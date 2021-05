Ryanair börjar flyga från Stockholm Arlanda till hösten

21 nya rutter till 15 länder med totalt 89 avgångar per vecka. Nu har det blivit klart att Ryanair får en egen bas på Stockholm Arlanda – i oktober lyfter första flyget!

Från och med i höst flyger Ryanair även från Stockholm Arlanda. Foto: pressbild Ryanair.

Många flygbolag väljer just nu att minska på sina avgångar – inte lågprisbolaget Ryanair. Idag, 6 maj 2021, blev det klart att företaget kommer börja flyga även från flygplatsen Stockholm Arlanda. Satsningen är uppskattad till drygt 1,5 miljarder kronor och man räknar med att vara igång redan i oktober 2021.

Två flygplan, 21 nya rutter till 15 länder med totalt 89 avgångar per vecka – så ser satsningen ut. Bland destinationerna finns flera resmål som brukar vara populära under vintern som Alicante, Malaga och Thessaloniki men även stadsweekend-resmål som London, Milano och Wien. Två inrikesdestinationer kommer också att trafikeras – Göteborg med 14 nya rutter per vecka och Malmö med tio.

Kanske en semester i den färgglada byn Villajoyosa utanför Alicante? Foto: Gettyimages.

Eller en weekend till italienska Bologna? Foto: Gettyimages.

Resmålen som kommer trafikeras från Arlanda

Här är alla resmål som Ryanair kommer börja flyga till från Stockholm Arlanda, samt med hur många gånger per vecka man beräknar avgå:

Göteborg, Sverige – 14 ggr/vecka

Malmö, Sverige – 10 ggr/vecka

Ålborg, Danmark – 3 ggr/vecka

Alicante, Spanien – 2 ggr/vecka

Baden-Baden, Tyskland – 2 ggr/vecka

Banja Luka, Bosnien och Hercegovina – 2 ggr/vecka

Bologna, Italien – 2 ggr/vecka

Charleroi, Belgien – 4 ggr/vecka

Gdansk, Polen – 7 ggr/vecka

Kaunas, Litauen – 2 ggr/vecka

Krakow, Polen – 7 ggr/vecka

Liverpool, England – 2 ggr/vecka

London (Stansted), England – 7 ggr/vecka

Malaga, Spanien – 3 ggr/vecka

Milano (Bergamo), Italien – 3 ggr/vecka

Niš, Serbien – 2 ggr/vecka

Riga, Lettland – 5 ggr/vecka

Tallinn, Estland – 3 ggr/vecka

Thessaloniki, Grekland – 2 ggr/vecka

Warszawa (Modlin), Polen – 5 ggr/vecka

Wien, Österrike – 2 ggr/vecka

Förutom de nya avgångarna från Stockhlm Arlanda planerar Ryanair även att expandera med nya linjer från Göteborg Landvetter under hösten, bland annat till Zagreb i Kroatien, Riga i Lettland och Billund i Danmark.