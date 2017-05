Redaktionen listar: 25 favoritresmål för sommaren

Sköna öar, vackra stränder, livliga städer, mäktiga berg. Att välja det ultimata sommarresmålet är inte lätt. Men Vagabond hjälper dig på traven. Här är våra vittberesta skribenters bästa och mest personliga tips.

Ljuvliga Amorgos, en av Per J Anderssons sommarfavoriter. Foto: Fotolia.

Tobias Bestelid, chefredaktör

Tobias Bestelid drömmer om vandring på Balkan-halvön.

Drömresa i sommar?

– En nygammal vandringsled har öppnat, Via Dinarica, som går genom sju länder på Balkan-halvön. Den verkar otroligt läcker och är framröstad till en av världens bästa vandringsleder av National Geographic. Storslagen natur, bra väder och intressanta länder som Bosnien-Hercegovina, Albanien och Kosovo väcker upptäckslusten. Reportage kommer garanterat i Vagabond framöver!

Tobias sommarfavoriter:

1. Folegandros, Grekland – Greklands ljuvligaste ö

Jag älskar Grekland. Havet, maten, öarna. Ett av mina första uppdrag för Vagabond var att skriva en guidebok till de grekiska öarna. Nu är antalet besökta öar en bra bit över 30. Och självklart har jag en favorit – Folegandros. Den vackra, vitkalkade huvudbyn Chora ligger högst upp på klippön, som reser sig dramatiskt ur ett knallgrönt hav. Bortom Chora och den stillsamma strandbyn Karavostasi händer inte mycket. Till Folegandros åker du för att få lugn och ro, ta en båttur runt ön och slå dig ner på något av de charmiga torgen i Chora och dricka ett immigt glas vitt vin eller två. Ön är som bäst just när dagen går mot kväll och känslan av grekiskt byliv möter känslan av semesterliv på ett högst angenämt sätt. Restaurangerna på ön är få, men de är i gengäld ofta bra.

Folegandros ligger på den stora färjerutten Pireus–Santorini och när ön börjar kännas liten, vilket den är, är det bara att hoppa på färjan mot nya upptäckter.

Folegandros, liten men naggande god. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Min absoluta favorit är Fata Morgana (fatamorgana.com.gr), som ligger vid klippkanten och bjuder på slående utsikter över hav och huvudbyn Chora, dit det är gångavstånd. Pool finns. Räkna med 1 500 kr per natt för ett dubbelrum.

Resa hit: Folegandros saknar flygplats. Ta flyget till Aten, åk t-banan till hamnstaden Pireus och ta sedan båten till Folegandros (8 tim).

2. Sonoma & Napa, USA – roadtrip bland vingårdar

En sommarsemester behöver inte nödvändigtvis tillbringas vid Medelhavets stränder. Många gånger har jag valt att flyga västerut. I Kalifornien kan du på ett enkelt sätt kombinera amerikansk vägromantik med storstad. Börja i San Francisco och beta av sevärdheterna i stan för att sedan vrida om nyckeln i hyrbilen och bege dig ut på vägarna i de lummiga vindistrikten Sonoma och Napa Valley. Stanna någon natt här och där. Stressa inte. Viner ska njutas, platser ska hinna upptäckas. Lilla Glen Ellen i Sonoma bjuder på topprestauranger och bra boenden. Missa inte restaurangen Glen Ellen Star, (glenellenstar.com), som i en liten och relativt oansenlig lokal bjuder på ett kök i världsklass. Boka bord i god tid!

Napa Valley är världskänt och vinturismen är välutvecklad och håller högsta klass på mat och boende. Men Sonoma känns ändå lite roligare. Du kommer inte bli besviken på något av vindistrikten. Innan din resa, läs gärna på lite om den amerikanska vinhistorien, eller se filmen Bottle Shock (Gyllene druvor från Montelena på svenska). Du kommer garanterat bli sugen på både vin och att resa till Kalifornien.

Gör en "Sideways" i Kaliforniens vindistrikt. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Olea Hotel (oleahotel.com) i Glen Ellen, Sonoma. Designvackert, men samtidigt mysigt och med en väldigt tydlig amerikansk känsla – lite "hemma hos" blandat med en gnutta Dallasfeeling. Gångavstånd till flera bra restauranger, bland annat Glen Ellen Star.

