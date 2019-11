Bo som en kung – Indiskt palats hyr ut rum via Airbnb

Nu har du chansen att bo i ett riktigt palats. Kungligheten Maharadja Sawai Padmanabh Singh hyr nämligen ut ett rum i den i familjens slott i Jaipur via bokningssajten Airbnb. Kolla in bilderna från palatset:

Slottsboende i Inden bjuder på luftiga och svalkande terrasser. Foto: Airbnb

Det 300 år gamla stadspalatset i Jaipur är hemvist för Jaipurs kungliga familj. För första gången någonsin, med början 23 november 2019, kommer Gudliya-sviten på palatset att finnas tillgänglig att hyra på bokningssajten Airbnb.

Privat butler och påfåglar

Gästerna kommer att få uppleva hur det är att bo som en kunglighet. Värd är den 21-årige Maharadja Sawi Padmanbh Singhen som efterträdde sin farfar år 2011 som Maharadja av ett land hans förfäder har styrt i nästan 1000 år.

Gäster kommer att få en privat butler och guide som arrangerar en rad olika stadsupplevelser, inklusive shoppingturer, guidade turer genom lokala museum och utflykter. Autentiska rajastanska måltider kan avnjutas på terrassen, med utsikt över Aravallibergens kullar och fort med utsikt över palatset och fridfullt afternoon tea kan intas i sällskap av påfåglar som bor i Palatsets grönskande trädgårdar.

Maharadja Padmanbh Singh blir den första kungligheten att hyra ut ett rum via Airbnb. Foto: Airbnb

Palatsets vackra innandöme. Foto: Airbnb

Intäkterna till stiftelse

Palatset har aldrig tidigare funnits tillgängligt för bokning av utomstående gäster. Intäkterna för varje bokning kommer gå till Prinsessan Diya Kumari Foundation, en stiftelse dedikerad till att stötta kvinnor på landsbygden och hantverkare i Rajasthan.

Under resten av 2019 kommer Gudliya Suite, som normalt sett kostar 8 000 dollar (motsvarar cirka 77 000 kronor) per natt, finnas tillgänglig att boka på utvalda nätter till ett speciellt öppningspris på 1 000 dollar per natt, där Airbnb kommer att betala mellanskillnaden för varje bokning som ett bidrag till stiftelsen.

Från och med 1 januari kommer Sviten finnas tillgänglig för gäster att boka till det fulla priset om 8 000 dollar.

Läs mer om stiftelsen på Facebooksidan (hemsidan är nedstängd för arbete).

Kunglig inredning. Foto: Airbnb

Lyx i vartenda hörn. Foto: Airbnb

Sovrummet. Foto: Airnbnb