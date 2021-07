Ny färja mellan Nynäshamn och Rostock – börjar gå i augusti

Redan i slutet av augusti invigs den nya färjelinjen, Hansa Destinations. Båtarna kommer att gå mellan Nynäshamn i Sverige och Rostock i Tyskland, med vissa turer som även passerar Visby. En ny möjlighet för många svenskar att ta sig ut i Europa med bil!

Redan i slutet av augusti kan du hoppa på den nya färjan till Tyskland. Foto: Rederi AB Gotland.

I mars skrev vi om Rederi AB Gotlands planer på en ny färjelinje som skulle knyta samman de tre Hansastäderna Stockholm, Visby och Rostock. Det gick snabbare än väntat – redan i slutet av augusti blir Hansa Destinations, som den nya linjen ska heta, verklighet!

- Förutom att skapa ett kostnadseffektivt och mer miljövänligt transportalternativ mellan Sverige och Tyskland, kommer Hansa Destinations även förbättra förbindelsen till och från Visby, säger Håkan Johansson, vd på Rederi AB Gotland.

Den gamla hansastaden Rostock från vattnet sett. Foto: Gettyimages.

Till att börja med kommer linjen trafikeras av ett fartyg vilket innebär tre avgångar i veckan från vardera hamn. Planen är att sedan utöka med ytterligare ett fartyg för att kunna köra dagliga avgångar från både Nynäshamn och Rostock.

Båtresan kommer att ta 18 timmar, med avgång kl 19:00/19:30 och ankomst nästkommande dag kl 13:00/13:30.

Den gamla kurorten Warnemünde i Rostock med sin långa och breda sandstrand. Foto: Gettyimages.

Fartyget som trafikerar sträckan heter M/S Drotten och är utrustat med restaurang, bistro, butik och plats för både gods och 1400 passagerare. I biljettpriset ingår en stolsplats. Ombord finns även 115 hytter men de går just nu inte att boka tidigare än ett dygn före avfärd. Vi får hoppas på förbättring när det digitala bokningssystemet är på plats senare i höst – just nu sker biljettköp via mejl.

Huruvida båtresan kommer ingå i det befintliga tågluffarkortet från Interrail återstår också att se.