Resa hit: Direktflyg till San Francisco, sedan hyrbil.

3. Plitvice, Kroatien – Europas vackraste nationalpark

Kroatien. Sol, bad och medeltida stenstäder à la Dubrovnik. Men självklart finns det annat att upptäcka på semestern. Inne i landet, granne med Bosnien-Hercegovina, ligger en av Europas vackraste nationalparker: Plitvice. På gångbroar av trä kan du uppleva nationalparkens surrealistiska landskap som består av 90 spektakulära vattenfall och 16 kristallklara, smaragdgröna sjöar. Nationalparken är Kroatiens största och en av de äldsta. Floran och faunan är unik. Här finns såväl brunbjörnar som 157 olika arter av fåglar.

Nationalparken ligger 2 timmar med bil från hamnstaden Zadar, som är ett avstamp mot en rad trevliga öar. Att kombinera Plitvice nationalpark med sköna öluffardagar är alltså inget större projekt. Dessutom kan det vara skönt med ett break från sol- och badliv för en dag. Här finns åtta vandringsleder, från korta till långa.

Plitvice nationalpark, surrealistisk naturupplevelse inte långt från Kroatiens stränder. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Bästa boendet står Hotel Degenija (hotel-degenija.com) för, 4 km från en av de två parkingångarna. Fräscha rum och ny pool. Ordnar bland annat kajakpaddling och hästridning.

Resa hit: Direktflyg till Zadar (13 mil bort) eller Zagreb (14 mil från parken). Ta sedan hyrbil till Plitvice nationalpark. Bussar/organiserade turer finns också.

Johanna Jackson, digital redaktör

Johanna Jackson är helst i närheten av vågor i sommar. Foto: Elin Ahlberg.

Drömresa i sommar?

– Helst skulle jag återvända till mitt älskade San Sebastian, spendera några lata dagar där på den snäckformade stranden för att sedan ta bussen till Biarritz för några dagar med surfing. Eller att få segla mellan öar och hamnar i ett soldränkt Grekland.

Läs: 24 timmar i San Sebastián – strandhäng, surfing och gourmetmat

Johannas sommarfavoriter:

4. Portofino, Italien – glamour och flärd

Portofino är la dolce vita och italiensk lyx förkroppsligat. Att semestra i Portofino kräver sin budget men då kommer såklart en air av glamor med på köpet. Hamnstaden som ligger på en halvö i Ligurien är utan tvekan en av Medelhavets vackraste. Husen som klättrar upp på kullarna är målade i bleka pastellfärger och rymmer kaféer, glasställen och chica lyxbutiker som Gucci och Louis Vuitton. Kullarna är smyckade med krokiga träd. Vattnet smaragdgrönt.

Slå dig ner på Taverna del Marinaio i hamnen, beställ in ljuvligt len mozzarella och iskallt mousserande vin. Spana efter Silvio Berlusconi eller Gwyneth Paltrow som tydligen ska vara frekventa besökare i byn.

Framför Hotel Piccolo finns en pytteliten naturstrand, en av få i området där man inte måste betala för att bada. Efter simturen vandrar du längs slingrande stigar till Portofinos fyr som ligger längst ut på halvön. På kvällen tar du taxi till den närliggande stranden Paraggi, hoppar mellan barerna och njuter av livet.

Lyxhotellet Belmond Hotel Splendido syns på höjden till höger! Foto: Fotolia.

Bästa boende: Helst bor man inte i Portofino, det är svindyrt. Men om man ändå ska lyxa till det, välj Belmond Hotel Splendido som ligger på en höjd. Här finns en pool, vackra terrasser och såklart: en tennisbana.

Resa hit: Portofino ligger 1 timmes tågresa bort från Genua, dit du flyger med en mellanlandning. En alternativ resväg är att ta direktflyget till Pisa följt av en tågresa på 2,5 timmar.

