På träningsresa i Portugal: "Förvänta dig en upplevelse för kropp och själ"

Efter att barnen flugit ur huset bestämde sig Torbjörn och hans fru Maria Chami att det var dags för en ny fas i livet. Tanken om en egen verksamhet växte fram. Idag driver de NoIfNoBut som erbjuder tränings- och inspirationsresor till Portugal.

Utsikt över vackra Nazaré, Portugal. Foto: Istock photo

För cirka två år sedan såg Torbjörn och hans fru Maria möjligheten att ta sig utanför Sveriges gränser för att hitta nya mål i livet. Ganska tidigt i processen föll valet på soliga Portugal.

– När vi letade efter ett ställe att etablera oss på i Portugal prioriterade vi det genuina och charmiga. Vi ville samtidigt hitta en plats som erbjöd all service man kan önska, både närhet till havet och många soltimmar. Efter att ha gjort eftersökningar blev valet till slut ganska enkelt. Nazaré på Silverkusten har allt vi sökte efter och lite till.

Så med siktet inställt söderut började tankarna kring vilken typ av verksamhet de ville starta.

– Vi var överens om att starta ett projekt där vi kunde ta tillvara på våra gemensamma erfarenheter och kompetenser, och samtidigt kunna brinna för projektet. Jag är utbildad personlig tränare och har en bakgrund som PT och träningscoach. Torbjörn har en bakgrund inom företagsledning så allt vad att etablera, strukturera och utveckla företaget bidrar han med. I tillägg till det är vi båda mycket intresserade av träning och hälsa.

De såg också att de hade en plats att fylla på marknaden med ett mer personligt fokus på sina resor, utan krav på prestation och måsten.

– Vi vill erbjuda en träningsresa där både tränad och otränad kan resa tillsammans och få ut någonting av passen – där man kan prova på olika aktiviteter och inte bara visa upp det man redan kan och också uppskattar det mindre formatet istället för de många opersonliga och storskaliga träningsresor som erbjuds på marknaden

LÄS MER: Allt om NoIfNoButs resor till Portugal

Maria och Torbjörn lever sin dröm. Foto: NoIfNoBut

En resa med NoIfNoBut till Portugal innebär att man är i en grupp på 10-14 personer under en vecka. Alla är inackorderade på Hotel Praia, ett 4-stjärningt hotell mitt i centrala Nazaré, mindre än 100 meter från den stora stranden och strandpromenaden. Hotellet erbjuder soldäck och pool, men även ett bra gym.

Under resan står träning och hälsa överst på att göra-listan. Varje träningsresa bygger på samma koncept med en grund i konditionsträning och funktionell styrka, som leds av Maria. Dessutom har varje vecka ett speciellt fokus, tema, som vi fördjupar oss i. Dessa teman leds av professionella coacher inom det aktuella området.

– Mottot är alltså inte ett träningsläger, utan att ha semester och vara fysiskt aktiv under tiden.



Motions- och träningspass blandas även upp med andra aktiviteter, så som vinprovning på den ekologiska vingården Quinta do Pacos, ett besök vid fyren Sitio eller det UNESCO listade klostret i Alcobaca.

– Sedan vet vi att ingen resa är fulländad utan god mat och dryck. Gemensamma luncher är ett forum där jag, temacoachen vi har med oss och deltagarna tillsammans reflekterar över sina upplevelser. Vi äter också en del middagar ihop, medan vissa kvällar är fria och då får man chans att på egen hand upptäcka Nazaré och de drygt 90 restauranger som finns där. Och jadå, vi dricker gärna ett glas vin till maten, skrattar Maria.

– Trevligt umgänge och många skratt är en viktig del av en tränings- och inspirationsresorna med NoIfNoBut.

Vätskepaus under långvandring på stranden. Foto: NoIfNoBut

Något för alla

De flesta som åker med på NoIfNoButs träningsresor är kvinnor och par från 40 år och uppåt, men överlag är alla åldrar representerade. Det är också stor spridning på hur träningserfarna deltagarna är eller inte. Syftet är att ge nycklar och inspiration för att fortsätta leva ett aktivt liv hemma, oavsett om du är träningsvan eller aldrig tidigare tränat när du åker med oss.

– Nytt för 2018 är att vi satsar stort på det vi kallar skräddarsydda resor. Här kan kompisgänget, bokklubben, släkten eller arbetskollegorna själva sätta ihop sin resa och välja på ett stort antal aktiviteter där vi syr ihop allt från ankomst till avfärd från flygplatsen. Kanske vill man spela golf på en av Europas bästa golfbanor, Praia D'El Rey, eller varför inte lära sig surfa på den bästa kuststräckan i Europa för surfing?

LÄS MER: allt om hur du skräddarsy din resa

– Av våra temaresor 2018, med bland annat yoga, pilates, vandring och löpning, har vi även lanserat två resor som vänder sig till personer i en speciell fas i livet; dels de som genomgått en cancerbehandling och vill bli inspirerade att hitta tillbaks till ett aktivt liv och dels de kvinnor som upplever klimakteriets påverkan på kroppen och vill hitta nycklar som gör denna period i livet mer fysiskt aktiv. Styrkan i temaresorna ligger i en delad upplevelse i kombination med alla de aktiviteter vi erbjuder.

Här kan du läsa mer om temaresorna 2018

Så vad får man med sig efter en vecka i Nazaré?

– För det första kommer man att få en väldigt trevlig och rolig upplevelse av Portugal, Nazaré och av en fysiskt aktiv semester. Man kommer att bli inspirerad till att träna och motionera hemma, man kommer också att få uppleva portugisisk kultur, mat och dryck samt det ständigt närvarande havet och det underbara Nazaré.

Sist men inte minst kommer man att få skratta och umgås med nya, trevliga bekantskaper, säger Maria.