Seychellerna: Upplevelser bortom stränderna

Seychellerna är fängslande. Kritvita stränder och dignande palmer. Men bortom de paradislika turistbilderna finns också ett sprudlande öliv fullt av aktiviteter.

Följ med på tur mellan Seychellernas tre härligaste öar!

Foto: iStock

Mitt ute Indiska oceanen ligger Seychellerna. 115 öar med olika förutsättningar och fördelar. Vi har valt ut tre av dem som du bör upptäcka, tillsammans eller var för sig.

Mahé

När man åker till Seychellerna är ön Mahé svår att undvika. Den internationella flygplasten ligger här, vilket gör detta till första anhalten för de flesta turisterna. Och att låta Mahé bli din inkörsport till Seychellerna är inte illa. Som både största ö till yta och befolkningsmängd (nästan 90 % av lokalbefolkningen bor här) finns det mycket att se och göra. Ta dig in till den myllrande hamnstaden Victoria, världens minsta huvudstad men med stora möjligheter till en oförglömlig start på din semester.

Nationalhistoriska museet

Det finns mycket att känna till om Seychellerna bortom turism och lyxiga resorter. Fram till 1970-talet var hela landet koloniserat, även slavhandeln var utbredd här. På det nationalhistoriska museet i Victoria kan du ta del av tider som varit. Förutom historia täcker även museet in etnografi, djur och natur. Passa på att ta en titt på världens tyngsta kokosnöt, som finns här!

Marknaden

Alla dagar i veckan, förutom på söndagar, håller marknaden i Victoria öppet. Det finns lika många anledningar att ta sig hit som det finns saker att köpa. Nyfångad fisk och teer med olika dofter och smaker trängs på ett behagligt vis med både lokalbefolkning och turister. Sätt dig ner och ät ditt livs godaste banan, eller om du är lite hungrigare – testa en kreolsk buffé. I buffén ingår till exempel grytor och röror, som jambalaya, men också mycket frukt och grönt.

Hiking

Flera av Seychellernas öar är bergsöar och består helt av granit – Mahé är inget undantag. Mitt på ön finns dessutom en lång bergskedja, där högsta punkten når hela 905 meter över havsytan. Området är perfekt för hiking. Faktum är att många reser hit bara för att få den ultimata vandringsupplevelsen. Nästan hela bergskedjan är täckt av en grönskande regnskog som ger svalkande skugga om du är ute under de hetaste timmarna. Ett tips är annars att ta dig hit tidigt på morgonen för att se soluppgången från toppen.

Nationalparken

Om hiking i berg inte är din grej, finns det istället två stycken nationalparker på Mahé som är utmärkta vandringsstråk. Den ena, Baie Ternay marina, har också helt fantastiska dykmöjligheter. Förutom färgrika fiskar är chanserna stora att få se valhajar och delfiner – och jättesköldpaddor. I den norra delen av parken finns ett stort område täckt av sjögräs dit de ofta kommer för att beta.

Här kan du läsa mer om Seychellerna.

Praslin

När det är dags att åka från stadspuls till lugnet rekommenderas en kort båttur till ön Praslin, också det en granitö. Du kan antingen ta en färja hit från Victorias hamn, eller åka med mindre båtar.

Naturen och det rika djurlivet gör att Praslin troligtvis är det Seychellerna du har drömt om.

Fiske

Turismen är tillsammans med fisket de två stora näringarna på Seychellerna. Har du tid över på din resa bör du verkligen passa på att testa den sistnämnda. Det går flera fiskebåtar dagligen från stränderna på Praslin. Det är framför allt flugfiske som gäller, men testa även vanligt kastspö.

Foto: iStock

Snorkling

Praslin är ett äkta snorklingsparadis och det går egentligen att snorkla var som helst över hela ön, bara du har din utrustning med dig. Vill du dock säkra den optimala upplevelsen under vatten är det till Anse Source d'Argent du ska. Stranden är skyddad av ett korallrev som ger de perfekta förutsättningarna för snorkling. Korallrevet ramar in vattnet och håller det varmt och där trivs många spännande arter. Dyk ner under ytan och bekanta dig med både clownfiskar och den lite lynniga lejonfisken.

Palmskogen – Vallée de Mai

Länge var Vallée de Mai ett orört område, men under 1930-talet upptäckte man den vackra palmskogens potential. Sedan dess har det blivit en del av UNESCO:s världsarvslista och tusentals turister har hittat hit.

Det mest speciella med parken är Lodoicea, en havskokosnöt, som bara finns här. Mitt i skogen ligger också en vattenfall som är ett utmärkt ställe att på stanna för en paus.

La Digue

Dags att hoppa på nästa båt för att 30 minuter senare gå i land på den mindre ön La Digue. Ön är känd för sina vaniljodlingar och tillverkning av kokonötsolja, så det finns mycket gott att köpa med sig hem.

Transport

På La Digue finns endast ett fåtal bilar så passa på att göra transporten runt ön till en utflykt i sig. Vägarna här är trots bilbrist utbyggda och därför är cykel ett trevligt alternativ. Skulle du vilja ta dig offroad görs det bäst på hästryggen.

Fågelskådning

Du behöver inte vara ornitolog för att uppskatta fågellivet på Seychellerna. Här finns dels vackra, men framför allt udda, fåglar. Flera av arterna, så som seychellvasapapegojan och seychellbulbyln, finns ingen annanstans i hela världen. Ta dig ut till mitten av ön för bäst chans att se de sällsynta bevingade djuren.