5. Vis, Kroatien – Kroatiens sista utpost

Det är kväll och vi skålar i lokalproducerat vin på hummerrestaurangen Konoba Jastozera. Restaurangen är uppbyggd som ett båthus på bryggor och omringar en bit av havet. Solnedgången har färgat himlen rosa. Adriatiska havet är stilla nu, men vågorna från dagens seglats sitter kvar i benen.

Vi befinner oss i fiskebyn Komiza på ön Vis. Av alla kroatiska samhällen är Komiza beläget längst bort från fastlandet. Fortsätter man vidare västerut, hamnar man i Italien, vilket också märks på alla Italienflaggade skutor som stillsamt guppar i hamnen.

Komiza är litet, härligt slitet och ligger i en vik nedanför berget Hum. Här finns en fruktmarknad, små caféer, konditorier som säljer nybakade bröd och en liten stenstrand.

De bästa stränderna ligger utanför byarna. Det finns inga sandstränder här men det turkosa vattnet runt ön är kristallklart. När det är vindstilla och solen lyser ser det nästan ut som om båtarna hovrar i luften.

Kristallklart vatten och sköna badvikar på Vis. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Det finns bara fyra hotell på Vis, men en hel del lägenheter att hyra. Om man inte kommer hit med båt är det enklast att ha sin utgångspunkt i Vis stad där man även kan hyra moped för att utforska ön. Hotel San Giorgio i Vis historiska stadskärna är uppdelat i två vackra renoverade stenhus med en grön innergård i mitten fylld med fruktträd.

Resa hit: Direktflyg till Split och färja vidare till Vis.

Läs: Kroatien: Vi seglar mot Vis

6. Kilkee, Irland – charmigt på västkusten

Det som gjorde mitt besök i Kilkee speciellt var människorna jag upplevde platsen tillsammans med. Vi var några som läste journalistik på universitet i Limerick, som hade fått för oss att ta en helgutflykt till den lilla kustbyn i grevskapet Clare. Någon hade hört av någon att det var rätt så bra vågor för nybörjarsurfare här i Kilkee.

Badkläderna var nedpackade i ryggorna bland kakor, kameror och extra tjocka tröjor – väderprognosen lovade inte mer än 11–12 plusgrader, men surfa skulle vi. På busshållplatsen träffade vi Kate och Eogh. De skulle tillbringa helgen i Eoghs föräldrars sommarhus i Kilkee. "Tredje huset till höger på höjden", berättade han efter att de bjudit in oss på te för att "värma upp er när ni trotsat kylan i Atlanten".

Atlanten var kall, men Kilkees invånare desto varmare. Vart vi än gick möttes vi av nyfikna leenden och frågor. Vi vandrade på de gröna vackra hedarna som omgav den charmiga stadskärnan, letade efter krabbor i det geologiska tidvattensrevet Pollock Holes och på kvällen träffade vi Kate och Eough för några drinkar på byns vattenhål Fitzpatrick, till toner av levande irländsk musik. Det var i Kilkee som jag på riktigt började förstå irländarnas gästfria själ.

Vattnet utanför Kilkee är kallt men människorna varma. Foto: IBL.

Bästa boende: Lynch's B&B i hjärtat av Kilkee har sköna sängar och gemytlig stämning. Gångavstånd till den hästskoformade stranden och omringat av trevliga pubar.

Resa hit: I sommar börjar SAS flyga till Shannon, en lägligt belägen flygplats för att utforska Irlands västkust. Härifrån tar du dig till Kilkee med buss via Ennis.

Fredrik Brändström, redaktionschef

Fredrik Brändström ser fram emot att upptäcka Albanien.

Drömresa i sommar?

– Albanien. Fortfarande en vit fläck på min – och många andras – Europakarta, men förhoppningsvis inte så länge till. Attraheras av små länder som rymmer mycket på liten yta. Albanien ruvar på både stränder, stadsliv och berg vilket gör en semester här till en varierad upplevelse. Personligen så är jag allra mest lockad av att utforska nationalparkerna i norr, som ska vara något i hästväg.

