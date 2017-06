Guide: Bronx, New York

Vagabonds guide till New York-stadsdelen The Bronx.

Little Italy i Bronx blomstrar. Foto: Karin Wimark.

Snabbfakta – The BRONX

Invånare: 1,4 miljoner.

Storlek: 140 km2,

Befolkning: en smältdegel av kulturer men med majoritet av hispanics och latinamerikaner med ursprung från bland annat Puerto Rico, Mexiko och Dominikanska republiken.

Svenska rötter

Visste du att stadsdelen Bronx fick sitt namn av svensken Jonas Bronck från Sävsjö i Små-land? Samt att det är New Yorks enda stadsdel med en artikel framför. The Bronx namngavs nämligen av floden Bronx, som i sin tur fick sitt namn av just svensken Jonas Bronck.

Resa runt

Hyrbil är det mest effektiva sättet att utforska Bronx. Det finns också smidiga tunnel-bane- och bussförbindelser som regel-bundet kopplar samman Bronx med Manhattan.

Bo

Opera House Hotel (operahousehotel.com). Centralt i södra Bronx ligger eleganta Opera House Hotel. Operahuset öppnades 1913 och har varit både nattklubb och kyrka innan det för ett par år sedan förvandlades till ett hotell. Vacker beaux arts-arkitektur, sofistikerade rum och välkomnande atmosfär. Från 600 kr.

Residence Inn Marriott (marriott.com). Detta moderna hotell vid Metro Center Atrium i östra Bronx hyllas för sin gäst-vänliga personal. Fräscha rum och smidiga förbindelser gör hotellet till en bra utgångs-punkt för att utforska stadsdelen. Från 750 kr.

Äta

Bronx är har influenser från en mängd olika kulturer, något som gör stadsdelen till ett matmecka. Fokus har länge legat på den italienska stadsdelen i Belmont, men allt fler restauranger har under senare tid öppnat i Bronx alla hörn. Säg ett världskök och du finner det garanterat i Bronx. Take away-kulturen är dominerande, fikakulturen knappt existerande. Under de senaste åren har ett gäng bryggerier och destillerier poppat upp i södra Bronx med provsmakningar och turer.

The Dumplin Shop (thedumplinshopny.com). Liten, autentisk jamaikan i nordöstra Bronx omtalad för sina dumplings. På lördags-morgnarna ringlar sig köerna långa, så kom i tid.

Ceetay (ceetay.com). I Södra Bronx äter du spicy tuna rolls du sent kommer att glömma. Charm, genuinitet och kvalitet är vad Ceetay utstrålar i ett område som sägs kunna bli nya Brooklyn.

Sammy's Fish Box (sammysfishbox.com). När Bronxborna suktar efter fisk och skaldjur är det City Island som gäller. Klassikern Sammy's Fish Box erbjuder 600 platser, lax som smälter i munnen och en spexig inredning där kändisar ofta anordnar sina fester.

Zero Otto Nove (roberto089.com). För krispigaste pizzan bege dig till Bronx Little Italy. Under läckra valv och högt tak känner man sig nästan förflyttad till Italien.

City Island är fiskrestaurangernas mecka.

Aktiviteter

Bronx stora grönområden är perfekta för en promenad eller cykeltur, vackra City Island bjuder på bad och sommar-konserter och Yankee Stadium lockar sport-intresserade från hela världen.

Shopping

Vibrerande Fordham Street är Bronx svar på Broadway. Här finns över 300 butiker med smycken, skor, kläder, telefoner och elektronik. Bege dig till Arthur Avenue Retail Market i Little Italy för italienska delikatesser och till The Hub, även kallat Bronx Times Square, för att smaka på Bronxbornas primära shoppingområde. Här samsas 99-centsaffärer med stora kedjebutiker. Är det någonstans du vill nysta fram hiphoptrender innan de sprids till resten av NYC och världen så är det här.

Bronxtur i dryckens tecken

På Port Morris Distillery tillverkas pitorro, puertoricansk sprit.

På destilleriet Port Morris Distillery i södra Bronx doftar det äppelpaj. Här specialiserar man sig på den puertoricanska klassikern pitorro, sprit gjord på råsocker, äpple och kanel. Den inspirerande delägaren Rafael Barbosa bjuder gärna på smakprover och tar dig sedan med på en tur genom tillverkningen.

Vägg i vägg hittar du baren Gun Hill Taverna med tillhörande bryggeri i nordöstra Bronx. Grundarna till bryggeriet Kieran Farrell och Dave Lopez var trötta på att all fokus på öl drogs till Brooklyn och bestämde sig för att föra trenden upp till norra Bronx. 2014 öppnade Gun Hill Brewery och Gun Hill Taverna slog upp sina portar i Port Morris i november 2016.

Några år tidigare föll delägaren till Bronx Brewery för området. Under 2011 tog de chansen och idag erbjuds gratis helgturer i det 10 000 kvadratmeter stora bryggeriet. Råkar det vara vardag, och de inte är alldeles för upptagna med att brygga öl, är en rundtur inget problem.

För dyra hyror på Manhattan ledde till Chelsea Craft Brewing Companys nyöppning i centrala Bronx. Missa inte bryggeriets signaturöl Checker Cab Blonde och gör sedan ett slutstopp på Tirado Distillery för att avrunda med whiskyn Tirado El Caribe. Perfekt komplement till en söt dessert.

