12 skäl till varför du borde upptäcka Sri Lanka

Strax söder om Indiens sydspets ligger det tropiska paradiset Sri Lanka.

Den droppformade ön har blivit allt mer poppis som semesterdestination under de senaste åren. Här förklarar vi varför.

Därför är det smart att boka en resa genom Voyage By Me

Genom Voyage By Me.se kan du, men många resenärer väljer att utgå från just paketen och sedan skräddarsy sin egen drömsemester. Detta görs genom noggrant utvalda lokala agenter som finns på plats på de olika resmålen.

Med sin lokala kännedom hjälper de dig att undvika de värsta turistfällorna och tipsar om aktiviteter som gör att du kommer nära den delen av de land du vill besöka.

Voyage By Me:s lösning med lokala experter gör också att det i många fall blir billigare att skräddarsy sin resa, jämfört med samma bokningar hos andra resebyråer. Förklaringen är att du slipper en massa mellanhänder och istället kommer i direktkontakt med en person som befinner sig på destinationen.

Klicka här – och boka din resa tillsammans med en lokal expert.