Fredriks sommarfavoriter:

Provence, Frankrike – lantliv och stränder

Ah, Provence … Det harmoniskt böljande landskapet, de små byarna med sina delikatessfyllda torgmarknader. Det ultimata sättet att semestra i denna sydfranska region är att hyra ett hus på landsbygden, kanske tillsammans med familj eller vänner. Helst såklart med en liten pool, eftersom det är en bit till havet.

Drygt en timme med bil väster om Nice ligger Cotignac och Salernes, två av mina egna favoritbyar. Härifrån är det också nära till nationalparken Verdon, som bjuder på aktiviteter som forsränning, vandring och kajakturer i alpin miljö. Suktar man efter stränder och skärgårdsliv är det en timmes körning till kusten, där man bland annat kan göra en utflykt till ön Porquerolles. Här kan du stanna ett par nätter, hyra en cykel och trampa runt bland badvikarna.

Provence. Pittoreskt så det förslår. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Hyr hus i Provence via till exempel Airbnb. Villa Sainte Anne är en bra bas att utforska ön Porquerolles från. Trevligt bed & breakfast som ligger mitt i byn. Från 1 700 kr för ett dubbelrum.

Resa hit: Direktflyg till Nice med SAS eller Norwegian. Hyr bil på flygplatsen.

Läs: Smultronställen i sydfranska Provence – en roadtrip i expressfart

Köpenhamn, Danmark – underskattad sommarstad

Som många andra städer så växlar Köpenhamn ner tempot under sommaren, då många av invånarna lämnar city. Undviker man de mest turisttäta områdena så möter man en stad som känns behagligt avslappnad och semesterslö. Precis som Stockholm är Köpenhamn omgiven av vatten, men här är badmöjligheterna ännu vassare, även inne i city, vilket gör staden förträfflig för en familj med små barn.

Utpräglade vuxenaktiviteter som shoppingrundor i Nörrebro och restaurangbesök i Ködbyen kan varvas med svalkande bad och kanske ett besök på Tivoli och alla åker hem nöjda. En av favoriterna heta dagar är Islands Brygge, där det finns stora havsvattenpooler med fem meters hopptorn mitt i city. Önskas mer playa så finns 2 km strandremsa och salta bad ute vid Amager Strand.

Man är aldrig långt från vattnet i Köpenhamn. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Babette Guldsmeden. Mysigt hotell med miljövänlig profil, i lugna kvarter en kort promenad från Nyhavn.

Resa hit: Till Köpenhamn rekommenderar vi tåg, 3 timmar från Göteborg och 5 timmar från Stockholm.

Costa Brava, Spanien – karga klippor och sköna bad

Vill man kombinera storstad med natur och sköna bad rekommenderar jag några dagar i Barcelona för att därefter fortsätta med hyrbil eller lokaltåg/buss norrut längs kusten. Att köra bil här är en fröjd, om man undviker motorvägarna och tar den sceniska slingrande rutten med havsutsikt. Överallt på Costa Brava hittar man små badvikar gömda bland karga klippor, och ju längre norrut man kommer längs kusten, desto vackrare blir det. Cadaques, nära gränsen mot Frankrike, är ett givet stopp. Här bodde bland andra konstnären Salvador Dalí, vars hus numera är museum. Strax norr om Cadaques ligger också Cap de Creus, ett kargt natur-område där man kan avsluta vandringsturen med ett bad i havet.

Två andra favoriter längs Costa Brava: ultralugna badorten Calella de Palafrugell och Sa Tuna utanför Begur, den senare har utsetts till en av Spaniens vackraste stränder.

Vandra eller bila längs vilda Costa Brava. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Sol Ixent är ett trevligt hotell med lugnt läge en bit utanför Cadaques.

Resa hit: Direktflyg till Barcelona. Hyr bil eller ta tåget/bussen och fortsätt norrut.

Per J Andersson, redaktör

Per J Andersson älskar Naxos, och funderar även på att tillbringa en vecka i Zermatt.

Drömresa i sommar?

– En del av mig vill bara återvända till mitt grekiska semesterparadis: ön Naxos. En annan del av mig vill upptäcka något nytt – och då drömmer jag om att tillbringa en het julivecka i schweiziska Zermatt, där jag varje förmiddag åker skidor i badbyxor på glaciären vid Klein Matterhorn, varje eftermiddag vandrar mellan sluttande gröna ängar på lägre höjder och i skymningstimmen dricker prosecco i solen på en uteservering i byn.

