Göteborg är världens bästa hållbara stad att besöka 2021

När resesajten och bokförlaget Lonely Planet släpper sin årliga lista över de bästa resorna det kommande året är Göteborg med på listan, som världens bästa hållbara stad att besöka.

Göteborg är en hållbar stad värd att resa till tycker Lonely Planet. Foto: GettyImages

Lonely Planet har offentliggjort sin årliga lista "Best in travel" som innehöll vinnare i tre olika kategorier för 2021; hållbarhet, mångfald och gemenskap. Göteborg vann i kategorin hållbarhet och utsågs därmed till den bästa hållbara staden i världen att besöka, Best Sustainable City Stay.

– Göteborg visar än en gång att vi är en destination som är världsledande vad gäller hållbarhet. Besöksnäringen och många andra delar av staden har jobbat hårt under flera år för att göra destinationen hållbar. Och vi har också försökt lyfta fram Göteborg som en hållbar stad till både utländska journalister och besökare. Att Lonely Planet nu uppmärksammar oss är jätteroligt! säger Peter Grönberg, vd Göteborg & Co.

"Res till Sverige 2021"

2021 års upplaga av Lonely Planets "bästa-lista" omfattar för första gången 30 inspirerande turismprojekt inom kategorierna samhälle, hållbarhet och mångfald. Syftet är att lyfta fram resmål och projekt som fokuserar på banbrytande metoder inom hållbarhet, initiativ som gynnar lokalsamhället och miljön, samt personer som har en mer inkluderande inställning till turism.

Ett annat resemagasin som listat resmål för 2021 är Condé Nast Traveler. De har också fokuserat på hållbarhet och för listan över bästa resmålen 2021 i Europa har de med Skåne på 8:e plats.

Göteborg imponerar

I sin motivering skriver Lonely Planet följande:

"Göteborg har varit högst rankat i Global Destinations Sustainability Index sedan 2016 och stadens progressiva, mätbara lösningar för hållbarhet imponerade vår expertpanel. Med det regionala klimatmålet att bli fossilfritt till 2030 var Göteborg den första staden i världen att införa gröna obligationer för att driva fram investeringar i klimatgynnande lösningar. 97 procent av kollektivtrafiken går på förnybart drivmedel, 95 procent av hotellen är ekocertifierade, centrala Göteborg är en miljözon och flygplatsen är ackrediterad enligt den högsta nivån i programmet Airport Carbon Accreditation."

Utöver att ha utsetts till världens mest hållbara destination enligt indexet GDSI, är Göteborg tillsammans med Malaga också European Capital of Smart Tourism 2020.

2018 blev Göteborg även utnämnt till ett av Europas mest underskattade resmål av Youtube-kanalen Mojo Travel, en lista som fått ny spridning förra året.

