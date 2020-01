Efter Frostfilmen – 10 000 turister om dagen besöker Hallstatt

Österrikiska Hallstatt vilar på kanten av Hallstätter See och är en av Europas i särklass vackraste byar. Nu har antalet turister blivit så pass många att stadens borgmästare vill minska antalet med en tredjedel.

Den världsarvsklassade byn Hallstatt var länge ett center för saltproduktion och platsen har varit befolkad ända sedan järnåldern och ligger cirka 2,5 timmar med buss och tåg från Salzburg. Förutom att äta äppelstrudel och strosa runt i den gamla staden är vandring i de fina omgivningarna och båtturer på sjön populära aktiviteter.

Nu har dock antalet turister blivit så pass många att det tär på staden och invånarnas tålamod. Disney-filmen Frost är inte en enda anledningen varför besökare flockas hit, men ryktet om att Hallstatt har inspirerat Arendal i Frostfilmerna har lockat ännu fler. Tidningen Independent skriver att antalet besökare har stigit från 100 om dagen 2009 till 10 000 personer om dagen.

– Vi vill minska antalet besökare med minst en tredjedel, men vi har inget sätt att faktiskt stoppa dem, säger stadens borgmästare Alexander Scheutz till The Times.

Hallstatt nämndes även i programmet som Svt nyligen gjorde om massturism. Där skriver Svt:

"Vi blir allt fler som ska samsas om samma sevärdheter och det tär på både människor och miljö. Som Insta-fenomen invaderas en liten by i Österrike av närmare hundra busslaster - varje dag, året runt".

Se klippet på Svt:s hemsida.

Vagabonds krönikör och redaktör Per J Andersson skrev ett debattinlägg på Svt under rubriken "Tourists go home? Nej, åk någon annanstans istället!".

"Det bästa vi kan göra för att inte bidra till överexploateringen är att inte åka till de mest kända platserna och trängas. Pyramiderna, Lutande tornet, Taj Mahal och Eiffeltornet gör sig bäst på bild och film. Res istället till en liknande stad, strand eller ö i närheten av den världskända grannen".