Läs: Därför älskar jag Naxos

Pers sommarfavoriter:

Sicilien, Italien – en kontinent i havet

Ibland kan en ösemester kännas instängd och begränsad. Man kan bada och äta gott, men sedan då? Sicilien, Medelhavets allra största ö, känns däremot som ett helt land. Min favoritbadort är Cefalu på nordkusten med smala gränder och stadsmurar, härliga bad och gammal historia. Du går från den gistna, vindlande och spruckna medeltiden genom en portal i muren och kliver rakt ut på den mjuka sandstranden med det klara salta havet. Och åt andra hållet reser sig en 270 meter hög klippa med ruinen av ett antikt tempel från 800-talet f Kr. Cefalu är kort sagt så långt man komma från en anemisk och historie- och kulturbefriad badort.

Sedan tar jag lokaltåget in till Palermo, maffiastaden som rest sig som en Fågel Fenix och blivit Sydeuropas häftigaste kultur- och matstad. Jag älskar kulturmixen i Palermo där moriska, bysantiska och normandiska stilar syns i kyrkor och historiska byggnader. Och den gamla grekiska staden Taormina med sin prunkande växtlighet och antik amfiteater, som hänger på sluttningen över badorten Giardini-Naxos.

Gulliga badorten Cefalu. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Cefalu.net har flera lägenheter att hyra inne i gamla stan, annars är Cefalu Sea Palace (vid stranden söder om stan) ett fynd.

Resa hit: Direktflyg från Skandinavien till Palermo eller en mellanlandning till Catania.

Läs: Vin och vandringar på Sicilien

Amorgos, Grekland – romantikens ö

Det lär finnas fler än 200 bebodda grekiska öar. Så vilken ska man välja? Söker du avkoppling, lugn och ro och en känsla av ett genuint och lite gammaldags Grekland ska du välja min favoritö: Amorgos. Bara namnet får en att bli småkär.

Ön är bergig och karg och liknar en drakrygg som rest sig ur det djupblå havet. När jag sitter på uteserveringen i någon av de två hamnbyarna Aegiali eller Katapola lurar drakens taggiga rygg ständigt där i bakgrunden och gör mig lugn och avslappnad.

Bästa sandstranden finns i byn Aegiali, annars är de korta och steniga, som den kända Agia Ana nedanför det legendariska munkklostret Hozoviotissa som hänger som ett svalbo på bergväggen. Men de små stränderna vägs upp av att vattnet i den här delen av Egeiska havet är klarare än på andra håll. Att ligga och flyta i ett nästan helt transparant salt hav med de mäktiga bergen i ryggen ger en svårslagen existentiell och tidlös känsla.

Huvudbyn Chora uppe i bergen har arketypiskt kykladiska vita socker-bitshus med vindlande gränder med gröna och blå dörrar och fönsterluckor. Inte nog med det: drakryggen är randig av vandringsstigar mellan låga taggiga buskar som gjorda för många lagom långa dagsvandringar där man på sin höjd möter en fårhjord med sin herde.

Amorgos. Vindpinad men vacker. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Hotel Aegiali ligger på sluttningarna ovanför byn Aegiali med vidunderlig utsikt över stranden och bukten. Saltvattenspool och spa.

Resa hit: Flyg till Aten eller Santorini. Från Atens hamnstad Pireus tar färjan till Amorgos 8 timmar och från Santorini 2 timmar.

Läs mer: Amorgos – Greklands mest romantiska ö

Zell am See, Alperna – berg och bad – allt i ett

Jag är galet förtjust i berg och är nog inte ensam om att nedanför dem fyllas av vördnad och en känsla av att jag betraktar något storslaget. Min egen existens blir plötsligt obetydlig, vilket fyller mig med ett slags lättnad. Lindrar plågan med kognitiv beteendeterapi, det vill säga en resa till Alperna för att uppleva bergen på plats. Salzburg–Zell am See–Kaprun är det perfekta treenigheten för att uppleva denna nästan gudomliga känsla.

