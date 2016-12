The Beatles, konst och kultur – 12 saker att göra i Liverpool

Liverpool är kanske främst känd för musik och fotboll, men här finns så mycket mer att grotta ner sig i. Den charmiga hamnstaden är en pärla som du absolut inte får missa.

Planerar du en resa till Liverpool? Här är 12 måsten! Foto: Istock.

1. Tate Liverpool – populärt konstmuseum

Vid hamnområdet Albert Dock ligger museet Tate Liverpool med fyra våningar av modern konst att frossa i för konstälskaren. Utställningar av Andy Warhol, Gustav Klimt och Picasso har ägt rum här, och fram till 5:e mars nästa år pågår en utställning av Yves Klein. Museet har även workshops och spännande guidade turer. Missa inte den fantastiska utsikten över floden The Mersey från översta våningen!

Galleriet Tate Liverpool är ett av de populäraste gallerierna för modern konst i England.

2. The Beatles Story – museet för Beatles-fantaster

Fortsätt runt hörnet till världens största permanenta utställning om de fyra världskända pojkarna från Liverpool. Här kan du studera John Lennons ikoniska runda glasögon och vita piano, ett blått The White Album signerat av Paul McCartney och George Harrisons första gitarr. Även den som tror sig kunna allt om bandet kommer lära sig ännu mer kuriosa.

John Lennons vita piano kan du se på Beatlesmuseet The Beatles Story. Foto: Getty Images.

3. The Pump House – unik pub för den hungrige

Blir du hungrig? Kika efter en hög skorsten. Puben The Pump House är hamnområdets gamla pumphus som gjorts om till en pub. Det byggdes 1870 och är idag en k-märkt byggnad. Sätt dig på uteterassen för en öl eller avnjut klassiska brittiska rätter som fish and chips i pumphusets röriga men charmiga brittiska inredning.

Stanna sedan kvar i området och tillbringa resten av kvällen vid Albert Dock, här piskar vinden håret och doften av saltvatten fyller näsborrarna. Hamnområdet är över 170 år gammalt och många av byggnaderna från förr står kvar än idag. Här finns förutom museum och barer även souvenirbutiker och en gammal victoriansk karusell. Avsluta kvällen på takterrassen hos baren Revolucion de Cuba. Koppla av med en drink, underbar utsikt och reflektera över alla skepp som kommit och gått vid Albert Dock genom åren.

Baren som en gång var hamnområdet Albert Docks pumphus. Foto: Istock.

4. Liverpool Cathedral – världens största anglikanska katedral

Du behöver inte vara religiös för att besöka katedralen, själva byggnaden är ett måste i sig på grund av den massiva storleken och den spektakulära insidan. Det är Storbritanniens största katedral och ligger centralt med utsikt över staden, så ta dig upp i tornet och blicka ut 100 meter över floden Mersey. Tittar du norrut kan du se ända till Blackpool.

Insidan av Liverpool Cathedral, världens största anglikanska katedral. Foto: Istock.

5. Crosby Beach – strandpromenad med konstverk

När du vill bort från storstadslivet så besök Crosby Beach, en tre kilometer lång kustremsa utanför staden. Inte bara för vyn över floden Mersey, utan även för konstverket Another Place av Antony Gormley. Det består av 100 skulpturer som är avgjutningar av konstnärens egna kropp, placerade längs med stranden och stirrar ut mot havet.

Låt tankarna vandra vid Crosby Beach, här finns konstverket Another Place med 100 statyer utplacerade längs med stranden. Foto: Istock.

6. Anfield Arena – fotbollshysteri och röd-vita halsdukar

Planera i tid, biljetterna tar snabbt slut, och se Liverpool FC fightas på hemmaplan i Anfield Arena. Den ultimata matchen är förstås ett derby mellan stadens två fotbollslag: Liverpool och Everton, och höra Liverpools hymn You never walk alone eka över planen. Men har du inte lyckats få tag i en biljett kan du ändå besöka arenan för en guidad tur de dagar inga matcher spelas. När du ändå är där, besök museet The Liverpool FC Story, där du kan gräva ner dig i fotbollslagets 120 år långa historia i form av filmer, bilder, matchtröjor och berättelser.

Foto: Getty Images/Clive Brunskill.

