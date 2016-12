Bangkok: 8 måsten i metropolen för förstagångsbesökaren

Det är lätt att känna sig villrådig när man dimper ner i denna kaotiska metropol. Vagabond-medarbetaren Jonas Henningsson ger sina bästa tips för en förstagångsbesökare i Bangkok.

Foto: Fotolia.

Bästa sightseeingturen

1. Båttur på Chao Phraya

Ingen tur till Bangkok är riktigt fulländad förrän man upplevt staden från vattnet. Den mäktiga Chao Phraya-floden skär genom bebyggelsen som en vindlande artär. På floden händer det alltid grejer, folk pendlar, taxibåtar plöjer mellan flodsidorna, varor säljs på flytande marknader, saker tran-sporteras och människor bor bokstavligen på vattnet. Floden är dessutom ovärderlig som transportmedel, enkelt och svalkande byter man stadsdel via vattnet i jättestaden.

Foto: Hasachai Boon-Nuang.

Bästa utsikten

2. Vertigo and Moon bar

Ingenstans är staden så glittrande skön – och så svalkande – som från en av Bangkoks takbarer. Staden ligger verkligen i världstoppen när det gäller att erbjuda besökaren raffinerad utsikt som följeslagare till favoritcocktailen. Mitt förstaval är alltid Vertigo and Moon Bar som ligger högst upp i fina hotellet Banyan Tree. Här kan man sitta i timmar och sippa på sin favoritdrink och spana in när natten tar över staden.

Foto: Vertigo and Moon Bar.

Street food

3. Kulinariska kickar

Ingen stad i världen är så bra på gatumat som Bangkok. Chinatown är ett bra område förstås, men överallt i staden finns ställen där man kan äta suverän mat rakt upp och ner utan krusiduller. Distrikt och gator du ska ringa in på kartan i din jakt på street food är Banglamphu, Sukhumvit, Silom, Sathorn och Saphan Lueng. En annan favorit är alldeles utanför Lumpini Park där matstånden är många och bra.

Foto: Tourism Authority of Thailand

Modern kultur

4. BACC

I all denna historiska prakt och urbana frenesi finns det också små oaser för den som är intresserad av samtida konst. The Bangkok Art and Culture Centre, BACC, är just en sådan oas, kanske den bästa som staden har att uppvisa. Här hittar man spännande konst, musik, teater, film, design från landets kreativa garde. Du kan hänga i kaféet eller restaurangen efter utställlningsrundan, eller spana in den fina bokaffären.

Bästa marknaden

5. Chatuchak

Är du det minsta fascinerad av myllrande marknader kommer du att trivas på Chatuchak. Världens största marknad är sådär fullpackad med saker att man kan gå runt i timmar och förföras och förfäras. Djur, souvenirer, mat, smycken, kläder och krimskrams erbjuds från de många tusen marknadsstånden. Här hittar du förstås riktigt bra street food också. Man ska inte stressa igenom Chatuchak. Upplevelsen blir så mycket större om du slår dig i slang med försäljarna, hänger vid matstånden, strövar omkring lite på måfå. Missa inte avdelningen med konst där lokala konstnärer visar och säljer sina verk.

Arkitektur

6. Grand Palace och Wat Phra Kaew

Grand Palace är verkligen iögonfallande mäktigt med sin gulddraperade arkitektur, här har man inte sparat på någon prakt. Templet Wat Phra Kaew är landets heligaste helgedom. Ett bra tips är att komma hit tidigt på dagen, före turistanstormningen.

Bästa stadsdelen

7. Chinatown

Frustande, blinkande, pulserande Chinatown är ett måste under Bangkokbesöket. Här ska man gå vilse bland gator draperade med kulörta lyktor, guppande rislampor och färgstarka skyltar och genom butiker dignande med konstigheter och delikatesser. Guldhandlare och månglare trängs i den frenetiska värmen som bara stiger ju längre dagen lider. I Chinatown hittar du helt enastående mat dessutom så se till att vara hungrig när du kommer hit så att du orkar äta dig fram längs gatorna.

Sovande budda

8. Wat Pho

När du ändå har tagit dig till Grand Palace ska du inte missa Wat Pho i närheten. Wat Pho uppfördes av kung Rama I och är stadens äldsta tempel. Det som de allra flesta vill se här är den vilande Buddan, en 45 meter lång och 15 meter hög glimrande och lite otymplig staty av Budda i viloläge. För full förståelse av den här fascinerande statyn rekommenderas att boka en guide.

