Guide: Venedig under lågsäsong

Vagabonds guide till Venedig utanför turistsäsongen.

Lyxig och professionell bäddning på Ca’ Maria Adele. Foto: Bruno Ehrs

Resa till Venedig

Norwegian flyger direkt till Venedig från Stockholm och Köpenhamn apr–okt för från 1 000 kr t/r. SAS flyger också direkt Köpenhamn–Venedig under sommarhalvåret. Ryanairs flyg landar under sommarhalvåret på Trevisos flygplats 4 mil norr om Venedig. Billigast under lågsäsong blir Ryanair till Bergamo, 22 mil väster om Venedig. Därifrån kan du ta direkttåg (2 tim) till Venedig.

Bäst tid att resa?

Det är under absolut lågsäsong som det fortfarande är möjligt att riktigt njuta av denna turistmagnet. Lågsäsongen varar egentligen inte mer än sex veckor. Tre veckor i december – jul och nyår undantagna – och ytterligare tre veckor i januari. Om påsken är tidig är karnevalen det också, och efter den kommer lugnet inte tillbaka.

Ciccheti – venetiansk tapas

Cicchetti är smårätter som man tar i disken stående, mer till lunch. Ibland kan man också plocka ihop en tallrik och sitta ner. Se karta nedan.

1. All'Arco, Calle Arco, San Polo 436, Populärt precis bakom Rialtos matmarknad, något som garanterar färska råvaror. Utöver cicchetti även varma smörgåsar. Stängt söndagar.

2. Al Diavolo e l'Acquasanta , Calle de la Madona, San Polo 561/B. "Djävulen och vigvattnet" är ett matställe. Men det går bra att bara ta ett glas vid disken och äta det man vill. Som alltid med cicchetti är lunchtid bäst, då allt är precis nytillagat. Stängt tisdagar.

3. Antico Dolo, Ruga Rialto 778, anticodolo.it. Historiskt ställe som levt vidare under ny regi. Trångt i den lilla lokalen och här måste man sätta sig till bords.

4. Bacaro risorto, Campo San Provolo, Castello 4700. En populär bar på ett litet torg precis bakom Markusplatsen. Ung publik, både venetianare och turister. Öppet till midnatt, vilket närmast är rekord kring San Marco.

5. Do Colonn, Rio Terà del Cristo, Cannaregio 1814/c, docolonne.it. Enkelt genuint ställe 15 minuters promenad från stationen. Läckra cicchetti som värms innan de serveras. Bara smårätter. Även bord utomhus. Öppet dagligen till kl 21.

Dubbel frittura mista på den lyxiga Al Covo. En tallrik med skaldjur och fisk, den andra med friterade grönsaker.

Bo

6. Ca' Maria Adele , camariaadele.it. Absolut lyx i ett kvarter där turisterna är få, bakom kyrkan Santa Maria Salute. För en bröllops-resa eller stort festtillfälle. Alla 16 rummen är olika. Dubbelrum från 3 400 kr, billigare rum i en b&b-del.

7. Hotel San Zulian, hotelsanzulian.it. Medelklasshotell med bra läge nära Markus-platsen och med hiss. Dubbelrum från 1 700 kr.

8. Locanda Gaffaro, gaffaro.com. Strategiskt beläget mellan stationen och Accademia varifrån man snabbt kan gå till stora delar av stan. Nyrenoverat och bra standard på rummen. Dubbelrum från 590 kr.

9. Albergo Doni, albergodoni.it. Enstjärnigt budgethotell, där det är lätt att känna sig hemma redan första gången. I en gränd nära Markusplatsen. Varierande standard. Inte alla rum har egen dusch och toalett. Fråga noga. Även ett par lägenheter för uthyrning. Dubbelrum med badrum från 790 kr. Obs: direkt olämpligt vid högvatten!

Restauranger i Venedig

Vänta inte för länge med att äta middag. Venedig är extremt kvällstidigt, många ställen stänger redan klockan 22. Det finns fortfarande en hel del små restauranger som inte tar kort! De enda ansatserna till nattliv med barer finns kring torget Campo Santa Margherita. Vintertid tar nattlivet slut före midnatt. Prova Caffè Rosso.

10. Alla Basilica, Calle Albanesi, Castello 4255, tel +39-041-522 05 24. Domkyrkoförsamlingen (San Marco) behövde en representationslokal och då blev en del samtidigt en restaurang för allmänheten. Hyfsad mat, 16 euro för en meny: förrätt, pasta och en huvudrätt med tillbehör och vin går inte att slå. En dold central adress som få känner till. Endast lunch 12–15. Stängt tisdagar.

