New York för förstagångsbesökare – den ultimata guiden

Första gången i New York, eller länge sedan sist? Här är upplevelserna du inte vill missa. Välkända sevärdheter och kaxiga uppstickare. De flesta på Manhattan, några strax utanför.

Foto: NYC & Company/Marley White

1. Vacker gratisresa

Staten Island Ferry

Det här är en riktig klassiker. Färjeturen mellan Battery Park på Manhattans sydspets och Staten Island, en av New Yorks fem stadsdelar, brukar kallas för världens vackraste gratisresa. Färjan passerar Ellis Island och Frihetsgudinnan på den 25 minuter långa färden över sundet och kostar alltså inte en cent. Du behöver bara tänka på att kliva av färjan när den kommer till Staten Island, kila runt i terminalen, och gå på igen. Glöm inte kameran.

Färjeturen brukar kallas världens vackraste gratisresa. Foto: NYC & Company/Jen Davis.

The Oculus

2. Rymdstation för tåg

Vi håller oss kvar på nedre Manhattan, för där reser sig numera den mest egensinniga tågstation som någonsin skapats. Spanske stjärnarkitekten Santiago Calatrava har ritat, svenska Skanska byggt, och resultatet är tappa-hakan-konstigt och Star Trek-snyggt på samma gång. Stationen heter World Trade Center Transportation Hub, men den iögonfallande huvudbyggnaden kallas Oculus och ska se ut som en "fågel som släppts från ett barns hand". Glöm inte att kika in. Byggnaden är lika imponerande från insidan.

Foto: Göran Ingman.

High Line Park

3. Promenera på järnvägsbro

Första etappen stod klar 2009, fem år senare invigdes den sista. Numera sträcker sig High Line 2,3 kilometer längs Manhattans västra sida, från Gansevoort Street i Meatpacking District till 34th Street i Midtown. Parken är anlagd på en nedlagd järnväg som löper höjd över marknivån. Längs parken finns planteringar, konstverk, bänkar och utsiktsplatser. På vissa platser är den snävt inkilad bland byggnader, på andra öppnar sig vyer mot Hudson River och in mot staden. Populär på sommaren, tidiga morgnar rekommenderas.

• thehighline.org

Foto: Iwan Baan

Brooklyn Bridge

4. Bro med skyskrapeutsikt

När Brooklyn Bridge invigdes 1883 var bropelarna USA:s högsta byggnader. Svårt att tro idag, med down-towns skyskrapor intill, men bron är fortfarande mäktig. Bästa sättet att uppleva den är att ta en promenad över bron från Manhattan till Brooklyn, svänga ner till Brooklyn Ice Cream Factory och äta en glass med fabulös utsikt över East River, mot skyskrapedjungeln på andra sidan. Vandra samma väg tillbaka, alternativt korsa trevliga Dumbo och ta Manhattan Bridge på återvägen, med vackra vyer mot Brooklyn Bridge.

9/11 Museum

5. Minnen från en terrorattack

Museet över terrordåden den 11 september 2001 är välgjort, intressant och oerhört omskakande. World Trade Center-dådet i New York, attacken mot Pentagon och dramat på det fjärde flygplanet, som kraschade på ett fält i Pennsylvania, beskrivs med 23 000 foton, 10 300 föremål och nästan 2 000 inspelade berättelser. Du går inte oberörd därifrån. Det underjordiska museet ligger intill One World Observatory, så det är klokt att kombinera de två. Börja med museet, avsluta med utsikten. Då går du nerifrån och upp, från mörker till ljus.

• 911memorial.org

Foto: Jin Lee

One World Observatory

6. Istället för tvillingtornen

One World Tower, skyskrapan som ersatt de fallna tvillingtornen i World Trade Center-området, har blivit en symbol för det nya nedre Manhattan. Områdets popularitet är större än någonsin. Utsikten från skyskrapans observationsvåningar, 380 meter över gator, taxibilar och Hudsonfloden, är givetvis magnifik. Men hela sevärdheten är storslagen, upplevelsen börjar redan i hissen upp. Ska du bara köpa en entrébiljett i New York, låt det bli till One World Observatory.

