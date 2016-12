8 anledningar: Därför ska du åka till Vietnam

Kritvita paradisstränder, böljande risfält, den trolska dimman och huvudstaden Hanoi.

Reseproffset Charlotta Naumann, grundare av resesajten Voyage By Me, hyser en alldeles speciell kärlek till Vietnam.

Här delar hon med sig av sina bästa tips till dig som är nyfiken på den asiatiska pärlan – en destination som blivit ett spännande alternativ till Thailand.

Vietnam har flera genuina och oförstörda platser för dig som vill komma undan de största turistmassorna. På grund av långvariga krig har landet inte utvecklats som turistdestination, i samma takt som många av sina grannländer. Med europeiska mått mätt är städerna i Vietnam samtidigt relativt välorganiserade och de koloniala husen skapar en annorlunda stämning om man jämför med flera andra delar av Asien. Allt detta gör landet till ett spännande alternativ till Thailand.

Här tipsar reseproffset Charlotta Naumann, grundare av resesajten Voyage By Me.se, om åtta saker du inte får missa när du besöker Vietnam.

Vietnam är världsberömt för sin goda mat. Testa gatumaten i Hanoi eller beställ vietnamesiska vårrullar på någon mysig restaurang. Ett annat tips är att ta en kryssning till byn Phong Nhami. Där kan du sedan åka vidare med en traditionell roddbåt, en så kallas sampa för provsmakningsstopp av lokala specialiteter i ett vietnamesiskt hem. Du kommer inte att bli besviken!

Hanoi tar dig med storm och är en häftig upplevelse för den som inte varit där förut. Cykel-rickshaws syns överallt och de många elledningarna utgör ett spännande inslag i vyn. Huvudstaden har blivit ett inneställe för många européer som installerat sig här och skapat coola konstgallerier, boutiquer, restauranger och barer. Men i Hanoi ser du också byggnader som vittnar om den franska kolonitiden. Framför allt utmärker sig det postkontor som en gång byggdes av Gustav Eiffel. Stadsdelen Gamla stan är definitivt värd ett besök. Där lyser de höghus, som du hittar i många andra delar av Asien, med sin frånvaro. Istället kan du flanera bland äldre och lägre byggnader. De gröna träden längs med gatorna blir sedan pricken över i:et. De utgör en vacker inramning av denna del av Vietnams huvudstad.

Resa till Vietnam

Det är något speciellt med bergstrakterna i Vietnam, där du tar dig fram på smala slingriga vägar. Runt staden Sapa breder de vida, kuperade risfälten ut sig som intensivt gröna skulpturer – ett måste att uppleva när du besöker landet. Här lever flera av landets minoritetsfolk och du har möjlighet att ta del av befolkningens vardagsliv. Missa inte att besöka den lokala marknaden!

I och med att turismen inte har hunnits utvecklas lika snabbt som i många av grannländerna, går det att hitta flera paradisstränder i Vietnam där du slipper trängas med andra besökare. Ett tips är att åka till den vackra paradisön Phu Quoc, som är landets största ö. Har kan du verkligen ta det lugnt och koppla, medan palmerna vajar lätt i vinden ovanför ditt huvud.

Sugen på att upptäcka Vietnam – här bokar du drömresan.

Plötsligt befinner du dig i en annan värld och blir huvudperson en gammal asiatisk saga. Vietnams trolska bergsdimma förför. Det är svårt att värja sig mot det måleriska sceneriet runt om dig och ordet "vackert" blir en grov underdrift.

Rakt upp ur havet tonar 2 000 branta öar upp sig. Vi befinner oss i Ha Long-bukten, som är Vietnams unika skärgård. Här hittar du spännande grottor och paradislika stränder. Ett tips är att åka på en kryssning i området och uppleva det från vattnet.

Låter det spännande? Här kan du läsa mer om resor till Vietnam.

Vietnams historia som satt stora spår i landet. Du hittar kvarlever från Vietnam-kriget, som krigsmonument och gamla Viet Cong-tunnlar, men också vackra tempel och så kallade pagoder från olika dynastier och kejsarriken. Ett besök i Hoi An är ett hett tips för den historieintresserade. Den gamla staden, som är en av Vietnams äldsta, finns med på listan över UNESCO: s världsarv. Anledningen är stadskärnan, som är ett välbevarat exempel på ett handelscenter i form av en sydasiatisk hamn som hade sin glans dagar mellan 1 400- och 1700-talet.

Även detta fascinerade område finns med på UNESCO:s lista över världsarv. Parken är en del av ett av de största sammanhängande så kallade krastområdena på jordklotet. Krast är en typ av vittringsfenomen som skapar stora sprickor, underjordiska floder och grottsystem, som du kan besöka. Mycket spännande!

Ressugen? Här kan du läsa mer om drömresan till Vietnam.

Sri Lanka till våren! Visst låter det härligt? Nu kan du vinna en oförglömlig resa för dig och dina vänner till det älskade resmålet. Värdet på resan är 60 000 kronor (15 000 kronor per person).

I priset ingår:

Bakom tävlingen står den resesajten Voyage By Me.se, specialiserad på skräddarsydda resor online.

Sugen på att tävla? Klicka här – och gå vidare till tävlingssajten.

Lycka till!

TÄVLINGEN ÄR AVSLUTAD!

Därför är det smart att boka en resa med Voyage By Me

Genom Voyage By Me.se kan du, men många resenärer väljer att utgå från just paketen och sedan skräddarsy sin egen drömsemester. Detta görs genom noggrant utvalda lokala agenter som finns på plats på de olika resmålen.

Med sin lokala kännedom hjälper de dig att undvika de värsta turistfällorna och tipsar om aktiviteter som gör att du kommer nära den delen av de land du vill besöka.

Voyage By Me:s lösning med lokala experter gör också att det i många fall blir billigare att skräddarsy sin resa, jämfört med samma bokningar hos andra resebyråer. Förklaringen är att du slipper en massa mellanhänder och istället kommer i direktkontakt med en person som befinner sig på destinationen.

Klicka här – och boka din resa tillsammans med en lokal expert.