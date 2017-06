Paris – 8 måsten i kärlekens stad

Paris är världens mest besökta stad men trots det finns det platser kvar att upptäcka. Erika Holmberg-Dahl listar sina egna pärlor i kärlekens stad.

Foto: Fotolia

Konstnärliga kvarter

1. Belleville och Ménilmontant

Vill du upptäcka ett Paris som varken är turistigt eller exklusivt ska du ta metron till Belleville och Ménilmontant. Förr förknippades områdena med vingårdar och helg-utflykter, men 1860 blev de en del av centrala Paris. Först kom fransmän som migrerade till storstaden, sedan folk från de tidigare kolonierna i Nordafrika och Asien. Nuförtiden är kvarteret en del av det alternativa Paris och populärt hos konstnärer och unga karriärister. Runt Boulevard de Belleville finns det sydostasiatiska och kinesiska kvarter där det går att äta asiatiska dumplings, som här kallas för ravioli, för en billig peng. Rue de Ménilmontant har en hipp bargata som sedan går över till Oberkampf där det finns mer nattlig underhållning.

Foto: Paris Tourist Office /Amélie Dupont

Varm choklad

2. Angelina

För chokladälskaren finns det eleganta tehuset Angelina på flera ställen i Paris, men det lyxigaste av dem ligger på 226 rue de Rivoli. Angelina grundades 1903 och blev populärt bland Paris aristokrater och besöktes av bland andra Coco Chanel och Marcel Proust. Här får du en känsla av lyx och flärd. Missa inte den afrikanska varma chokladen som är ställets specialitet. Nästan som att dricka smält choklad. Serveras med vispad grädde.

Kulturcenter och nattklubb

3. La Bellevilloise

Kulturcentret La Bellevilloise som en gång var stadens första arbetarkooperativ är populärt bland unga och konstnärer. Byggnaden rymmer såväl utställningar, musik-framträdanden och filmfestivaler som kaféterrass med gräsklätt golv, restaurang, bar och nattklubb. Om man tröttnat på snobbiga mainstreamklubbar kan man i källaren på La Bellevilloises nattklubb dansa sig varm till hiphop och funk. Dessutom har de

tema-kvällar när de spelar annan musik. (19-21 rue Boyer)

Foto: Geoffrey Hubbel.

Bästa brunchen

4. Hôtel Particulier

I extremt turistexploaterade Montmartre ligger den gömda juvelen Hôtel Particulier. Huset byggdes på 1800-talet och var en gång hem till familjen Hermès, grundarna till det franska lyxmärket med samma namn. Den exklusiva känslan finns kvar än idag, även om det gjorts om till hotell. Innergården är helt omgiven av växter och det finns ingen skylt utanför, så det är inte helt lätt att hitta från passagen mellan Avenue Junot och rue Lepic. Hittar du trots det hit finner du att restaurangen har en mäktig söndagsbrunchmeny som går att njuta av i den romantiska trädgården. (23 Avenue Junot, Pavillion D)

Foto: Hôtel Particulier/press

Klassisk bokhandel

5. Shakespeare & co

Mittemot Notre-Dame strax söder om Seine ligger bokmalens drömställe Shakespeare & Co. Alla böcker är på engelska och affären har med åren blivit lite av en litterär institution. Bokhandeln har legat på den här adressen sedan 1951, men namnet är taget från Sylvia Beachs ursprungliga Shakespeare & Co som grundades på 12 rue de l'Odéon redan 1919 och som brukade besökas av bland andra Ernest Hemingway, Gertrude Stein och F Scott Fitzgerald. Affären har både gamla klassiker och nyutkomna böcker, och ett kafé precis bredvid om man känner för en fika. (37 rue de la Bûcherie)

Foto: Bonnie Elliot.

Hemlig bar

6. Moonshiner

Gillar du mystik ska du ta dig till den hemliga baren Moonshiner nära Bastiljen. Den fungerar som en så kallad speakeasy, inspirerad av de hemliga serveringsställena under förbudstiden i USA. För att ta sig dit måste man gå genom pizzerian Pizza da Vito till köket och sedan in genom kylskåpets metalldörr. Baren har 83 whiskysorter och serverar spännande cocktails och ölmärken. Det mest exotiska med Moonshiner är den 1920-talsinspirerade atmosfären med dämpad belysning, jazz som spelas ur grammofonen och ett rökrum längst in i lokalen. (5 rue Sedaine)

Foto: Pierre Lucet Penato

Konst och klubb

7. Palais de Tokyo

Imponerande Palais de Tokyo är det största centret för modern konst i Europa. På utsidan ser museet ut som ett palats och på insidan är den stora hallen upplyst av ett takfönster som gör lokalen luftig och passande för att bekvämt kolla in utställningarna med modern konst. Nattklubben Yoyo finns belägen under Palais de Tokyo, vars interiör och fokus på techno och housemusik ger ifrån sig undergroundvibbar. (3 Avenue du Président Wilson)

Foto: Palais de Tokyo/press

Historisk passage

8. Cour du Commerce Saint-André

Istället för att bli ruinerad på de halvdana restaurangerna längs turiststråken i Saint-Germain-des-près kan man från Odéon vika av till den mer intima gatan Cour du Commmerce Saint-André. Kullerstensgatan har funnits där sedan 1776 och har ett flertal mysiga ställen att äta på, som chokladbutiken och restaurangen Un Dimanche à Paris. Den ägs av Pierre Cluizel som kommer från en familj med franska chokladmästare. Andra tips längs gatan är Brasserie Relais-Odéon, pizzerian Margherita och Le Procope som är det äldsta kaféet i Paris då det först slog upp dörrarna 1686 och har haft stammisar som Victor Hugo, Voltaire och Oscar Wilde.

Paris Tourist Office /Amélie Dupont

Om skribenten

Vagabonds praktikant Erika Holmberg-Dahl har bott och studerat i Paris. Hon rekommenderar för övrigt att ta sig till Parc Montsouris i 14:e arrondissementet för löprundor i vacker miljö.