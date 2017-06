Musik längs fjordarna

Musik och natur hör i allra högsta grad ihop. Glöm storstadsfestivalerna för en stund och boka in en riktigt melodiös sommar med naturskön bakgrund.

Är du musikintresserad kan det vara dags att prova nya delar av Norge. Ta en tur kring den sydvästra kustremsan och låt dig färdas en bit in mot landet längs de många vackra fjordarna.

I det här området − som kallas Vestlandet eller Fjord Norge − finns en del av den mest spektakulära natur som Norge har att uppvisa. Samtidigt händer det mycket i de vackert belägna städerna och orterna längs vattnet. Här är några musikmåsten du inte får missa.

Bergenfest, 14-17 juni

I Bergen kan du se både The Weekend och Ellie Goulding. Men även Håkan Hellström Pet shop Boys, Liam Gallagher, Tove Lo och Zara Larsson finns med bland de heta namnen.

Medeltidsfästningen Bergenhus Festning är skådeplats för Bergenfest som samlar 9 000 besökare per dag under fyra dagars tid. Inriktningen är pop och indie i en härlig tidsblandning, och bland headliner-artisterna finner vi bland andra Pet Shop Boys, Liam Gallagher, Ellie Goulding, Richard Ashcroft och Bryan Ferry. Och så våra superstjärnor Tove Lo och Zara Larsson förstås. Bland mycket annat.

Läs mer om Bergenfest för komplett program.

Om du ska till Bergen finns det mycket annat också att uppleva i musikväg. Under sommaren kommer bland andra Håkan Hellström och Sting hit, liksom Robbie Williams och Marcus & Martinus. Men den största händelsen är trots allt 4 juli, då The Weeknd spelar på Bergenhus Festning under konceptet Bergen Calling.

Kolla in Bergenlive för komplett program.

Malakoff, 20-22 juli

Nordfjordeid ligger i fylket med det vackra namnet Sogn och Fjordane. Där huserar sedan 2003 musikfestivalen Malakoff, som med sitt rockfokus numera lockar 20 000 besökare varje sommar. I år är det 15-årsjubileum, och stenhårda akter som svenska Refused, norska Turbonegro och amerikanska Converge samsas med de brittiska arenarockarna Biffy Clyro och norska stoltheter som Ane Brun, Alan Walker och Karpe Diem.

Läs mer om Malakoff.

Sommaren i Ålesund och Sunnmøre

De norska småfavoriterna Marcus & Martinus finns med bland alla dem som kommer att spela i Norge i sommar.

Ålesund är den största staden i Sunnmøre, som består av totalt 17 kommuner. Totalt omgiven av havet har vackra lilla Ålesund blivit något av ett kulturellt nav i området kring Norges mest nordvästra puckel.

Ålesund Live, 16-17 juni är en bred festival som i år lockar med artister som Veronica Maggio, Zara Larsson, Kurt Nilsen, Egil Olsen, Mikhael Paskalev.

Sommerfesten på ön Giske är en speciell upplevelse. Endagsfestivalen äger rum 1 juli, och filosofin är att allt kan delas. Du betalar så mycket du vill för att komma in, och helst tar du med egen mat som tillagas i ett stort mattält. Därefter sätts maten fram så att alla kan ta för sig. 15 norska artister och band uppträder under dagen.

Jugendfest tar plats på Color Line-stadion inne i Ålesund 18-19 augusti. Årets lineup präglas av popmusikens EDM-våg: störst på scen är norska Kygo, holländska techno-legendaren Tiësto och svenska monsterproducenterna Galantis. Och så sjunger Ronan Keating för mammorna som står längst bak.

Den 19 augusti blir det dessutom matinéfestival för barnen kl 12-16 då festen med det intressanta namnet Minijugend drar igång. Headline? Just det: storfavoriterna Marcus & Martinus.

Läs mer om festivalerna här.

RaumaRock, 3-6 augusti

På RaumaRock dyker både Isac Elliot och Dank Jones upp på scenen.

Åndalsnes ligger i Rauma kommun och är skådeplats för festivalen RaumaRock som sedan 2002 försett den lilla orten med musik med hög ljudnivå. I år är den kanadensiska rocktrion Danko Jones ett av festivalens dragplåster. I övrigt är det främst norsk rock som gäller, bland annat med kultbanden CC Cowboys och Di Derre, samt underbarnet Sondre Lerche och många andra. För kidsen arrangeras under lördagen Ung RaumaRock, då det finska stjärnskottet Isac Elliot äntrar scenen.

Läs mer om RaumaRock här.

Moldejazz, 17-22 juli

Moldejazz är en superkänd festival bland jazzentusiaster ute i Europa. På bilden syns Mathias Eick Band. Foto: Linn Ingar Angell/linninger@live.no

Moldejazz har blivit en riktig institution bland de europeiska jazzfestivalerna sedan starten 1961. Här finns det med andra ord en rik aura av jazzhistoria. På Molde behöver man således inte urvattna konceptet alltför mycket med långsökta Sting-bokningar, utan kan oförtrutet fortsätta arbetet med att tillfredsställa jazznördarnas begär – även om det naturligtvis finns en stor bredd i utbudet.

Läs mer om Moldejazz här.

Nattjazz, 26 maj-4 juni

I kulturhuset USF Verftet blir det som vanligt 10 dagars Nattjazz i Bergen. Egentligen handlar det mest om sena kvällar om man ska vara petig – de första konserterna börjar i regel kring kl 20 eller 21, medan vissa kan hålla på till långt efter midnatt. En minst sagt unik stämning garanteras.

Läs mer om Nattjazz här.