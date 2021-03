Not So White Guide hyllar matställen i Sverige med smaker från världen

Inga vita linneservetter, bara otroligt god mat – ofta med mycket kryddor. Not So White Guide är en restaurangguide som vill lyfta alla de matställen, hak och gatukök som inte kommer med i de etablerade guiderna. I guiden listas 18 restauranger i 6 svenska städer som serverar mat från hela världen.

I guiden listas 18 restauranger i 6 svenska städer som serverar mat från hela världen. Foto: Senay Berhe.

De utvalda restaurangerna i Not So White Guide serverar allt från malisk till uzbekisk till nepalesisk mat. Det de har gemensamt är kärleken till maten – och kryddorna. Städerna som finns representerade är Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Örebro och Växjö.

"Sveriges matskatt är större än Stureplanskrogarna", skriver Halebop som är avsändare till guiden. Man vill bidra med matinspiration och bra restaurangupplevelser där deras kunder rör sig "bortom den flådiga stadskärnan, linneservetter och dyra avsmakningsmenyer". Not So White Guide vill agera komplement till den redan befintliga White Guide.

Här är några av restaurangerna från restaurangguiden:

Indisk streetfood

Art of Spices, Malmö

Res iväg till Indien genom att ta trappan ned på Rådmansgatan 7 i Malmö! Hos Art of Spices serveras du indisk streetfood som den skulle tillagas i Indien. Roshani Jonnalwar startade restaurangen eftersom hon själv saknade autentisk indisk mat i Sverige. Hon vill visa upp att det kan vara så mycket mer än korma och naan.

Roshani Jonnalwar saknade autentisk indisk streetfood i Sverige – öppnade eget. Foto: Senay Berhe.

Mexikansk husmanskost

La Fonda Mexicana, Göteborg

I änden av en gata i industriområdet Ringön i Göteborg finns en liten mexikansk oas med färgglada möbler och sprakande mexikansk radio. Det är Ana Gema Tolentino och hennes personal som lagar genuin mexikansk husmanskost på restaurangen La Fonda Mexicana. "Jag lagar helt enkelt det som min mamma, min mormor och min farmor skulle laga till familjen!" säger Ana i restaurangguiden Not So White Guide. Svårt att inte bli sugen, eller hur?

La Fonda Mexicana är mycket populär – och bara öppen sex timmar i veckan. Så boka bord! Foto: Senay Berhe.

Kinamat – på riktigt

Xi'an Köket, Stockholm

På Bäckvägen 27 vid Telefonplan i Stockholm serveras du kinamat så som den faktiskt serveras i Kina. Eller i det här fallet: i just staden Xi'an och Shaanxiprovinsen i Kina. Det är handgjorda dumplings och handdragna nudlar. "Som att man är hemma hos kompisar och deras supertrevliga släkt som bara råkar komma från Xi'an", skriver Not So White Guide.

I en anspråkslös lokal vid Telefonplan serveras du mat från Shaanxiprovinsen i Kina. Foto: Senay Berhe.