Resa utomlands? Gärna, men måste jag inte fått andra sprutan då?

Jag är på väg ut i Europa men är fundersam på vilka covidrestriktioner som gäller. Måste jag göra ett svindyrt PCR-test? Måste jag sitta i karantän? Blir jag insläppt om jag är färdigvaccinerad? Vagabond har kollat vad som gäller för några av de populäraste turistländerna.

Vagabond reder ut vad som gäller för resor till de vanligaste turistländerna. Foto: Gettyimages.

Förändringens vindar blåser. Efter en vinter och en vår då de flesta av världens länder krävt att inresande svenskar måste sitta i karantän i 7, 10 eller 14 dagar kommer nu lättnaderna. Framförallt har vi den minskade smittspridningen att tacka för det, och den är ju i sin tur en följd av massvaccineringarna.

I dagsläget krävs ännu karantän av inresande svenskar i flera europeiska länder, undantaget länderna i Sydeuropa. De länderna kräver i de flesta fall enbart att du har med dig ett färsk negativt coronatest.

Men snart kommer stora förändringar när det gäller reserestriktioner. 1 juli ska EU:s gemensamma digitala gröna certifikat vara klart. Är du vaccinerad och det har gått en tid – förmodligen två veckor – sedan andra sprutan ska du kunna resa i hela EU utan PCR-test och karantän.

Sju länder – Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Grekland, Kroatien och Polen – meddelade på tisdagen (1 juni) att de redan nu accepterar resenärer som har EU:s gröna certifikat. Men det gäller ännu inte inresande svenska resenärer. För att E-hälsomyndigheten ska kunna öppna e-tjänsten covidbevis.se behövs en rättslig grund för att hantera personuppgifterna i covidbeviset.

Den rättsliga grunden ges i och med EU-förordningen och en ny svensk förordning träder i kraft, och det sker först den 1 juli i år. Innan EU-förordningen träder i kraft saknar Sverige alltså rättslig grund på nationell nivå för att hantera personuppgifterna i beviset, enligt E-hälsomyndigheten.

Det enda som krävs när allt är på plats är att du visar upp EU:s gröna certifikat i en app med QR-kod i mobilen eller utskriven på papper. För att hålla dig uppdaterad av hur arbetet med vaccinationsbeviset går ska du regelbundet kolla på E-hälsomyndighetens och Myndighetes för digital förvaltnings sajter.

Till dess gäller det här (med reservation för ändringar – kolla alltid senaste nytt med respektive lands hälso- eller turistmyndigheter och svenska UD:s sajt Sweden Abroad:

Vad är det som gäller vid resa egentligen? Vagabond reder ut det! Foto: Gettyimages.

Tyskland

Tyskland kräver att du fyller i en hälsodeklaration (Digitale Einreiseanmeldung) på nätet har med dig ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar. Eftersom Sverige ännu räknas som ett högriskområde, även om våra smittotal minskar snabbt, måste vi fortfarande sitta 10 dagar i karantän. Men om du gör ett andra PCR-test i Tyskland, och det är negativt, slipper du isoleringen efter 5 dagar.

Att vara färdigvaccinerad räcker för närvarande tyvärr inte för att slippa de här kraven, eftersom de svenska vaccinationsbevisen som ges ut nu är på svenska. Och Tyskland kräver att de är på tyska eller engelska. Men så fort svenska E-hälsomyndighetens vaccinationsbevis och det gemensamma gröna EU-certifikatet för vaccinerade är klart, då kommer det förstås att göra att du kan resa in i Tyskland utan krav på PCR-test, karantän etc.

Det råder olika regler för hotell, restauranger mm i Tysklands olika förbundsländer. Läs mer om det på sajten Germany Travel.

Tyskland är ju ett stort transitland, för såväl tåg- och bilresenärer som flygresenärer. Då gäller följande:

Direkta transitresor (landvägen med tåg, bil och buss) genom Tyskland är möjliga utan test, utan karantän och utan digital anmälan.

Vid samtliga transitflygresor via Tyskland krävs dock uppvisande av negativt test.

Österrike

Från och med 1 juni krävs inte längre karantän för oss som reser in i landet från Sverige. Däremot krävs att du fyller i hälsodeklaration på nätet (Pre-Travel-Clearance) och har med dig antingen intyg om att du inte har en pågående infektion, är vaccinerad eller har haft infektion och därmed antikroppar.

