New York – 5 udda guidade rundturer

Turerna som visar dig ett New York från nya perspektiv.

Det finns många sätt att uppleva New York på. Här kommer fem annorlunda tips för dig som vill ha något utöver det vanliga. Foto: Istock.

1. The Wall Street Experience – från miljardklipp till finanskriser

Få insiderinformation om New Yorks finansiella högkvarter från guider som jobbat mitt i händelsernas centrum. Under två timmar får ni följa med till Wall Streets mest signifikanta landmärken som Federal Hall och New York Stock Exchange – världens största börs. Välj om du vill lära dig mer om finanskvarterets 400- åriga historia eller följa med på en initierad tur som tar med besökare ner i en djupdykning i den ekonomiska kollapsen 2008 som skakade om hela världsekonomin.

thewallstreetexperience.com

2. Museum Hack – hemligheter och anekdoter

Upplev The Met och American Museum of Natural History som du aldrig gjort förut. Museum Hack är ett turföretag som skapar guidade rundturer med en twist. Istället för lyssna till alla gäspframkallande och tråkiga fakta som du ändå kan läsa om i broschyrerna berättar guiderna de roligaste, galnaste och vildaste historierna som gömmer sig bakom muséernas väggar. Eller vad sägs som turerna "Badass Bitches of the Met" som fokuserar helt på museets kvinnliga konstnärer, "Big Gay Met" som firar konstmuseets omfattande queer-historia eller the un-highlights of American Museum of Natural History som avslöjar det naturhistoriska institutionen mörkaste hemligheter?

museumhack.com

3. Dessert Walking Tour – kakor och glass i stora lass

Foto: Magnolia Bakery.

Frossa i stadens sötaste bakverk. Här är turen för alla gottegrisar i det stora äpplet. Under två timmar tas man med till de bästa konditorierna och sötsakerna som Lower Manhattan har att erbjuda. Besök Magnolia Bakery där kvinnorna i Sex and the City brukade fika och ät gourmet-muffins på Crumbs Bake Shop. Turen avslutas med en work-shop där deltagarna får pynta sina egna cupcakes.

New-York-City/Dessert-Walking-Tour

4. The Superhero Walking Tour – bland hjältar och skurkar

New York eller Gotham City? Foto: Istock.

Besök kända filminspelningsplatser från klassiker som Batman och Spiderman och stig in i den fiktiva världen av superhjälteserier. Turen tar dig med till ikoniska landmärken som The Chrysler Building och Grand Central Station och inkluderar dessutom ett stopp på baren Overlook där det går att se originalmålningar från många kända serieritare. En annan av höjdpunkterna är ett besök i en av New Yorks mest välsorterade butiker för serieböcker.

topdogtoursnyc.com

5. City Running tour – svett och sightseeing

Kombinera nytta med nöje och ta en guidad tur samtidigt som du höjer pulsen. City Running Tours erbjuder flera fartfyllda turer i veckan med olika teman och rutter. Här kan du till exempel få lära dig om nybyggare och immigranter på nedre Manhattan, springa förbi kända restauranger i trendiga Lower East Side eller bränna kalorier i West Village.

cityrunningtours.com

