Lista: världsarven i Grekland som du inte får missa

Få länder bär på samma kulturella arv som Grekland, något som tydligt återspeglar sig i UNESCOs världsarvslista.

Flertalet byggnader och monument har fått ta plats på den världsberömda listan.

Nedan återfinns de sex mest spektakulära och sevärda minnesmärkningarna, som du inte bör missa.

För att hamna på UNESCOs världsarvslista krävs det att objektet i sig står ut som ett exempel på mänsklig kreativitet. Grekland har, mycket på grund av bland annat sin geografiska position, alltid varit en genomfart för civilisationen. Människor har i alla tider tagit sig hit och det har lämnat sina spår i både arkitektur, mat och konst som i det dagliga livet.

Som ett resultat av detta har hela 18 grekiska byggnader och platser klassificerats sig som världsarv. Några av dem är lite extra värda att se eller uppleva.

1. Apollontemplet / Bassai (centrala Grekland)

Det första grekiska monumentet att upptas på UNESCOs lista var Bassai /Apollontemplet år 1986. Bassai, som betyder lilla dalgången i bergen, är en arkeologisk plats där Apollontemplet kan ses som det mest framstående byggnadsverket. Templet består av grå kalksten och marmor men med en i övrigt sparsmakad exteriör. Insidan var däremot extravagant och utsmyckad med både konst och ädla metaller under storhetstiden. Templet var från början en gåva till guden Apollo.

Över tid har Apollontemplet blivit hårt utsatt för yttre påverkan över tid, så som till exempel sura regn, och skyddas därför idag av ett vitt tält i flera lager. Konserveringsarbete pågår för att bevara Apollon till eftervärlden.

Trots sitt skydd mot naturens krafter är Apollontemplet något som måste ses.

2. Delfi

På 500 meters höjd vid berget Parnassos ligger staden Delfi, mest känt för sitt orakel som enligt legenden varit guden Apollons språkrör och som satt i hans tempel och gav människorna råd. Alla typer av frågor kring livet, stora som små, ventilerades med oraklet innan beslut togs. Man trodde nämligen att hon stod i direktkontakt med Apollon och att guden var förmögen att leda människorna på rätt väg.

Det vi förknippar mest med staden Delfi idag är just Apollons tempel som alltså finns här, precis som i Bassai.

Stadens gamla teater, med plats för över 5000 åskådare, är också en magnifik skapelse.

Om du åker hit bör du heller inte missa det museum som upprättats. Här kan du kika på alla de fynd som gjorts från stadens begynnelse och framåt.

Till Apollons tempel kom människorna för råd. Foto: Istock

3. St Johns kloster (Patmos, sydöstra Grekland)

År 1088 e.kr uppfördes St Johns kloster ur ruinerna från det som tidigare varit ett antikt tempel. Byggnaden består bland annat av ett citadell som delvis upprättades för att skydda själva klostret från pirater som härjade i området.

Det är beläget vackert uppe på en kulle med en fantastisk utsikt över staden och stora delar av omgivningarna. Inne i själva klostret finns en gedigen konstsamling och väggarna är dekorerade med tavlor från olika tidsperioder i klostrets 1000 år gamla livstid.

Sankt Johns ligger på ön Patmos, i Greklands sydöstra hörn, och är därmed inte en lättillgänglig plats. Den är dock väl värd sin resa om du väljer att åka dit.

St Johns kloster ligger vackert på en höjd. Foto: Istock photo

4. Akropolis (Athen)

Akropolis, som betyder högt belägen stad eller överst i staden, är precis som namnet antyder ett samhälle byggd på en höjd. Det finns flertalet akropoler i Grekland men den mest välkända är den vid Aten. Det tidigare Akropolis förstördes under 480-talet f.Kr men man återuppbyggde det några år senare. Till en början fanns inte de tempel (Parthenon) man så ofta ser på bild, utan endast en åtta meter hög skyddsmur med mindre byggnader innanför. Akropolis huvudfunktion var då att agera skydd för det begynnande Aten som började växa fram nedanför bergets fot.

Akropolis besöks med fördel tidigt på morgonen eller vid skymningen – då undviker du de stora turistmassorna och också hettan under varma dagar.

Akropolis är ett av både Greklands, och världens, mest kända kulturarv. Foto: Bigstock

5. Rhodos medeltidsstad (sydöstra Grekland)

Innanför en pampig mur i staden Rhodos ligger en den gamla, medeltida stadsdelen med rötter från 1400-talet. Dess arkitektur är en blandning av bysantisk, romersk och turkisk. 1988 fick staden titeln världsarvsstad på grund av att den är välbevarad och att den bär på historiska skatter.

Strosa runt på smågator och gör upptäckter från en svunnen tid. Missa heller inte Gate Amboise, den stora porten tillika ingången till stan, och den kanske mest imponerande delen av staden.

Hit ska du åka för att få dig en dos av både en härlig atmosfär och enastående arkitektur.

Du kan också uppleva medeltidsstaden från ovan genom att ta dig upp på de murar som omger platsen. Håll dig dock på den säkra sidan och gå med på någon av de guidade turer som ges under tisdagar och söndagar.

Den medeltida delen av staden Rhodos är både vacker och mysig att strosa runt i. Foto: Bigstock

6. Meteora (centrala Grekland)

Meteora är ett klosterkomplex beläget i ett område omgivet av höga berg i fantastiska formationer. Hit kom munkar från östra Grekland under 1300-talet för att undkomma hotet från Turkiet, som började expandera in mot den grekiska gränsen.

Ett av bergen i området har, på naturlig väg, formats till ett torn. Längst upp på dess topp ligger också det kanske mest magnifika klostret. Hit upp kan du ta dig dels via vandringsleder, eller för den våghalsige genom att klättra hela vägen.

Sedan år 1988 har Meteora varit en del av UNESCOs världsarvslista – och vi kan verkligen förstå varför.