Megastor Harry Potter-butik öppnar i New York

Harry Potters magi försätter trollbinda omvärlden. Nästa jättesatsning kommer till New York, USA, i form av världens största butik för Harry Potter-fans.

Är du ute efter trollstavar, godis och magi – då är den här megabutiken för dig. Foto: GettyImages/Christopher Furlong

Warner Bros har meddelat att den första officiella Harry Potter-butiken kommer öppna sommaren 2020 i hjärtat av New York City. Närmare bestämt intill den ikoniska Flatiron-byggnaden.

Flaggskeppsbutiken, som kommer ha den största samlingen av Harry Potter och Fantastic Beasts-produkter i världen under ett tak, kommer ha en yta på 1 900 kvadratmeter över tre våningsplanmed. Allt från kläder, godis som till exempel "Bertie Botts Every Flavor Beans" till ett helt nytt sortiment av trollstavar med en design exklusiv till New York kommer att säljas.

– Detta kommer att vara den största Harry Potter-butiken i världen och kommer att bli ett måste för fans där Harry Potter-entusiaster kan engagera sig i interaktiva upplevelser och fotomöjligheter när de går in i magin," skriver Sarah Roots, förste vicepresident för Warner Bros. Worldwide Tours and Retail i ett pressmeddelande.

Mer information om butiken och exakt datum för invigning kommer släppas under våren.