7. Central Library – himlen för bokälskaren

Den enorma byggnaden är lika majestätisk på insidan som på utsidan. Det gamla biblioteket öppnades på nytt för allmänheten i våras efter renovering och arkitekturen är en perfekt juxtaposition av gammalt och nytt. Rummet Picton Reading Room är något helt speciellt som bokälskaren kommer att älska, med en enorm kupol med glastak som släpper in dagsljuset. För den som blir uttråkad av fem våningar av böcker finns en takteras med utsikt över hela staden.

Central Library – där bokmalens drömmar går i uppfyllelse. Foto: Istock.

8. Mathew Street – kvarteret för Beatles-fantaster

Här ligger den världskända The Cavern Club där bandet slog igenom. Ta dig ner för spiraltrappan där ölen flödar och scenen ser nästan likadan ut som på bilderna från 60-talet när coverbandet The Mersey Beatles rockar She loves you. Här samlas både turister och lokalbefolkning att umgås efter jobbet, fast musiken hörs ända upp till gatan redan vid två på eftermiddagen. Lite längre bort ligger puben The Grapes, en av Lennons favoritpubar där han brukade svepa öl med bandmedlemmarna innan spelningarna. Har du tur kan du se the Beatles första manager Allan Williams svepa förbi fönstret eller komma in i den renoverade lokalen för en öl med pratsamma fans. Om du inte får nog av bandet kan du ta in på det Beatles-inspirerade hotellet A Hard Night Hotel med bokhyllor fyllda av Beatlesböcker och porträtt av beatlarna över sängen

Den världskända källaren The Cavern Club dit The Beatles fans vallfärdar för att få avnjuta en öl till coverband som hyllar originalet. Foto: The Cavern Club.

9. Gör som i låten – ta färjan över Mersey-floden

Från färjan ges en vacker vy av Liverpools skyline (åk gärna på kvällen) samtidigt som guider ombord berättar om Liverpools historia. Passa på att hoppa av vid stationen Woodside i Birkenhead och besök The U-boat Story där du kan titta in i den tyska u-båten U-534 som sjönk i slutet av andra världskriget. Vid stationen ligger även The Home Café i en äldre vacker byggnad som förr var färjeterminal. Avnjut en lunch med närproducerade råvaror och blicka ut genom de stora panoramafönstren med utsikt över floden.

Nynna på Gerry and the Pacemakers hit och njut av utsikten när du glider fram över floden Mersey. Foto: Istock.

10. Superlambanana – enorm korsning av ett lamm och en banan

Den udda, knallgula skulpturen står på Tithebarn Street utanför Liverpool John Moores University och med en höjd på 5,2 meter går den inte att missa. Men det finns fler superlambananas, när Liverpool blev Europas kulturhuvudstad 2008 skapades 125 miniatyrer av den festliga skulpturen. De är färgglada med olika mönster och teman och placerades på olika platser i staden, så håll utkik efter de underliga varelserna på gatorna!

Den här filuren med det udda namnet Superlambanana finns i hundratals varianter utspridda över hela staden. Glöm inte bort att besöka orginalstatyn som är över 5 meter hög! Foto: Istock.

11. Liverpool One – megaköpcenter

Det enorma köpcentret har över 170 butiker, barer och restauranger och ligger mitt i centrala Liverpool. Här finns allt: Apple Store, Disney Store, Hobbs, Hugo Boss, Liverpool FC store, Pandora, Ted Baker och Victorias Secret – drömmen för en shopaholic. När magen börjar kurra, bege dig mot Hannover streets Red's True BBQ för saftiga köttbitar. Du kan också slappna av på den stora biografen Odeon eller spela minigolf i djungelmiljö på Jungle Rumble.

Spendera semesterpengarna i Liverpools centrala shoppingparadis Liverpool One. Foto: Istock.

12. The bombed out church – unik kyrka med himlen som tak

Vid hörnet av Berry Street, mot Bold Street, står skalet av kyrkan som även kallas Bombed Out Church, skadad under blitzen i Liverpool 1941. Kyrkan har inget tak, längs väggarna klättrar växter och på insidan är gräset kyrkans golv. Om du får chansen, missa inte att gå på utomhusbio här när mörkret lagts sig och njut av klassiker och kult-filmer. För tillfället är kyrkan stängd för renovering men den kommer att öppna igen under våren 2017.

Kyrkan bombades under andra världskriget, men väggarna klarade sig. På bilden visas en utställning av konstären Yoko Ono. Foto: Getty Images.

Gilla Vagabond på Facebook för mer reseinspiration i ditt flöde.