatets skull. Booking.coms framtidsspaning visar att varannan resenär vill välja ett långsammare färdmedel av miljöskäl. Då blir resvägen en upplevelse i sig – vilket innebär en renässans för tåglyxen och legendariska tåglinjer som Flying Scotsman och Orientexpressen. Trenden beskrivs som "romans på räls".

2. Trängselfri turism

Problemet med överturism börjar sjunka in och många söker sig bort från de vanligaste destinationerna. "Andrastadsturism", där man skippar den stora staden och åker till en något mindre stad i närheten, är ett exempel på detta. Att resa under lågsäsongkan också låta en uppleva resmålet i lugn och ro. 2020 förutspås vi leta resmål på "Not Hot"-listan i stället för på topplistan.

3. Mikroäventyr

Nästa år väntas alltfler resenärer omfamna småskaliga, uppnåeliga äventyr på hemmaplan, skriver bland andra National Geographic. "Bakgårdsturismen" låter oss se vår vanliga omgivning ur oväntade vinklar.

4. Äta lokalt

Dagarna när resenärer stängde in sig i en turistanläggning och åt samma mat som hemma är över, konstaterar Revfine.com. 2020 står den lokala maten i centrum och kan till och med avgöra vart vi reser. Närodlat och ekologiskt har en paradplats och vi går på gatumatssafari och hemma hos-restaurang. Det explosionsartade intresset för vegansk mat återspeglas i temaresor och de gröna alternativens intåg på menyer över hela världen.

5. Bo på ekohotell

73 procent av resenärerna planerar att bo på ett miljövänligt boende 2020, enligt Booking.com. I den kategorin ryms både hotell med biodling på taket och mer spektakulära övernattningar, som att sova iträdtält och ha midnattssolspicknick i Finlands skogar.