Jag börjar med att strosa i gränderna mellan barockfasaderna i gamla stan i Salzburg, blicka upp mot den sagolika siluetten av fästningen Hohensalzburg, medan jag mumsar på mozartkugeln och, förstås, besöker Mozarts födelsehus. På kvällen dricker jag öl och äter syltad rättika i källarvalvet på klosterbryggeriet Augustinerbräu, där den skummande ölen frejdigt hälls upp från träfat så att det skvätter ymnigt.

Sedan tar jag tåget till Zell am See (1,5 tim) och checkar in på 120 år gamla Grand Hotel. Dricker te i hotellets furstliga salonger, promenerar på strandpromenaden och badar i sjön som räknas som en av Centraleuropas renaste. Nästa dag tar jag bussen till grannbyn Kaprun och tar linbanan upp till Kitzsteinhornglaciären för glassig sommar-skidåkning i sorbetsnö, iförd endast badbyxor och t-shirt.

Historia, kultur, bad, skidåkning. Allt på en gång. Och mitt i sommaren.

Sound of music-vibbar i Zell am See. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Grand Hotel Zell am See. Urklassiskt, byggt 1896, magiskt läge precis vid stranden till sjön Zeller. Lyxig bastuavdelning, inomhuspool.

Resa hit: Skönast är att anlända till Salzburg på klassiskt vis med tåg från Köpenhamn via Hamburg och München (13 tim). Alternativt flyger du till Salzburg via Berlin, München eller Wien.

Pernilla Sjöholm, reporter

Pernilla drömmer om att återvända till Nya Zeeland.

Drömresa i sommar?

– Nya Zeeland. Spenderade sex månader där för 15 år sedan. Köpte en bil, lånade en surfbräda och körde nord- och sydön runt. Bodde på avlägsna campingplatser, livliga backpackerställen – eller i bilen. Plockade äpplen, persikor och anlade bevattningssystem på vingårdar för att ha råd att stanna kvar. Milslånga sand-stränder, gnistrande glaciärer, organiser-ade sälkolonier och mystiskt skygga kiwifåglar.

Pernillas sommarfavoriter:

Nerja, Spanien – vita gränder mellan hav och berg

Länge hade jag skarpa fördomar om den spanska solkusten. Plaststolar, trista hotellkomplex och överförfriskade skandinaver och britter. Men så förälskade jag mig i Nerja. Kombinationen av det genuina lugnet i en liten vit kustby med utmanande aktiviteter på såväl höga bergstoppar som under havsytan slår högt på min semesterbarometer.

Många svenskar har tagit steget fullt ut genom att flytta hit på heltid. Precis som de besöker också jag marknaden med frukt och grönt, kläder och krimskrams på tisdagar eller den stora antikmarknaden på söndagar. Njuter av plockmat som manchego doppad i olja och rosmarin och nyfångade oliver. Strosar längs kullerstensprydda gränder kantade av apelsinträd, terrakottakrukor med pelargoner och små butiker som håller stängt för siesta.

Från bergsbyn Frigiliana intill har man milsvid panoramautsikt över havet och bergen. Snirkliga cykelvänliga vägar leder österut förbi gömda badvikar till staden Almunecar. Lite längre bort ligger historiska staden Granada. Trots tre besök vid morernas sista fästning Alhambra är jag ännu inte mätt på mönstrat kakel men skidåkning i Sierra Nevada, vars toppar är snöklädda långt in i april, står fortfarande på min bucket list.

Nerja som staden ser ut från utsiktspunkten Balcón de Europa. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Marina Turquesa. Mysigt lägenhetshotell med fantastisk utsikt över berg och hav. 10 minuters promenad till ett dopp.

Resa hit: Direktflyg till Malaga och 1 timme med buss eller taxi vidare till Nerja.

Cornwall, England – vandra längs atlantkusten

Vild grönska, pittoreska fiskebyar och trendigt närodlat. Cornwall utgör Storbritanniens sydvästra spetsiga udde och britternas mest populära semestermål. En fantastisk kustlinje intill Atlanten med många vita sagostränder, ett nästan tropiskt inland med lummiga trädgårdar och mysiga bed & breakfasts. Många Londonbor väljer faktiskt också att flytta från storstadens hets för en lugnare vardag i Cornwall. Flyttfåglar som kommit att skapa en kreativ touch på regionens traditionella grund.

