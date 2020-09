Naturkompaniet börjar erbjuda resor med naturupplevelser

Från och med nästa år kommer butikskedjan Naturkompaniet att erbjuda ett urval resor inom Sverige, Norge och Finland.

Naturkompaniet arrangerar resor till storslagna platser, med start 2021. Foto: GettyImages

Naturkompaniets nya resesatsning var egentligen redo för lansering redan i våras. Men coronapandemin satte tillfälligt stopp för planerna. Efter sommarens stora intresse för vandring och friluftsliv inom Sverige menar Henrik Hoffman, vd på Naturkompaniet, att läget nu är helt rätt, trots en del osäkerhet kring Covid-19 framöver.

– Chansen är stor att många planerar att hemestra även nästa år. Då kommer vi att ha ett riktigt bra koncept för dem som vill ha unika naturupplevelser i små grupper och som inte är så enkelt att få till på egen hand, säger han.

Vill inspirera

Satsningen görs i samarbete med reseföretaget WE Travel Group, som bland annat driver Äventyrsresor.

Att outdoorföretag expanderar och blir researrangörer är en trend även internationellt. Varumärken som exempelvis Arc'teryx och norska Norrøna är redan i gång, liksom amerikanska jättekedjan REI och Naturkompaniets tyska systerbolag Globetrotter.

– Vi tycker att det är en naturlig del att inte bara inspirera och utrusta utan att också kunna hjälpa kunden hela vägen ut till äventyret, säger Henrik Hoffman.

Nästa år hoppas man på kajakturer i Nordnorge. Foto: Roger Borgelid

Naturupplevelser på resan

För Naturkompaniets del går den första resan norrut, till Lappland. I februari 2021 står vintertältning, vandring med snöskor, skidor och hundspann på programmet för dem som bokar resan. Senare under året blir det även resor för att skåda björn i norra Finland, klättring på Orust, toppturer i Sverige och Norge tillsammans med skidguiden Calle Lundberg.

Vilka resenärer passar resorna för?

– Det är olika inriktning på varje resa, vi har satt upp resorna så att vi ska kunna erbjuda något som kan passa vår breda målgrupp. Gemensamt för alla resor är såklart att naturupplevelsen står i centrum. Vi har allt för kortare resor som är mer utav en introduktion för nybörjare till mer avancerade resor där det krävs grundfysik och lite förkunskap, säger Henrik Hoffman.

Den första resorn i februari är "Vinteräventyr i Lappland" där man under en långhelg i Jokkmokk kommer varva praktiska moment med härliga naturupplevelser. Tanken är att man ska lära sig ska kunna göra egna vinterturer med de färdigheter man lär sig på resan, göra upp eld, laga mat ute och vintertälta. Dessutom tar man del av samisk kultur och renskötsel.

"Vinteräventyr i Lappland" med hundspann och vintertältning. Foto: Nicklas Bloom

Ni skriver att man kan få hjälp med utrustning inför resan – hur då?

– Vi kommer att ha färdiga packlistor med tips på vad man bör ha med sig till varje resa, vi kommer att kunna erbjuda konsultation via antingen att man bokar sin egen utrustningsrådgivare eller besöker någon av våra butiker eller ringer kundtjänst. Sedan har vi möjlighet att både ha informationkvällar/event inför resorna, antingen i någon av våra butiker eller via en digital kanal. Sedan har vi också vårt hyrkoncept där resenärer kan hyra tex tält och ryggsäckar. Samt att vi kommer att samarbeta med olika leverantörer och vi hoppas kunna via dom också låna ut en del testprodukter under resorna.

Vilken av era resor skulle du själv vara intresserad av?

– När vi tog fram resorna så sa jag att jag vill åka på alla. Men att titta på björnar tycker jag skulle vara en unik upplevelse och något som jag aldrig gjort, så jag väljer resan "Björnsafari i Finland".

Läs mer om resorna på naturkompaniet.se!

Vill du se björnar – häng med på björnsafari i Finland. Foto: Naturkompaniet