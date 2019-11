Östeuropa i fokus: 16 nya flyglinjer lanseras av Norwegian

Flygbolaget Norwegian lanserar 16 nya direktflyg från bland annat Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo till olika destinationer i Europa under våren 2020.

Ny direktlinje mellan Stockholm och polska Gdansk. Foto: nightman1965/GettyImages

De flesta av de 16 nya destinationerna ligger i Östeuropa. Från Stockholm börjar Norwegian flyga till Palanga, Gdansk och Tivat. Från Göteborg börjar Norwegian flyga till Gdansk. Från Köpenhamn börjar bolaget flyga till Szczecin, Poznan, Palanga och Hamburg.

– Vi märker att det finns ett stort intresse att upptäcka mer av Östeuropa och är därför glada över att kunna erbjuda många nya linjer till spännande destinationer för resenärer i hela Skandinavien. Vi ser fram emot att välkomna resenärer ombord våra bränsleeffektiva flygplan, säger Magnus Maursund, Senior Vice President Commercial Short Haul på Norwegian.

Under mars och april nästa år kommer de nya linjerna att börja trafikeras. Antalet flygningar per vecka varierar. Linjen Stockholm – Gdansk kommer att ha fyra avgångar per vecka medan de flesta andra kommer att ha två avgångar per veckan.

På Norwegians hemsida hittar du flygbolagets nya avgångar från Norden.

Gilla Vagabond på Facebook för mer resenyheter, tips och inspiration i ditt flöde.