Manchester – 8 måsten i Zlatans nya hemstad

Manchester har gått från sliten industristad till het metropol med blicken mot framtiden. Vagabonds Jonas Henningsson väljer ut åtta favoriter i Zlatans nya hemort.

Historisk miljö

1. Chethambiblioteket

Chethambiblioteket är varje anglofil biblioteksälskares dröm med läderbandade böcker från golv till tak och en interiör som direkt tagen ur valfri Harry Potter-film. Chethams är det äldsta öppna biblioteket i den engelskspråkiga världen, det grundades 1653.

Här har många av stadens nobel-pristagare rumsterat och här har många avgörande idéer tagit form. Man kan exempelvis slå sig ner vid bordet där Karl Marx och vännen Friedrich Engels stakade ut grunderna till Kommunistiska manifestet.

Kultur i kubik

2. The Lowry

Manchesters stora ståtliga kulturcentrum, The Lowry, stod klart efter millennieskiftet. Här händer alltid något spännande, vare sig man är intresserad av opera, balett, dans, musikaler, barnteater eller andra konstformer och happenings. The Lowrys spektakulära byggnad breder stolt ut sig nere vid vattnet i Salford Quays, en kort resa ut från centrum. Man ska heller inte missa permanenta utställningen med verk av stadens stora konstnärsson

L S Lowry.

Bästa museet

3. Museum of Science and Industry

Manchester har många bra museum men MOSI, Museum of Science and Industry är min favorit. Stadens långa och viktiga bidrag till vetenskapshistorien belyses på det här fina museet och ska man förstå stadens ursprung och plats i den västerländska världen är det här en bra utgångspunkt. Den industriella revolutionen var Manchesters högtidsperiod då staden var ett av världens viktigaste centrum. Man är stolt över sitt arv och bidrag till mänskligheten, få städer har så många nobelpristagare. Även själva byggnaden är historisk, museet ligger inrymt i världens äldsta tågstation.

Tåg och öl

4. Rail Ale Trail

Rail Ale Trail guidar ölsugna besökare på en resa med gamla fina ång- eller dieseltåg genom delar av Greater Manchester. Med passande stopp på hantverksbryggerier och gömda pubar som har den bästa Real Ale som går att uppbringa i området. Turerna går bland annat till byarna Somerset och Ramsbottom och man får under dagen också en inlevelsefull historielektion, mycket spännande har hänt kring Manchester. Antingen åker man med på en organiserad tur, eller kan man göra utflykten helt på egen hand. (eastlancsrailway.org.uk)

Spännande stadsdel

5. Castlefield

Den gamla stadsdelen Castlefield nere vid kanalen är en utmärkt utgångspunkt för att förstå Manchester, dess historia och nutid. Castlefield symboliserar starten för det moderna Manchesters födelse, industrialiseringen inleddes just här. Men det är också ett av de trendigaste kvarteren i staden. Här kan man hänga på barer nere vid kanalen (som Barca och Dukes 92), gå på spännande museum eller kolla på kanalbåtarna som förtöjs i den ruffiga men härliga miljön. Romarna byggde sitt fort Mancunium på platsen och än idag finns stenresterna kvar. Mancunium gav staden som växte fram här dess namn och än idag kallas invånarna Mancunians.

Time for tea

6. Teacup Kitchen

Teacup Kitchen på Thomas Street i Northern Quarter är alltid tokfullt med folk. Och det är inte konstigt, för förutom alla tänkbara och otänkbara tesorter, man tar som bekant sitt te på största allvar i det här landet, har man bra mat, öl och vin och en sorlig stämning som bara stiger ju lägre solen lägger sig över takåsarna. Teacup är en bra utgångspunkt när man ska utforska Northern Quarter, Manchesters bohemiska, färgstarka stadsdel. Här finns många av stadens bästa gallerier, de trendigaste butikerna, den bästa vintage- och secondhand-shoppingen, välfyllda vinylbutiker och sköna restauranger som Soup Kitchen och Common, liksom barer och kaféer. Men bäst av allt är att småstadsandan finns kvar, butiksägarna håller ihop och skapar en härligt intim stämning.

Bästa stadsturen

7. Manchester Music Tours

Joy Division, The Smiths, Oasis, New Order, The Stone Roses, Happy Mondays, The Fall, Buzzcocks, James, Inspiral Carpets, Magazine och The Chemical Brothers. För mig är Manchester musikstaden framför alla andra i England. Inspiral Carpets trummis Craig Gill belyser arvet genom guidade och väldigt initierade turer genom staden. Bland annat berättar han obetalbara historier om hur en ung Noel Gallagher hängde med bandet som roadie innan han drog hem och grundade Oasis med lillebrorsan och om Haciendas och Factorys storhetstid. Mumma för musikälskare. Vill man veta mer om hur Manchester blev en viktig musikstad, allt började med en Sex Pistols-spelning på Town Hall 1976, ska man kolla upp boken The North will rise again – Manchester music city (1977–1996) av John Robb.

Klassisk pub

8. Mr Thomas Chophouse

Det finns några saker som gör att jag föredrar Mr Thomas Chophouse framför stadens många andra mötesplatser med liknande upplägg. Puben har funnits här sedan mitten av 1800-talet och fortfarande är interiören intakt. Den viktorianska känslan är helt genuin och stämningen blir därefter, här är alltid vibrerande pratigt och smittande högljutt. Men dessutom är maten bra, även om den förstås inte vinner några poäng i en tävling om hälsosammaste kost. Här ska man satsa på rätter som Sunday Roast eller Kidney Pudding. Byggnaden är ett viktorianskt K-märkt smycke värt ett besök bara den. (tomschophouse.com)