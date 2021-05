Snart invigs Sveriges högsta trähotell i Lappland

I Skellefteå byggs just nu ett tjugo våningar högt hus helt i trä. Byggnaden kommer bli ett nytt kulturhus med rum för både kreativitet – och övernattning. Redan till hösten kan du checka in i The Wood Hotel – Sveriges högsta trähotell!

Illustration: White arkitekter.

Det tjugo våningar höga bygget i Skellefteå är helt klimatneutralt. Träet som används kommer från skogarna i trakten, solceller bidrar med energi och värmen och kylan regleras av kraften i Skellefte Älv. Byggnaden är ritad av Sveriges antagligen mest prisade arkitektfirma, White arkitekter, och har redan fått internationella utmärkelser för både design och hållbarhetstänk.

Ett av världens högsta hus i trä – definitivt Sveriges högsta. Illustration: White arkitekter.

Döpt efter Sara Lidman

Sara Kulturhus, som träbyggnaden kommer få heta, är taget efter den norrländska författaren Sara Lidman. Precis som Sara Lidman så vill man att kulturhuset ska andas kreativitet, mod och viljan att tänka nytt.

En hyllning till platsens långa tradition av trähantverk. Illustration: White arkitekter.

Minimalistisk design möter lokala hantverkstraditioner på The Wood Hotel. Foto: White arkitekter.

The Wood Hotel by Elite

Förutom kulturhus så rymmer byggnaden även ett hotell, The Wood Hotel by Elite. Som namnet avslöjar är det hotellkedjan Elite Hotels som kommer driva hotellet som ett premiumhotell med 205 hotellrum, spa med utomhuspool, en restaurang på våning nitton, och en skybar med takterrass och panoramautsikt över Skellefteå.

Bygget är i full gång och från och med 8 september 2021 kommer du kunna checka in i det skyhöga trähuset.