Miljardförlust för SAS – men kunderna ska få pengarna tillbaka

SAS släppte nyligen sin delårsrapport för kvartalet maj-juli och redovisar en förlust på 2,1 miljarder, men alla kunder som har rätt till återbetalning kommer få det menar SAS.

SAS redovisar en förlust på 2,1 miljarder. Foto: SAS

Förra året gjorde SAS en vinst på 1,4 miljarder kronor, nu handlar det om en förlust på två miljarder.

Antalet passagerare som reste med SAS minskade med 86 procent under kvartalet och de totala intäkterna sjönk med 81 procent. Inrikesresorna har återhämtat sig snabbare än andra delar av verksamheten och står för större delen av intäkterna under kvartalet.

På frågor från SvD Näringsliv om hur trygg bolagets VD, Rickard Gustafson, är med att SAS finns kvar som självständigt bolag om fem år blir svaret först lite svävande. Men om bolaget gör interna effektiviseringar och får ett tillskott kapital är hans bedömning att SAS kommer att navigera igenom krisen.

Återbetalning till kunderna

Ungefär 2,5 miljarder kronor. Så mycket har SAS hittills återbetalat till över en miljon kunder, men hundratusentals återstår, säger, säger Freja Annamatz, presschef på SAS, till Vagabond.

– Under den rådande situationen, som inte bara drabbat SAS utan flygbolag världen om, har många flyg blivit inställda, men jag vill vara tydlig med att alla kunder som har rätt att få tillbaka sina pengar kommer att få det, säger Freja Annamatz.

Enligt henne har personalen som hanterar kunder och återbetalning fördubblats, men det är ändå inte nog för att ta sig an det berg av ärenden som kommit in. Återbetalningarna sker i den ordning de kommer in.

Om man skulle ha rest i april – när kan man få tillbaka pengarna?

– Tyvärr kan jag inte säga när man kommer få tillbaka pengarna och vi förstår frustrationen från kunderna. Olika ärenden har olika komplexitet. Det finns kunder som betalat biljetterna med delvis poäng och delvis med kort, det finns kunder där endast en del av resan skedde med SAS och resten med ett partnerbolag. Vi gör allt för att automatisera enklare ärenden, men det tar tid, säger Freja Annamatz.

Stora nedskärningar

Närmare 4 000 uppsägningar (av totalt cirka 5 000) har slutförts och lokala anställningsavtal är under omförhandling. I juli tecknade SAS avtal om oursourcing av marktjänster både i Göteborg och Malmö och koncentrerar verksamheten till de tre knytpunkterna i Köpenhamn, Oslo och Stockholm.

"Osäker prognos"

Redan innan coronakrisen bröt ut såg framtiden osäker ut för flyget eftersom allt fler avstod från allt fler flygresor av klimatskäl.

"Prognosen från SAS idag är att bolaget i slutet av året ska ha 30-40 procent av verksamheten igång jämfört med ett år tidigare. Men det är en högst osäker prognos", skriver Kristina Lagerström som är ekonomireporter på Svt.