South West Coast Path är Englands längsta vandringsled och sträcker sig längs hela den sydvästra halvön. På luggagetransfers.co.uk kan du få hjälp med packningen men man måste inte tälta eller ens byta boende för att vandra längs leden. Cornwall är litet och det går utmärkt att göra dagsutflykter.

Vandra längs vindpinad kust i Cornwall. Foto: Fotolia.

Bästa boende: The Park Mawgan Porth. Hyr ett minimalistiskt ekohus, en mongolisk yurta eller amerikansk husvagn. Dessutom har populära restaurangen Gusto Deli Bar i Newquay öppnat filial på området och erbjuder en delad, ärlig matupplevelse från grunden.

Resa hit: Direktflyg till London och tåg som avgår dagligen från Paddington Station till Penzance och därifrån vidare till Newquay.

Läs: Guldkorn i Cornwall

Cape Cod, USA – den amerikanska (semester)drömmen

Saltbitna gråklädda lyxvillor, blå hortensior och perfekta gräsmattor. Helylleamerikaner på promenad längs böljande vita sanddyner med svajande strandgräs. Iklädda traditionellt skurna bomullsklänningar, fladdrande linnebyxor och med knähundar i blå-röd-vita scarfs. På halvön Cape Cod i New England tycks allt ha stöpts i samma form och jag kan inte låta bli att känna mig som om jag hamnat mitt i en reklamfilm för inredningsföretagen Lexington eller Newport. "The American Dream" myntades redan på 1960-talet av presidentfamiljen Kennedy, som semestrade här, och ingen tycks ha vågat bryta trenden. Men börjar man skrapa på ytan finns en frisk fläkt för den som drabbats av perfektionsångest i frisinnade staden Provincetown, även kallad P-town.

Längst upp på Cape Cods nymåneformade kropp vajar den amerikanska flaggan jämte den regnbågsfärgade. P-town har blivit en fri-stad åt för-fattare, konstnärer och homosexuella vilket har livat upp både gator och butiksutbud. Turismen kretsar i övrigt kring knölvalarna som lekfullt kastar sig mot ytan alldeles utanför kusten. Ansvars-tagande Whale Watch har både valgaranti och proffsiga naturforskare ombord.

Här finns 150 stränder med olika karaktär att välja bland. Från lång-grunda och familjetäta First Encounter till Nauset Light, känd för sin fyr, och Coast Guard, som hamnar högt på listan över USA:s vackraste stränder.

Som energipåfyllare passar Cape Cods specialitet lobster roll, hummer i ett stort korvbröd med coleslaw och pommes, perfekt. Den mest omtalade finns på Chatham Pier Fish Market (chathampierfishmarket.com).

Pernilla längtar ofta tillbaka till Provincetown på Cape Cod. Foto: Pernilla Sjöholm.

Bästa boende: White Porch Inn är Provincetown personifierad – 1800-talshus med vit veranda, polerade trägolv, konst på väggarna, havsutsikt och regnbågsflagga.

Resa hit: Flyg till Boston och vidare med buss eller snabbfärja till Provincetown.

Läs: New England – den perfekta semesterdrömmen (2012)

Pontus Hammarlund, reporter

Pontus Hammarlund vill smaka på Slovenien i sommar.

Drömresa i sommar?

– Jag ska låna en god väns lägenhet på Krk i Kroatien i sommar. Med andra ord ett perfekt tillfälle att också lägga ett par dagar i Slovenien. Ett land – inte minst matland – jag velat besöka länge. Kombinationen snöklädda alptoppar, Adriatiska havet, Ljubljana och den ensliga men världs-kända restaurangen Hisa Franko gör detta till en drömresa som det är hög tid att genomföra.

Läs: På visit i Slovenien – Europas nya matland

Pontus sommarfavoriter:

Essaouira, Marocko – basaren vid havet

Det är egentligen inte den vackra stranden som lockar mig till den lilla staden vid Marockos atlantkust. Utan den säregna mystiken, de vindlande gränderna och den saliga blandningen av orientaliska, afrikanska och europeiska influenser.

