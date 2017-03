Guide: Uganda

Vagabonds guide till Uganda. Tips på boende, nationalparker och arrangörer.

Gryning över Bunyonyisjön. Foto: Marcus Westberg.

Snabbfakta Uganda Invånare: 36 miljoner.

Yta: 241 038 km2.

Huvudstad: Kampala.

Språk: Engelska.

Tidsskillnad: +1 timme sommartid, +2 timmar vintertid.

Valuta: 1 000 shilling ≈ 2,50 kr.

Säsong: Mars till maj är lågsäsong, framförallt på grund av regn, och likaså november. Men det kan regna lite närsomhelst i närheten av Virungas massiv. Juni och juli brukar dock kunna erbjuda goda möjligheter för molnfria dagar.

Resa hit

Även om det går bra att flyga till Entebbe (i närheten av Kampala) kan det faktiskt vara enklare att flyga till Rwandas huvudstad, Kigali. Därifrån tar det endast ca 3 timmar med bil/buss till Kabale eller Kisoro. Svenskar behöver inget visum till Rwanda. Billigast är oftast Ethiopian, men det går också bra att resa med t ex Emirates, Qatar eller Kenyan Airlines. Priser från ca 5 500 kr t/r. Även Kilroy och Världens resor arrangerar resor till Uganda.

Visum

Den 1 juli 2016 infördes e-visa, som ska ansökas innan inresa i landet. Ansökan görs på visas.immigration.go.ug. Det går även att ansöka om avisering via Ugandas ambassad i Köpenhamn. Vid inresa i landet genom e-visa ska en ansökanavgift på 50 amerikanska dollar betalas, som annars betalas till ambassaden. För dubbla summan (endast dollar accepteras) kan du även köpa ett östafrikanskt visum, giltigt i 3 månader. I så fall är det säkrast att ta kontakt med ett konsulat eller en ambassad i god tid innan resan. Läs mer på swedenabroad.com/sv-SE

Festo Karwemera, ägare till Edirisa Museum.

Resa runt:

Är man inte van vid den minst sagt hektiska trafikrytmen – för att inte tala om det mycket skiftande vägunderlaget – så bör man kanske inte hyra bil utan chaufför. Det går att ta sig fram med lokala bussar, hyrbil (med chaufför), motorcykeltaxi eller turoperatör som t ex. Matoke Tours (matoketours.com). Det finns gott om information på gorillahighlands.com.

Bo

Boende är generellt sett ganska billigt i Uganda, och budget-hotell ger oftast mycket bra värde för pengarna. I Kabale är Home of Edirisa det mest populära alternativet (edirisa.org/hostel; 90 kr för ett dubbelrum med egen toalett, 30 kr för säng i sovsal). I Kisoro finns det inget etablissemang med trevligare personal än Molly Karemeras Sawasawa Guesthouse (facebook.com/Sawasawaguesthouse; dubbelrum från 77 kr).

Vårt val: Lake Mutanda Resort (mutandalakeresort.com; per person från 580 kr för rum och frukost eller 750 kr med alla måltider) har allt: bekväma rum, ett helt fantastiskt läge och antagligen regionens bästa mat.

Arrangörer:

Edirisa är en ideell organisation som organiserar kanotturer och vandringar på upp till en vecka i sydvästra Uganda, eller ännu längre för den som vill. Edirisas mål är dels att öka lokalbefolkningens kulturella stolthet och självkännedom, dels att driva turistverksamhet som gynnar regionens fattiga. Bor gör man därför framförallt hemma hos familjer i trakten, och även guider, kanotpaddlare, hantverkare m fl kommer härifrån. Turernas fysiska tuffhet kan anpassas efter behov. För en grupp på 5 personer varierar priserna mellan 240 kr/person för 5 timmar, till 2 600 kr/person för 5 dagar, allt inkluderat. Mer information finns på gorillahighlands.com och edirisa.org.

Missa inte:

Museum of Edirisa, på Home of Edirisa. Här får du se hur bakigafolket bodde innan européerna kom till Uganda. edirisa.org/home

Missa gärna:

Malaria. Myggnät, insektsmedel, långärmat och långbent på kvällarna och eventuellt malariatabletter är klokt för att undvika ett högst otrevligt slut på semestern.

Ungefär hälften av världens bergsgorillor finns i Bwindi Impenetrable nationalpark.

3 häftiga upplevelser i sydvästra Uganda

Sydvästra Uganda har mer än sjöar och vulkaner att bjuda på, och regionens tre nationalparker är en perfekt utgångspunkt för resten av din resa.

1. Bwindis gorillor

Man kan väl knappast besöka ett område som kallas Gorilla Highlands utan att träffa våra näst-näst-närmaste släktingar (efter schimpanser och bonobos), eller hur? Bergsgorillorna i Bwindi Impenetrable nationalpark har varit isolerade från sina kusiner i Virungas skogar tillräckligt länge för att snart klassas som en egen underart, och ett möte med dem på nära håll är en oförglömlig upplevelse. Det skadar knappast heller att Bwindis ogenomträngliga skog, flera miljoner år gammal, är magiskt vacker. Området, världsnaturarv sedan 1994, är även hem till flera andra primater, däribland schimpanser, colobusapor och svartmössmarkatta, samt hundratals fåglar, fjärilar och andra däggdjursarter. Bästa boendet med vackraste utsikten hittar du hos Gorilla Forest Camp (sanctuary-retreats.com, per person från 2 500 kr inklusive måltider). Att se gorillorna kostar 2 400 kr under lågsäsongen (april, maj och november), annars 4 100 kr. 2014 var dock första året med lågsäsongspris, så det är värt att dubbelkolla innan du bokar.

Ishashas trädklättrande lejon i Queen Elizabeth nationalpark.

2. Drottningens lejon

Lejon kan man se på många olika håll i Afrika, men lejon som klättrar – och sover – i träd är desto ovanligare. Queen Elizabeth nationalpark är antagligen kontinentens bästa val för denna unika attraktion, även om det är långt ifrån det enda parken har att erbjuda: elefanter, flodhästar, bufflar, leoparder, hyenor och antiloper finns det gott om i Ishashasektorn, och längre norrut, i Kyamburaklyftan, kan man spåra schimpanser till fots. Enda boendet inne i parken är utsökta Ishasha Wilderness Camp (ugandaexclusivecamps.com; per person från 2 500 kr inklusive måltider) – men se upp för oväntat besök; området är inte inhägnat, så fyrbenta besökare av varierande storlek och matvanor tillhör inte ovanligheterna. Inträde till parken: 240 kr per dag.

3. Sandras markattor

I Mgahinga Gorilla nationalparks bambuskog är det inte bara gorillor och bufflar som lever sina liv; här finns även den utrotningshotade och relativt okända guldmarkattan. För 340 kr kan man, precis som med parkens gorillor, spendera en timme med dessa livliga primater. Men en häftigare och betydligt mer informativ upplevelse är att ge sig ut på en heldag tillsammans med brittiska Sandra Grey (680 kr), som sedan fem år tillbaks har ansvarat för i stort sett all forskning och observation av guldmarkattorna här. Här får du inte bara lära dig om aporna utan även om många andra av skogens invånare och hur en typisk arbetsdag för en zoolog i Afrika kan se ut. Bo kan man antingen göra inne i parken (Amajambere Iwacu Community Camp; amajamberecamp.org, per natt mellan 30 kr och 200 kr) eller i Kisoro (Sawasawa Guesthouse; facebook.com/sawasawaguesthouse, per natt från 77 kr).