11. Alla Rampa, Castello 1135 – i slutet av Via Garibaldi, tel +39-041-528 53 65. Inte långt från biennalens trädgårdar ligger denna autentiska undangömda trattoria. Dagens pasta och fisk eller något så unikt som en omelett, såsom du behagar. Allt tillagat av rutinerade tanter som lagat mat i decennier. Endast lunch 12–15, stängt söndagar. Ett fynd!

12. Alla Rivetta, Salizada S Provolo, Castello 4625, tel +39-041-528 73 02. Precis intill den lilla bron ligger denna rustika trattoria som alltid är full. Glad personal tar hand om dig och ser till att bjuda på ett glas om du måste vänta. Går bra att boka tidigt! Bra smårätter och jag gillar deras bläckfiskgryta nero di seppie med polenta skarpt. Normalpris. Stängt söndagar.

13. Antiche Carampane, Rio Terrà de le Carampane, San Polo, antichecarampane.com, tel +39-041-524 01 65. Stängt söndag och måndag. En undangömd pärla och svår att hitta till. Utgå från båtstation San Silvestro. Bord måste bokas. En av stans bästa fiskkrogar. Pilgrimsmusslor i ugn och sedan äggpasta med färsk krabba är två bra val, vilket lämnar plats för de utmärkta efterrätterna. Dyr, men värt att gå till.

14. Dalla Marisa, Fondamenta San Giobbe, Cannaregio 652, tel +39-041-72 02 11. En institution som överlevt det faktum att Marisa själv gått i pension nyligen. Nu styr dottern Wanda i köket och ingenting har ändrats. Den som bokar först bestämmer vad alla ska äta: kött eller fisk. Maten kommer och du kan inte välja något. Vi åt fem fiskförrätter, sedan lasagne med musslor och räkor och därtill en "frittura mista". Vin och efterrätt ingick. Trodde jag skulle spricka. Och vi betalade 38 euro per person! Lunchen enkel, här är det middag som gäller, och den serveras tisdag och torsdag–lördag. Boka i god tid.

15. Do Mori, Giudecca 588, tel +39-041-522 54 52. Ibland är det skönt att bege sig till ett lugnare hörn av stan. Då är ön Giudecca perfekt. Detta relativt enkla familjeställe lämpar sig egentligen mest en varm sommar-kväll då borden står ute på kajen. Såväl fisk som pizza. Nås med linje 2, hållplats Palanca. Stängt söndagar.

16. Le Zucca, Sotoportego del Tintor 1, Santa Croce, tel +39-041-524 15 70, lazucca.it. Mycket populärt och mysigt matställe. Namnet betyder pumpan. Sålunda hittar man väldigt många goda grönsaksrätter på menyn. Som lasagne med zucchini och mandel eller den goda sparrismoussen som stället kallar för flan serverad med en ostsås på parmesan. Det är dock inte ett rent vegetariskt ställe. Stängt söndagar. Relativt dyr.

17. Pizzeria Muro Frari, Rio Terà dei Frari, San Polo 2604, tel +39-041-524 53 10, murovenezia.com. Svårt att äta bra pizza i Venedig. Men här blev jag väldigt nöjd. Även andra rätter som bra kött på denna moderna undangömda restaurang, som domineras av venetianare och har öppet sent. Stängt torsdagar. Prisvärd.

18. Trattoria Giorgione, Via Garibaldi, Castello 1533, tel +39-041-522 87 27, ristorantegiorgione.it. En rustik trattoria där ägaren Lucio Bissuti ibland underhåller sina gäster med sång, särskilt under helger. Här finns atmosfär och lokalfärg. Klassiskt venetianskt kök väl tillagat. Stängt onsdagar.

19. Al Covo, Campiello della Pescaria, Castello 3968, tel +39-041-522 38 12, ristorantealcovo.com. Cesare Benelli driver tillsammans med sin amerikanska hustru Diane denna utsökta och lyxiga restaurang, där man känner sig hemma med en gång. Troligaste stället i stan där man kan stöta på Venedigs deckardrottning Donna Leon. Dyrt. Stängt onsdagar och torsdagar.

Klicka på bilden för att förstora.

Hantverkare i Venedig

Squero Tramontin, gondolvarv, tramontingondole.it.

Paolo Brandolisio, Forcolaio – gör gondolens årklyka. paolobrandolisio.altervista.org.

L'Arlecchino, Marilisa Dal Cason är en äkta maskmakare som gör allt för hand i sin lilla butik. Ruga Vecchia San Giovanni 789, San Polo.

Berengo, Glasbruk på Murano, berengo.com.

Spetsar, Piazza Baldassarre Galuppi 187, Burano, museomerletto.visitmuve.it. Stängt måndagar