Tips: webbinarium om tågresor med Vagabonds tågexpert

Vilka tågresor är absolut vackrast? Och hur kommer tågresandet se ut i framtiden? På torsdag kan du lyssna till ett digitalt föredrag med Vagabonds redaktör Per J Andersson som pratar resor och tågkärlek. Dessutom med möjlighet att ställa frågor!

Vagabonds grundare och redaktör Per J Andersson pratar om resor och tågkärlek.

En positiv sida av coronapandemin måste ändå vara det ökade utbudet av föredrag och seminarier som genom digitala varianter blivit tillgängliga för hela befolkningen. Vår redaktör Per J Andersson har länge varit en flitig tågföreläsare – nu har du möjlighet att lyssna till hans expertråd oavsett var i landet du befinner dig!

På torsdag 15 april klockan 18:30 till 20:00 kommer Per prata tågresor direktsänt från Sjöbo i Skåne. Han kommer berätta om hur tågens image förändrats genom tiderna, tipsa om vackra tågresor i både Europa och världen, visa bilder från spektakulära resor på räls och spå hur vi åker på semester i framtiden. Efter föredraget har du möjlighet att ställa dina tågfrågor direkt till Per.

Per J Andersson är även författare till boken Ta tåget och programledare för radioprogrammet Räls i Sveriges Radio P1.

European Year of Rail

Webbinariet arrangeras av Europa Direkt Sydskåne i samverkan med Tomelilla bibliotek, Sjöbo bibliotek och Leader Sydöstra Skåne. Under sändningen kommer de även berätta mer om det nya EU-initiativet "The European Year of Rail 2021". Ett projekt där man vill lyfta tågresor som det hållbara och säkra sättet att resa på.

På projektets webbplats hittar du fakta och statistik kring fördelarna med tågresor, men även den här Spotify-listan med tågmusik. Låt tågluffen börja redan nu i fantasin: