Så får du pengarna tillbaka om flyget är försenat

Vad är det egentligen som gäller när flyget är försenat och vilka rättigheter har du som resenär. Vi tog hjälp av experten och redde ut vad som gäller och vilka de vanligaste misstagen är.

Foto: Istock

Om Ifdelayed.com Ifdelayed.com är ett svenskt konsumenträttsföretag. Bolaget driver ersättningskrav åt passagerare som drabbats av försenade, inställda eller överbokade flyg och är branschledande i Skandinavien.



Ifdelayed.com har experter på system, process och juridik och har sedan starten 2014 hjälpt över 20.000 passagerare till mer än 80.000.000 kronor från över 50 olika flygbolag. Ifdelayed.com har eget inkassotillstånd och har vunnit ett flertal medialt uppmärksammade domstolsmål.

Så stor ersättning har du rätt till



EU-förordningen 261/2004 ger dig rätt till följande ersättningar vid flygför

– 250 euro för alla flygningar upp till 1500 km.

– 400 euro för flygningar mellan 1500 och 3500 km.

– 600 euro för flygningar längre än 3500 km.



Preliminära beräkningar visar att 230 000 svenskar kommer att drabbas av flygförseningar under 2017. Det visar siffror från Eurocontrol en organisation som bland annat jobbar med att effektivisera den europeiska flygtrafikledningen med bibehållen flygsäkerhet. De menar även att 1,8 procent av alla flyg ställs in. Trots detta så är det bara fem till tio procent som får den ersättning de har rätt till.



Konsumenträttsföretaget Ifdelayed.com jobbar för att denna siffra ska höjas och fler resenärer ska få den ersättning som de har rätt till från flygbolagen. Erik Tengvall som är flygjurist berättar att två vanliga missförstånd när det kommer till ersättning är att man inte söker ersättning direkt från flygbolaget utan bara hos kreditkortsbolagen och via sin hemförsäkring. Plus att många inte söker ersättning för att man inte tycker det är värt besväret när man köpt en billig flygbiljett.

– Ersättningen från flygbolagen är justerad i schablonbelopp. Så även om biljetten inte kostade mer än ett par hundralappar ligger den lägsta schablonersättningen på 250 euro, säger Erik Tengvall, som hoppas att fler ska bli medvetna om sina rättigheter vid flygförseningar.



Vem har rätt till ersättning?

– Den som är minst tre timmar försenad till sin slutdestination har rätt till ersättning från flygbolaget. Det innebär att om du är 20 minuter försenad vid din första flight och då missar anslutningen och blir mer än tre timmar sen till slutmålet så har du rätt till ersättning. Samma sak gäller vid till exempel överbokning. Alla resenärer som har ett eget säte har rätt till ersättning, så länge flygbolaget inte kan bevisa att förseningen beror på extra ordinära omständigheter, som väder, terrorism och strejk. Orsaker som flygbolaget i sig själv inte rår på.



Hur går jag till väga för att få ersättning?

– Det du behöver för att kunna få ersättning är din bokningsinformation och sedan skickar du ett krav till flygbolaget där du förklarar varför du har rätt till ersättning enligt Förordningen som finns tillgänglig på svenska på EU:s egen hemsida. För dom som däremot inte har tid, kunskap eller ork att själva tjafsa med flygbolaget erbjuder vi professionell hjälp via vår hemsida ifdelayed.com. Det kostar ingenting att starta ett ärende, men om vi vinner ärendet tar vi ett procentuellt arvode på totalt 30 procent av din ersättning. Det blir alltså inga extra kostnader om vi driver ärendet vidare till domstol, det enda vi behöver är en signerad fullmakt som ger oss rätt att driva kravet.



Kan jag på något sätt förbereda mig inför resan för att ha bättre förutsättningar till ersättning om det skulle bli förseningar?

– Att ha koll på sina rättigheter är alltid en fördel. Då är sannolikheten att bli blåst mindre. Du ska till exempel aldrig acceptera kompensation för förseningen direkt på plats då den ofta är lägre än vad du har rätt till. Går du med på en förlikning, en kompensation direkt, förlorar du dessutom dina möjligheter att kräva mer vid ett senare tillfälle, säger Erik och fortsätter:

– Senast i somras blev jag försenad på väg till Wien på grund av en överbokning. Då erbjöd flygbolaget en kompensation på plats, en voucher för att jag skulle ta ett senare flyg. Den var betydligt mycket lägre än vad jag hade rätt till. Hade jag valt att ta emot den hade min rätt till kompensation försvunnit.



När du säger kompensation på plats och vouchers, gäller det även när man erbjuds någon form av matkuponger och hotellövernattning?

– Det är två separata delar. Du kan alltid acceptera mat– och boendekompensation på plats utan att det påverkar dina möjligheter för kompensation för själva förseningen.



Hur kommer det sig att så få söker ersättning, tror du?

– I grunden handlar det mycket om okunskap. Jag upptäckte själv Förordningen först under 2013 när jag försenades över ett dygn på min hemresa och tvingades fira nyårsafton ensam på en flygplats mer än 6000 mil från mina vänner. Antalet resenärer som söker ersättning från sitt kreditkortsbolag eller sin hemförsäkring är däremot betydligt högre. Där ligger en stor utmaning för oss. Sen är det många som nöjer sig med ursäkter från flygbolagen om dåligt väder eller liknande istället för att kolla om det verkligen stämmer. Många gånger har vi fått höra från kunder att de fått ursäkter om till exempel vädret. Men när vi slår upp den aktuella flighten i flygdatabasen kan man se att alla andra plan runt omkring lyfte vid utsatt tid utan att ha problem med vädret, säger han och tillägger:

– Många kunder som kommer till oss har försökt söka kompensation på egen hand utan att lyckas, eller varit kontakt med Allmänna reklamationsnämnden och fått sitt ärende bedömt. Tyvärr räcker inte alltid en bedömning från ARN för att få ersättning. Deras bedömning är bara en rekommendation inte en grund för ett beslut så du kan inte tvinga flygbolaget att betala, något som er och Råd och Röns svarta lista uppmärksammade tidigare under hösten. Nekar flygbolaget ett krav som vi tycker är solklart stämmer vi istället i domstol och kan då tvinga flygbolaget att betala ut ersättningen. Just nu har vi över 200 pågående mål i tingsrätter i hela Sverige.