• oneworldobservatory.com

Top of the Rock

7. Uppe i skyn med vinden i håret

På Empire State Building får du armbåga dig fram till utsikten, i One World Observatory är du inomhus. Taket på Rockefeller Center däremot ger både vind i håret och vådligt vackra vyer, Top of the Rock är exempelvis enda utsiktplatsen där du ser Central Park breda ut sig. Och det är en syn för livet. Åt andra hållet står Midtowns skyskrapor som ett pålverk av stål och glas. Tips! Uppgradera biljetten till "Sun & Stars", då får du göra två besök på en dag och njuta av utsikten både dag och kväll.

• topoftherocknyc.com

Foto: IBL

Central Park

8. Lugnet mitt i stormen

Att lämna Manhattans gator för Central Parks grönska är ett omvälv-ande scenbyte. Buller och larm bleknar för varje steg. Plötsligt hör du fågel-sång. Parken är lika lugn som staden utanför är galen. Storleken brukar förvåna förstagångsbesökare. Central Park är fyra kilometer lång, nästan en kilometer bred och har 26 000 träd, 9 000 bänkar och 21 lekparker. Du kan gå i timmar utan att trilla ut i staden igen. Ett sommartips är att köpa med mat och ta en picknick i gräset på Sheep Meadow.

• centralparknyc.org

Picknick eller promenad? Foto: NYC & Company/Christopher Postlewaite

Bagel till frukost

9. Typiskt New York

Hotellen i New York serverar sällan frukost. Toppen! Då kan du äta bagels varenda morgon. Den runda mackan med hål i mitten smakar aldrig så gott som i New York. Varför tvistar man om, men troligen för att stadens kranvatten ger degen exakt rätt seghet. Du kan köpa en bagel med vanlig cream cheese från en vagn på gatan för en dollar, men godast blir det på en deli som har smaksatt färskost. Rostad bagel med lox spread, färskost med rökt lax, det är förstklassig New York-frulle.

Foto: NYC & Company/Malcolm Brown

Pizza – by the slice

10. Mellanmål för 25 spänn

Om bagels är New Yorks degiga frukostklassiker, har pizza den rollen resten av dagen. Pizzabitar säljs över-allt, är alltid billiga och nästan all-tid väldigt goda. Förklaringen är densamma som för bageln, kranvattnets halter av kalcium och magnesium binder samman degen till seg perfektion. Pizzan säljs, med några undantag, by the slice. Alltså per bit. Kul kuriosa i sammanhanget är att den enklaste pizzaslicen sedan 1960-talet i princip har kostat lika mycket som en t-banebiljett, just nu 2,75 dollar.

American Museum of Natural History

11. Känt från filmens värld

Blunda och tänk på ett museum. Chansen är stor att det är American Museum of Natural History du ser framför dig. Det är känt från otaliga filmer, inte minst Night at the Museum, och är ett av världens främsta museer. Häpna över den nästan 30 meter långa blåvalen i taket, gapa åt dinosaurier som triceratops, brontosauraus och t-rex, men missa inte utställningen om nordamerikanska däggdjur eller den om meteoriter. Med 45 permanenta utställningar och ett antal tillfälliga, kan det här bli en heldag.

• amnh.org

Uppstoppade djur en masse på American Museum of Natural History. Foto: NYC & Company/Marley White

Times Square

12. Den amerikanska världens mittpunkt

Erfarna New York-resenärer brukar fnysa åt Times Square. Det är trångt, turistanpassat, stressigt och restaurangerna är dyra och dåliga. Mycket stämmer förstås, men samtidigt finns anledningar till att så många som en halv miljon människor besöker torget vissa dagar. Times Squares blinkande neonväggar, skyskraporna, myllret och pulsen. Smeknamnet Center of the World är verkligen välförtjänt. Missa inte Times Square på resan till New York, men du kan gärna bo och äta någon annanstans i stan.

