Islands senaste spabad gör dig ett med havet

På stranden med utsikt över Nordatlanten ligger det nya isländska spabadet, Sky Lagoon. En kombination av modern design och isländska badtraditioner – och med en känsla av att du blir ett med havet!

Nytt geotermiskt spabad öppnar några minuter från centrala Reykjavik. Foto: Pursuit / Elva Erlingsdottir.

Sky Lagoon är byggt i en geotermisk lagun i Kópavogur några minuter från centrala Reykjavik. Badet är byggt med en sjuttio meter lång kant som är skapad som en infinity-pool för att ge känslan av att gränsen mellan hav och lagun suddas ut. Som att simma ut i oändligheten! Vackra solnedgångar och chans till norrsken utlovas dessutom!

Den varma lagunen flyter ihop med Nordatlanten. Foto: Pursuit / Elva Erlingsdottir.

Renderad bild från skaparna bakom det nya spabadet, Pursuit.

Ta del av isländska badtraditioner och sparitualer. Foto: Pursuit / Elva Erlingsdottir.

Det nya spabadet är en kombination av modern, minimal design och isländska torvhus. Som gäst erbjuds du en sparitual i sju steg inspirerad av traditionell isländsk badkultur. Varma och kallla bad varvas med het ånga, torr värme och frisk luft.

Med oändlig utsikt över Nordatlanten! Renderad bild från Pursuit / Joanna Buckingham.

Lagunbaren. Renderad bild från Pursuit / Joanna Buckingham.

I lagunens bar kan du beställa en cocktail utan att lämna det rykande vattnet, och blir du hungrig finns "Sky Café" och "Smakk Bar". Ett bad i Sky Lagoon kostar just nu från 580 kronor, i paketet ingår handduk och sjustegsritualen. En upplevelse som med sin närhet till flygplatsen Keflavik passar bra under en stopover under en resa västerut, kanske i kombination med exotisk övernattning i de här glashusen?