Essaouira är i mångt och mycket som ett av sömnpiller påverkat och vitmålat Marrakech i miniatyr – med det direkta läget vid havets alla förtjänster. För här finns både möjligheter till sol, bad och surf för den som vill. Själv attraheras jag snarare av medinans dragningskraft. Dess handdragna lastkärror, marknadsstånd, restauranger och kaféer. Atmosfären som lyckas med konststycket att verka lugnande och avslappnande på samma gång som den är intensiv och spännande. Ljuden – som är helt andra än i västvärldens byar och städer.

Essaouira, som Marrakech fast med stränder.

Bästa boende: Tjusiga och historiska Riad Perle D'Eau i medinan.

Resa hit: Direktflyg till Agadir eller Marrakech, sedan buss.

Frostviksfjällen, Sverige – njuter av ensligheten

Det finns ingen plats jag hellre besöker på sommaren än ensliga Frost-viksfjällen. Jämtlands nordvästligaste hörn som gränsar mot Norge. Här vandrar jag i dagar utan att träffa en enda människa. Här fiskar jag i ostörda vattendrag och sjöar.

Områdets otämjda vildmark är perfekt för både dagsturer och längre vandringar. I synnerhet om du tröttnat på fjällvärldens mer välbesökta och vältrampade leder. Ankarede är den perfekta utgångspunkten. Den samiska kyrkplatsen, vid vägs ände, är inte bara en port till fjällvärlden utan också en knäpptyst oas invid Ankar- och Lejarälvens utlopp i Blåsjön – en plats som är omöjlig att inte återbesöka.

Tack vare Vildmarksvägen är kalfjället heller inte en angelägenhet bara för den med friska och pigga ben. Kör över till Västerbottensidan och "fjällvandra med bilen" i vidunderliga Stekenjokk.

Följ med på en guidad tur ner i Korallgrottan, Sveriges längsta grotta, belägen mellan Stora Blåsjön och Ankarvattnet. Och låt dig fascineras av det utpräglade karstlandskapet och den underjordiska älven i närbelägna Bjurälvens naturreservat.

Ibland behöver man inte gå över ån efter vatten. Även Sverige har mycket att erbjuda på sommaren. Foto: Anders Molin.

Bästa boende: I eget tält förstås.

Resa hit: Tåg till Östersund och sedan hyrbil eller buss mot Gäddede.

Formentera, Spanien – bortom turisthorderna

Hit åker jag för stränderna som utan tvekan tillhör Medelhavets finaste. De små vikarna, med kristallklart vatten och kritvit mjuk sand, överraskar med enslighet bortom horderna av soldyrkare på populära och välkända Illetes och Llevant.

Vackra Migjorn för tankarna till Karibien, lilla pärlan Ses Platgetes som i sammanhanget knappt kan kallas strand, playan vid Es Pujols – där morgondoppet snart är obligatoriskt. Faktum är att den lilla ön fullkomligt myllrar av stränder i toppklass. Formentera är knappast rätt plats om man söker ett äventyr. Snarare handlar livet här om en stilla lunk mot fulladdade batterier. Om fyllda glas och varma skratt under ett besök på vingården Terramoll i solnedgången. Om restaurangbesök som varar långt in i medelhavsnatten.

Formentera, Ibizas stillsamma lillasyster. Foto: Fotolia.

Bästa boende: Om man som jag gillar att strosa runt till fots på kvällarna bör man välja något av Es Pujols många hotell. För mer naturnära läge: Hotel es Mares i byn Sant Francesc Xavier, med sin dyrkan av vit sten och ljust trä och inredningsdetaljer som mjukslipade strandstenar och vindpinade, knotiga trädstammar.

Resa hit: Direktflyg till grannön Ibiza och sedan båt. Flera bolag trafikerar dagligen sträckan Ibiza–Formentera. Det finns även avgångar från Valencia och Barcelona.

Gilla Vagabond på Facebook för mer reseinspiration i ditt flöde!