Times Square. Turistfälla, visst, men ändå ett måste! Foto: Colourbox

Empire State Building

13. King Kongs favorit

New Yorks – och världens – mest kända skyskrapa brukar stå på alla förstagångs-besökares att-göra-lista. Inte fel, men ta med i reseplaneringen att det finns höga hus som bjuder på bättre utsikt och kortare köer. Köerna av turister brukar beskrivas som "lika legendariska som skyskrapan själv". Men! Utsikten från toppen är storslagen och det är en upplevelse att få vara inuti King Kongs favoritskrapa. Har du bråttom och det är högsäsong, överväg en snabbiljett som låter dig gå före kön.

• esbnyc.com

Klassisk skyskrapa: Foto: Fotolia.

Grand Central Terminal

14. Palats med 44 perronger

"Den som besöker New York ska mötas av ett palats i slutet av färden, inte av ett skjul", skrev en tidning

inför invigningen av Grand Central Terminal 1871. Idag känns den oansenlig, omringad av Midtowns skyskrapor, men är fortfarande världens största tågstation räknat i antal perronger. Grand Central har 44 perronger, fler än 100 tågspår, och den stora terminalhallen är värdig vilket palats som helst. Ladda ner guideappen till din telefon och lär dig om arkitektur, historia och hemligheter.

• grandcentralterminal.com

Foto: NYC & Company/Tagger Yancey IV

Whitney Museum

15. Samtida konst i slakteriområdet

Sedan 1931 har Whitney Museum of American Art fokuserat på konst från nu levande amerikanska konstnärer. Museet har alltid varit uppskattat, men flytten 2015 från Upper East Side till en ny, spektakulär, byggnad i Meatpacking District gav ett lyft. I de nya lokalerna finns 600 verk från 400 olika konstnärer och som extra bonus bjuder byggnaden på terrasser med utsiktsplatser på fyra av våningarna. Du får samtidskonst och fina cityvyer på samma entrébiljett.

• whitney.org

Flytten 2015 till Meatpacking District gav whitney ett lyft. Foto: Ed Lederman/Whitney Museum

Roosevelt Island Tram

16. Linbana med strålande utsikt

En ganska okänd, men väldigt åk-vänlig, kabinbana som svävar fram längs Queensboro Bridge och bjuder på vackra vyer mot Upper East Side, East River och Roosevelt Island. Här kommer det bästa av allt: att åka kostar inte mer än en enkelresa i kollektivtrafiken, alltså 2,75 dollar. Tänk bara på att du måste ha ett MTA-kort, samma kort som för t-bana och bussar, några andra betalsätt fungerar inte. Kabinbanan går från tidig morgon till ett par timmar efter midnatt.

• rioc.ny.gov/tramtransportation.htm

Foto: NYC & Company/ Joe Buglewicz

Free Tours by Foot

17. Guidad matpromenad

Att gå på guidad tur är ett effektivt sätt att snabbt lära sig mer om en plats. Du ser saker du annars troligen bara hade passerat. I New York finns massor av guidade turer i olika kategorier, men ett tips är Free Tours by Foot. Helt gratis, som namnet antyder, blir det inte. Men om du exempelvis tar deras guidade mattur i Greenwich Village – rekommenderas! – betalar du för de smakprov du är intresserad av. Smart upplägg som blir betydligt billigare än liknande turer med ett fast pris där allt ingår.

• freetoursbyfoot.com

Nästan gratis. Foto: Göran Ingman

Macy's

18. Historiskt varuhus

Varuhuset vid Herald Square har stått på samma plats sedan 1901. Länge var det världens största varuhus, men idag får Macy's nöja sig med andra plats på den listan. Macy's storlek gör det till en shoppingdestination i sig, du hittar troligen allt du letar efter inom varuhusets väggar. Lägg till historiska detaljer, som de knarrande rulltrappor i trä som överlevde även den senaste stora renoveringen, så förstår du att ett besök på Macy's är ett måste.

