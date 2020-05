Kina ny storägare i Norwegian – ”Det här var ofrånkomligt”

Ett bolag ägt av kinesiska staten kliver in som storägare i norska flygbolaget Norwegian. Vagabonds redaktör Per J Andersson deltog i Expressen TV för att kommentera köpet.

Ett bolag ägt av kinesiska staten kliver in som storägare i norska flygbolaget Norwegian. Foto: GettyImages

Tidigare i maj röstade Norwegians aktieägarna ja till ett krispaketet som innebär en nyemission av aktier, som gör att de går från att äga 100 procent av bolaget till runt 5 procent.

Läs mer: Aktieägarna vill rädda konkurshotade Norwegian

Det är BOC Aviation som köper in sig med cirka 13 procent av företagets aktier, rapporterar Svenska Dagbladet. Via en lång ägandekedja kopplas bolaget till den kinesiska staten. Bolaget är majoritetsägt av Bank of China, vilken är en av fyra kinesiska statsägda storbanker.

Norwegians aktien rasar med 42 procent på efter beskedet om BOC Aviation. Men det är inte bara det kinesiska bolaget som köper in sig. Även det irländska flygplansleasingsbolaget Aercap köper in sig med 15,9 procent.

Vagabond: Ofrånkomligt

Vagabonds redaktör Per J andersson intervjuades av Expressen TV för att kommentera köpet. Bland annat kommenterar han det oundvikliga i investeringar från Asien och flygbranschens konkurrens som pressat priserna.

– Det har varit ett race mot botten, både gällande priser och villkor för de anställde. På något sätt var det ohållbart – det pratade man om innan corona. Det måste hända någonting. Och nu händer det i expressfart, sa Per J Andersson i inslaget om köpet.

– Egentligen började det här med finanskrisen 2008. Då skrev en brittisk finanstidning: "Dubai, Mumbai, Shanghai or Good Bye" och det varett sätt att uttrycka "om vi inte tar emot investeringar från Asien så är det ajöss helt enkelt".

