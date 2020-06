Ikoniska bussen från filmen "Into the Wild" lämnar Alaskas vildmark

Filmen och boken "Into the Wild" som handlar om Christopher Johnson McCandless resa genom USA och Alaska inspirerade resenärer världen över. Den ikoniska bussen där McCandless levde och dog efter 140 dagar har flyttats ut från vildmarken. Räddningsaktionerna för folk som sökt sig till bussen blev för många.

Den ikoniska bussen från "Into the Wild" flyttas ut från vildmarken. Foto: Alaska Department of Natural Resources

Christopher Johnson McCandless var en amerikansk toppstudent som lämnade familj, vänner och civilisationen för att luffa runt i USA i två års tid. Innan han gav sig av skänkte han 25 000 dollar (alla besparingar för vidare studier) till organisationen Oxfam International. Han antog namnet Alexander Supertramp och gav sig iväg. Till slut nådde han Alaska där han planerade att leva i ensamhet.

I Alaskas svårtillgängliga vildmark hittade han en övergiven buss som han flyttade in i. Hans mål under alla år var att leva fri från civilisationens konsumtion, normer och "falskhet" och istället leva av och nära naturen. Efter 140 dagars isolering i vildmarken avled han efter ett misslyckat försök att lämna vildmarken. Han blev kvar i bussen och avled sannolikt av matförgiftning och svält. Bara några veckor senare hittades han av jägare som brukade använda bussen som övernattningsställe.

McCandless livshistoria inspirerade Jon Krakauers bok "Into the Wild" som i sin tur filmatiserades 2007, i regi av Sean Penn. Filmen och boken blev enormt populära och McCandless öde inspirerade många att följa i hans fotspår – bussen blev en ikonisk plats att besöka trots sitt svårtillgängliga läge mitt i vildmarken.

En helikopter flög ut den ikoniska bussen. Foto: Alaska Department of Natural Resources

Bussen flyttas

I bussen fanns en minnesplakett som familjen McCandless satt upp samt loggböcker som förbipasserande skrivit i. Flera "pilgrimsfärder" till bussen har under det senaste decenniet lett till ett dussintal räddningspådrag, många på grund av högt vattenflöde i floderna (samma orsak som hindrade McCandless att återvända till civilisationen). Hösten 2010 dog en schweizisk turist när hon försökte korsa floden Teklanika och turisternas riskabla beteende var bidragande till beslutet att flytta bussen ut från vildmarken.

Myndigheterna har sagt att bussen kommer finnas kvar och eventuellt ställas ut för allmän beskådan, men detaljerna är fortfarande oklara.

