Guide: Segla i Saint Vincent och Grenadinerna

Vagabonds guide till en seglats i ett av världens vackraste seglingsvatten.

Union Island, Karibiens mecka för kitesurfing. Foto: Karin Wimark.

Snabbfakta Karibien

Antal öar: ca 7 000 öar, holmar och skär utspridda i 13 självständiga stater och ett antal mer eller mindre självstyrande kolonier.

Valuta: amerikanska dollar går att använda på de flesta av öarna, men flera av länderna har dessutom egen valuta. Östkaribisk dollar används bland annat på St Lucia, Dominica och Antigua. På de franska och holländska öarna används euro medan Trinidad & Tobago och Barbados har egna valutor som också heter dollar.

Språk: engelska, spanska, franska och kreolfranska.

Tidsskillnad: –6–7 tim.

Resa hit

Stockholm–St Lucia med Condor, Air France, KLM med flera, finns från 6 000 kr t/r. Till Saint Martin i Holländska Antillerna reser du t/r för ungefär samma pris med Delta Airlines, Air France, KLM med flera.

Det gäller att ha koll på utrustningen under en längre seglats.

Seglingsarrangörer

Vi seglade med svenskägda företaget More Sailing, som arrangerar resor i både Kroatien och Karibien. Skeppare och kock på båten ingår. More Sailing seglar mellan Saint Vincent och Grenadinerna. Andra svenska arrangörer är Navigare Moments som har en nyöppnad bas i Tortola på Brittiska Jungfruöarna och Poseidon Travel som erbjuder ett flertal områden utspridda i hela Karibien.

Vill du hyra segelbåt i Karibien utan skeppare finns det egentligen inga formella krav. Däremot kräver många av uthyrarna att du kan visa på praktisk kompetens och tidigare erfarenhet. Det är också en fördel om du kan upp-visa någon form av nautisk kompetens i skrift i samband med uthyrning av båt.

Prisexempel för 12 dagar arrangerad segling med More Sailing under högsäsong är 25 000 kr/person på en 55 fot lång båt. Då ingår flyg t/r London–St Lucia, skeppare och värdinna, frukost, lunch och dricka på båten, sängkläder och handdukar samt alla hamnavgifter och inresetillstånd till de olika önationerna.

Vill du resa utan skeppare och hyra egen båt varierar priset en hel del beroende på när du vill segla. Dyrast är under högsäsong kring jul och nyår. Med Poseidon Travel kostar en vecka från 30 000 kr.

Joseph har livnärt sig som fiskare i Cumberland Bay så länge han minns.

Äta

Det karibiska köket varierar stort med influenser från både européernas koloniali–sering, slavhandel från Afrika och den ursprungliga indiankulturen. Köket är robust, mättande och kryddigt med alltifrån chili till kanel, muskot och ingefära. Salt fish är en stapelvara i hela Västindien liksom curryn som kom till Karibien med indier i samband med att slaveriet avskaffades. Generellt äter man mycket fisk, get och kyckling eller mer traditionella rätter som dumplings, majssoppor och grisfötter kokta i buljong.

Bäst tid att resa

Nov–april är högsäsong med temperatur som sällan sjunker under 20 grader. Juli–okt är orkansäsong.

Mer att läsa

Chris Doyles olika guideböcker till Karibienseglingen – The sailing guide to … och The cruising guide to … – tar upp det mesta du behöver veta för en lyckad segling i Karibien och kommer med största trolighet att bli båtens heliga bibel.

Missa gärna!

Att lämna fönstren till hytterna vid-öppna under segling. Risken är stor att du då får sova i en dyngsur säng framåt kvällen.

Saint Vincent. Med en lokal guide upptäcker du bäst livet på land på de små öarna.

4 öar du inte får missa

1. Saint Vincent. Den natursköna vulkanön bjuder kolsvarta stränder och ett oexploaterat lugn. Gör ett stopp i Wallilabou Bay och betrakta efterlämningar från filminspelningar av Pirates of the Caribbean. Ta dig inåt land för en tur bland de illegala men vanligt förekommande hasch-odlingarna, vandra uppför vulkanen La Soufrière eller ta en dusch i vattenfallet Dark View Falls. Huvud-staden Kingstown är ett charmigt myller.

2. Union Island. Den lilla ön belägen i hjärtat av Grenadinerna är många seglares favoritstopp. Huvudorten Clifton Bay har dess-utom blivit Karibiens mecka för kitesurfare och här tar vatten-showerna aldrig slut. Strosa runt i den pastellfärgade byn och ta sedan en taxibåt 100 meter ut till korallön Happy Island för cocktails och öns bästa solnedgång.

3. Tobago Cays Marine Park. Plocka fram snorklarna för ett under-vattensskådespel med havs-sköldpaddor och rockor i Tobago Cays Marine Park. Ögruppen är idag ett naturreservat och omges av korall-revet Horseshoe Reef. Klättra upp på någon av kullarna på öarna omkring för bästa utsikt. Här-ifrån kan du även spana mot ön Petit Tabac, berömd för att ha huserat Johnny Depp och ett lager fullt med rom som han sedan lyckades spränga.

4. Mayreau. Letar du ön där stränder och palmer är fler än både människor och hus har du kommit rätt. Salt Whistle Bay med sina oräkneliga och krokiga palmer är som tagen ur en resekatalog. En kort vandring över kullen och Saline Bay väntar, lika vacker den.