Om du fått ett tvådosvaccin, som Pfizer-Modernas, är det giltigt redan 22 dagar efter första dosen, meddelar Österrike generöst. Har du haft covid krävs ett intyg om genomgången infektion (antikroppar) de senaste 6 månaderna. Det ska bekräftats med ett intyg som inte är äldre än 3 månader. Du kan också resa in med ett negativt PCR-test (inte äldre än 72 timmar) eller antigentest (inte äldre än 48 timmar). Om du inte kan visa upp något intyg måste du göra ett covidtest på plats i Österrike senast 24 timmar efter att du anlänt. Läs mer på Österrikiska turistbyråns sajt.

Kroatien kräver också att du fyller i en hälsodeklaration på nätet (Entercroatia), har ett negativt PCR-test, ett negativt antigentestnew-module-37 (som är godkänt av EU), bevis på genomgången coronainfektion (antikroppar) eller bevis på att du fått två doser vaccin. Kroatien kräver att andra sprutan ska ha tagits minst 14 dagar före inresetillfället. Barn under 12 år slipper. Om du saknar ovanstående är också möjligt att testa dig direkt efter inresan, men då med obligatorisk självisolering tills du fått ett negativt testresultat.

Kroatien kräver att andra sprutan ska ha tagits minst 14 dagar innan avfärd. Foto: Gettyimages.

I dagsläget måste du fylla i en hälsodeklaration på nätet (Protocol for Arrivals in Greece) – och så ska du ha med dig ett negativt PCR- testsvar som inte får vara äldre än 72 timmar. Barn under 6 år slipper. Inresa tillåts även för resenärer som kan uppvisa vaccinationsintyg men i dagsläget kan de intygen som utfärdas i Sverige inte användas för inresa i Grekland. Bevis på negativt test behövs dock inte för dig som har antikroppar. Antikroppbeviset du får i Sverige gäller om det är utfärdat av svensk myndighet eller ett certifierat laboratorium, är minst 2 månader och som mest 9 månader gammalt.

Av svenska resenärer avkrävs ett negativt PCR-test, genomfört av ett certifierat laboratorium som inte får vara äldre än 72 timmar. Barn under 12 år behöver inte testa sig. Testresultatet måste du – före avresan – ladda upp på plattformen Cyprus Flightpass. Och så måste du göra ytterligare ett PCR-test vid ankomst till Cypern – och det får du betala för själv (kostar 30 euro på Larnacas flygplats och 32 euro på Paphos flygplats). Testresultaten får du inom 3 timmar som SMS.

Italien

Italien kräver att du kan visa upp ett negativt molekylärt (PCR) eller antigent covidtest. I båda fallen måste de vara gjorde max 48 timmar före inresan i landet. Barn under 2 år slipper.

Innan du reser till Italien måste du fylla i det digitala formuläret EU Digital Passenger Locator Form. Efter inresan i landet ska du anmäla sin vistelse i den region du befinner dig. Du anmäler dig till lokala hälsovårdsmyndigheten (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria). Kontaktuppgifter hittar du här!

Munskydd gäller för den som vill se Pantheon i Rom. Foto: Gettyimages.

Även Spanien kräver hälsodeklaration (Spain Travel Health Form) på nätet och negativt PCR-test för inresa från Sverige, och även om du är fullt vaccinerad eller har antikroppar. Testet ska vara molekylärt (PCR, TMA, LAMP m fl), och ska göras tidigast 72 timmar före din ankomst till landet. Resultat måste styrkas med originalintyg – i pappersformat eller digitalt – på spanska, engelska, franska eller tyska. Barn under 6 år slipper.

Spaniens premiärminister har dock sagt att det från och med 7 juni ska bli möjligt för fullt vaccinerade att resa in i landet utan krav på PCR-test. Men det saknas ännu information om vilken typ av intyg som krävs.

Portugal

Portugal krävde karantän av svenskar till häromveckan. Men sedan antalet smittade i Sverige sjunkit under 500 per 100 000 invånare krävs bara – precis som för de andra sydeuropeiska länderna – ett negativt PCR-test som får vara max 72 timmar när du går ombord på planet till Portugal. Barn under 2 år slipper att göra testet vid resa till fastlandet, medan barn under 12 år slipper om ni reser till Madeira eller Azorerna. Givetvis måste du fylla i hälsodeklaration på nätet – läs mer om det på portugisiska flygplatsmyndighetens sajt.