Guide: Ridresa till Kirgizistan

Äventyr till häst i Centralasien – så här fixar du resan.

Traditionella yurtor. Foto: Istock.

Resa dit

Flyg till Kirgizistans huvudstad Bisjkek via Moskva med Aeroflot eller via Istanbul med Turkish Airlines eller Pegasus Airlines från 1 500 kr t/r. Eller flyg till Osj via Moskva med Aeroflot och S7 Airlines, vilket kostar minst ett par tusenlappar mer.

Resa runt

Marushkas, minibussar, är det billigaste sättet att ta sig mellan Kirgizistans städer och kör enligt tidtabeller. Att resa mellan Osj och Arslanbob till exempel tar 4 timmar och kostar ca 30 kronor, med detta sagt kan det för den som inte talar ryska vara något svårnavigerat att lista ut lokaltrafiken, och att ta sig fram med taxi är billigt med västerländska mått. Kom ihåg att komma överens om pris innan.

Bo

Vanliga hotellsökarsajter och Airbnb erbjuder bra alternativ i Kirgizistan. För boende hemma hos kirgizer har CBT utvecklat ett brett nätverk med boenden, och är snabba på att svara på mejl. Läs mer och boka på cbtkyrgyzstan.kg/en.

Kalla kirgiziska nätter. Foto: Malin Palm.

Ridarrangörer

Det finns en handfull internationella resebolag som kan anordna ridsafari i Kirgizistan, men för Arslanbob var CBT ett enkelt val på grund av deras goda rykte och bra priser. Det finns lokala CBT-kontor över hela Kirgizistan, men servicen kan variera beroende på var i landet man reser.

Prisläge

Det är billigt att resa i Kirgizistan. Förvänta dig inte att behöva betala mer än 150 kr per natt för boende eller 250 kr för en stor måltid på en finare restaurang. Tre dagars ritt med mat och guide kostar ungefär 1 000 kr per person. För 1 svensk krona få du ca 7,5 kirgiziska som.

Visum

För svenskar, liksom de flesta europeer, behövs inget visum för ett besök kortare än 60 dagar. Det kan vara bra att ha med sig en kopia av sitt pass.

Säkerhet

Som turist bör man vara medveten om att inte provocera i onödan och dra på sig uppmärksamhet från säkerhetspolisen, som har en nyväckt rädsla för "västerländska spioner". Risken för ficktjuvar eller rån är låg, men den största faran är den bristfälliga trafiksäkerheten.

Läsning

Den svenska frilansjournalisten Andreas Hedfors har i boken Andreas och Kirgizistans hemlighet: ett journalistiskt äventyr skildrat hur han oväntat blev chef för den kirgiziska statsradion och erbjuder ett humoristiskt nordiskt perspektiv in i den halvstalinistiska statsapparaten.

Fakta: Kirgizistan

Sedan Sovjetunionens kollaps har den forna republiken, inklämd mellan Uzbekistan i väst och Kina i öst, kämpat för att hitta ekonomiskt fotfäste och en nationell identitet. Jämfört med sina centralasiatiska grannländer är landet fattigt på naturresurser och är beroende av import från framförallt Kina och Ryssland. Under sovjettiden var industrin en viktig inkomstkälla.

Nu har den ersatts av ett mer rudimentärt näringsliv. Många av de 5,7 miljoner invånarna livnär sig idag på jordbruk eller pengar som skickas hem från släktingar med jobb i Ryssland.

Politiskt är Kirgizistan bland de mest demokratiska länderna i regionen. Med detta sagt så har sökandet efter en nationell identitet ökat spänningarna mellan etniciteterna i landet som 2010 eskalerade till upplopp med ett par hundra dödsoffer, främst i de södra delarna som har en stor uzbekisk minoritet.

Turismen i landet följer ekonomin i stort, vilket innebär avsaknad av större investeringar men lösa tyglar för privata initiativ. Turister från väst som kommer för landets otämjda berg reser in utan visumkrav. De lär behöva spendera lite extra tid på förhand med att sy ihop logistiken och kommer med största sannolikhet att bo hemma hos en familj, eller i så kallade jurtor, det vill saga nomadtält.