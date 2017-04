Kapstaden – åtta saker du inte får missa i Mother City

Kapstaden har en viktig historia och kittlande smakupplevelser, men också mäktiga bergsäventyr, lummiga trädgårdar och vita badvikar. Pernilla Sjöholm guidar till sin favoritplats på jorden.

Foto: Pernilla Sjöholm. Rubrikbild: Fotolia.

Simon's Town

1. Pingvinsafari och bad

Trots många turister och avsaknaden av staket föredrar åsnepingvinerna stränderna utanför Simon's Town. Platsen är i alla fall skyddad som nationalpark med rangers som ser till att ingen rör vid svartrockarna som antingen vilar i en klippskreva, tvättar en kompis eller helt enkelt bestämmer sig för att ta ett dopp och sicksacka sig mellan människobenen ut mot öppet hav. Platsen är magisk, även utan pingviner. Stora stenbumlingar har liksom slängts dit och format perfekta små badhytter. Är den första stranden för befolkad kommer man, efter en akrobatisk klättring, till några mindre vikar. Hit når tidvattnet vid lunch, så det gäller att vara tidigt ute. Under helger och högtider fylls den första stranden fort och i pingvinernas intresse finns en gräns för hur många som får tillträde.

Taffelberget

2. Bestig Kapstadens tak

Var du än befinner dig i Kapstaden har du alltid Taffel-berget (Table Mountain) som trygg följeslagare. Den karakteristiska kolossen fungerar därför praktiskt som rikt-märke när du orienterar dig i staden, men förtjänar självklart att utforskas närmare. Linbana i alla ära, men det är också kul att traska upp. Det finns flera leder att välja mellan. Vandringen tar cirka 6 timmar, enkel väg. Uppe på platån väntar milsvida sikt över staden, Robben Island och Kaphalvön.

Old Biscuit Mill

3. Trendig marknad

Old Biscuit Mill är en levande, varmhjärtad liten by i hjärtat av stadsdelen Woodstock. Här samlas begåvade människor för att dela, samarbeta och visa upp innerlig passion. The Mill är hem för dag- och nattmarknader, en rad work-shops och designerbutiker, utsökt närproducerat, dekadenta restauranger samt inspirerande festivaler. Här träffar du några av Sydafrikas mest innovativa designers, konstnärer, fotografer och kännare av fin smak och inredning. Byggnaderna, som en gång var just kexfabrik, hör till stans charmigaste arkitektur. Den populära matmarknaden Neighbourgoods Market är ett stående inslag på lördagar.

Sea point

4. Strandpromenad

I Kapstaden behöver man vara street smart och röra sig mer aktsamt när mörkret lagt sig. Men undviker man kvällsutflykter helt missar man en stor del av stadens själ. Längs den långa strandpromenaden i Sea Point samlas såväl motionärer som familjer och kärlekspar när ljuset sakta sänker sig mot horisonten. Det joggas och spänns muskler i utegymmen, skvallras, skrattas och busas i lekställningarna som står uppradade längs havet. Många samlas också uppe på Signal Hill, 350 meter upp, för att se natten omfamna staden. En perfekt ursäkt för picknickfilt med en flaska Pinotage.

Table mountain national park

5. Utflykt

En utflykt till Godahoppsudden verkar vara ett måste för de flesta. Men vad många missar är att den yttersta spetsen av Kaphalvön ligger mitt i Table Mountain National Park. Inträdet till parken är redan betalt så varför inte stanna hela dagen, och kanske natten. Här trånar paradisstranden och surfmeckat Platboom, kuperade vandringsleder och vackra tältplatser efter uppmärksamhet. Dessutom zebror, antiloper, strutsar, babianer och valar. Reservatets enda restaurang, Two Oceans, ligger vid Kapudden och skulle kunna vara en riktig turist-fälla, men överraskar med spännande meny, bra service och fri sikt mot havet.

District six museum

6. Viktig historia

Över 60 000 människor blev tvångsförflyttade från sina hem på grund av sin hudfärg i slutet av 1960-talet. District Six skulle "rensas upp" och det fördelaktiga läget istället tilldelas den vita befolkningen. Guiden Ruth Rosa Jeftha var bara en ung flicka när hennes familj packade sitt liv i en resväska och lämnade hus, grannar och vänner för en oviss framtid i en kåkstad i en främmande förort. Minnena av flytten och hur den kom att påverka hennes föräldrar, syskon och henne själv sitter fastetsade för alltid. Museet är en samling mörka minnen av apartheideran men även mer positiva berättelser om kulturen och historien i området innan förflyttningarna.

Kirstenbosch botanical garden

7. Blomstrande sluttning

Stanna länge, ta med en bok och fastna under en gigantiskt skuggande ek eller intill en omfamnande ormbunke. Gå vilse längs grönskande stigar omringad av Sydafrikas unika flora och vandra den slingrande luftbron Tree Canopy Walkway från marken och upp till trädkronorna. Blicka ut över dalen och upp mot Taffelbergets östra sluttningar. En bit bort öppnar sig en stor glänta där levande konserter och dess omgivningar trollbinder den fullsatta gräsmattan på söndagar.

Babylonstoren Stellenbosch

8. Vin och trädgård

Babylonstoren är en riktig pärla bland alla fina gårdar i vindistrikten. I den generösa och pedantiskt välskötta trädgården finns labyrint, dammar med karpfiskar och långa rader av höga kaktusar. Guava, päron, pumpor och olivlundar. I gömda hörn står vilstolar uppställda och för barnen verklighetstrogna, om än i större skala, fågelbon att krypa in i. Ständigt omringad av långa gröna rader vinrankor som sträcker sig upp mot bergssluttningarna. Här finns både finrestaurang och en enklare servering med krispiga potatisskivor, kall gazpacho, nyplockad bondsallad och svalkande rosé. Dessutom lyxigt boende och ett spa att dö för. Behöver jag skriva att jag förälskade mig i platsen?