• l.macys.com/new-york-ny

Foto: IBL

Yankee Stadium

19. Brännboll på amerikanska

Babe Ruth, Joe DiMaggio, Yogi Berra och på senare tid Derek Jeter. Alla har varit storspelande och oerhört populära hjältar för basebollaget New York Yankees. Att gå på baseboll kanske inte känns som ett förstahandsval, men ge det en chans. Du behöver inte ens kunna reglerna för att uppskatta en match. Arenan, nya Yankee Stadium i Bronx, är imponerande, publiken lever sig in som bara amerikaner kan, och biljetterna är ibland ganska billiga, även om det varierar med veckodag och motståndarlag.

• mlb.com/yankees

Foto: IBL

Bryant Park

20. Stadspark med gratis wifi

Central Park är så stor att den närmast kan beskrivas som en stadsskog. Sköna Bryant Park däremot, är en klassisk stadspark. En frodig gräsplätt omgiven av resliga platanträd. Gott om bord och stol ar för den som behöver vila trötta ben. Ett utomhusbibliotek, en karusell, pingisbord, kubbspel och golfgreen. Köp med en kaffe, det finns en Starbucks tvärs över gatan, och ta en selfie. Passa på att berätta för dina vänner att du är i världens bästa stad, för parken har gratis wifi.

• bryantpark.org

Bryant Park. Mindre än Central Park, men lika skön att vila i när benen blir trötta. Foto: Fotolia

Outlets

21. Billig shopping

Nästan alla svenskar som reser till New York har shopping på agendan, en dyrare dollar har inte ändrat på det. För att komma så billigt undan som möjligt, och för att fixa inköpen snabbt och effektivt, finns ett grundtips: lämna New York. Ta bussen till New Jerseys outlets. Där är faktiskt både priser och skatter lägre, vilket gör att du sparar mycket pengar. Störst är Woodbury Common Premium Outlets med fler än 200 butiker, närmast är The Mills at Jersey Gardens.

• premiumoutlets.com/outlet/woodbury-common

Foto: Fotolia

Chelsea Market

22. Vin, nötter och hummer

Populär inomhusmarknad och en matnörds våta dröm. I Chelsea Market dricker du vin eller kaffe, köper ostar och nötter, äter crepes, fisk och skaldjur. Inte överdrivet stort, där finns knappt 40 butiker och restauranger, men utbudet är noga utvalt. Chelsea Market har nästan blivit för omtyckt och kan vara irriterande trångt ibland. Men så länge Lobster Place fortsätter att servera en hel hummer med smält smör för 30 dollar, så är det fortfarande ett givet tips. Undvik helger om du kan.

• chelseamarket.com

Foto: NYC & Company/Joe Buglewicz

Madison Square Garden

23. Där hockeystärnorna briljerar

Att se New York Rangers spela NHL-ishockey i klassiska Madison Square Garden är faktiskt lika mycket kulturupplevelse som sport. Tack vare spelare som Henrik Lundqvist, Jesper Fast, Oscar Lindberg och Mika Zibanejad får matcherna en extra dimension för svenska åskådare. Köp en korv, ta en öl, och stäm in när publiken vrålar "HEN-RIK!", klapp klapp klapp, "HEN-RIK!", klapp-klapp-klapp. Att boka biljetter på nätet i god tid innan resan är klokt.

• nhl.com/rangers

Foto: IBL

Broadway

24. Legendariskt teaterdistrikt

I Theater District, kvarteren runt Times Square, spelas populära shower med några av vår tids främsta artister och skådespelare. Just nu kan du bland annat se Aladdin, Book of Mormon, Hamilton, The Color Purple och Wicked på någon av Broadways 39 scener. Vill du vara säker på att se en viss musikal på en specifik dag, boka innan du reser. Är du beredd att ha is i magen och få ett lägre pris, köp rabatterade biljetter på TKTS som du hittar mitt på Times Square.

Foto: IBL

Missa inte att gilla Vagabond på Facebook för mer reseinspiration i ditt flöde!