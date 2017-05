Åtta måsten i Bilbao

Till Bilbao kommer man för att trivas. Mat, museum och vackra byggnader slåss om din uppmärksamhet.

Håll dig på en armlängds avstånd till floden Nervión – längs den ligger i princip allt som är värt att upptäcka i Bilbao.

Bilbao är fullt av fina gator och pittoreska hus. Foto: iStock

Teatro Arriaga

Är du ute efter en pampig upplevelse är det till Teatro Arriaga du ska gå. Teatern ligger vackert belägen nära floden och är minst sagt är en fröjd för ögat. Dessvärre brann delar av originalbyggnaden ner 1914, för att sedan totalförstöras av en stor flodvåg några år senare. Den är dock uppbyggd igen med operahuset i Paris som förebild. Inne i teatern kan du se en mängd olika typer av föreställningar – opera, klassisk musik och balett i världsklass.

Foto: iStock

La Ribera - marknad

En av Spaniens största matmarknader hittar du i Bilbao, precis vid floden i gamla stan. La Ribera är en saluhall med två våningar där all mat är uppdelad efter råvara. Starta på markplan där fisk i alla färger och former huserar och jobba dig uppåt. Förutom att köpa med dig mat finns det även mindre restauranger, så du kan äta och dricka på plats. Har du tur lyckas du även pricka in ett av de få tillfällena när det är mindre konserter i saluhallen.

Foto: Bigstockphoto

Pintxos

Bilbao är beläget i Baskien, och när det kommer till mat äter man inte tapas som i övriga Spanien utan pintxos. Upplägget är i princip detsamma som för tapas, smårätter som gärna delas runt bordet. Det som skiljer dessa två anrättningar åt är att pintxos ofta är baserat på en brödbotten med olika pålägg. Pintxos äter man allra helst på veckans mest festliga tidpunkter – fredag- eller lördagskväll. Vill du äta i barmiljö är ett tips Peso Neto. För en lite lugnare middagssittning rekommenderas Bar el Globo som ligger i centrala Bilbao.

Foto: iStock

Doña Casilda Iturrizar Park

Doña Casilda Park är en klassisk stadspark med allt vad det innebär av ankdamm, fontäner och en paviljong där lokala trubadurer ofta spelar. Designad för över 100 år sedan, i engelsk stil, gör den väldigt trivsam att både strosa runt i och för att hänga i under en dag eller kväll.

Foto: iStock

Vizcaya bridge

Världens äldsta transportbro, Vizcayabron, finns i Bilbao. Den är även en hängbro i konstruktionen, men inte på det klassiska viset. Istället för en fast överfart är det en gondol i varjar som kör från ena sidan till den andra. Var åttonde minut tar gondolen sex bilar och ett 10-tal personer över floden.

Vill du istället gå för egen maskin kan du ta en hiss 50 meter upp där brofästena är sammanlänkade.

Foto: iStock

Shopping

Alla shoppingsugna gör sig en tjänst i att ta sig till Via Don Diego López de Haro. Gatan är inte lika lång som dess namn, men här finns det mesta i shoppingväg. Många av de spanska klädkedjorna som Zara, Massimo Dutti och Mango har sina butiker här. Det finns också ett stort antal caféer och restauranger, så du kan utan problem ta en paus i shoppingen.

Foto: Bigstock

Guggenheim

Det mest välbesökta och populära sevärdheten i Bilbao är Guggenheimmuseet. Här hänger primärt europeisk och amerikansk konst från hela 1900-talet. Bland annat kan du se Andy Warhols avbildningar av Marilyn Monroe.

Konsten i all ära, men det är nästintill mer värt att stanna kvar på utsidan och betrakta byggnaden.

Utformad i marint tema påminner Guggenheimmuseet om en båt som lagt till i hamnen. Graciösa kurvor täckta i titan påminner om en fisk och dess fjäll som blänker i solen. Värt att beskåda!

Foto: iStock

Bergbanan

Bilbao ligger i en dal, omhuldat av berg och gröna kullar. Ett av bergen, Artxanda, är ett trevligt utflyktsmål för den som vill komma bort från stadspulsen eller bara njuta av en panoramautsikt över hela Bilbao. Även själva resan upp på berget är en upplevelse i sig. En charmig bergbana tar dig från stadskärnan till Placa Artxanda, 400 meter upp på berget. En biljett kostar 0,95 Euro (9 kr) och är väl värd sitt pris.