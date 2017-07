Guide: Vandring i Atlasbergen, Marocko

Vagabonds guide till en vandring uppför Toubkal – Nordafrikas och Marockos högsta topp.

Vinter året om. Den sista biten upp till Toubkals topp kan bjuda på snö även när sommaren är nära. Kängor med stegjärn är ett måste för att inte halka på isiga partier. Foto: Marcus Westberg.

Snabbfakta Marocko:

Invånare: 67 miljoner.

Huvudstad: Rabat.

Språk: Arabiska, tamazight (berber). Franska allmänt mer användbart än engelska.

Visum: Gratis visum vid ankomsten.

Tidsskillnad: -1 timme.

Valuta: Dirham.

Bäst tid att resa hit: Maj, juni, september och oktober är bäst för Atlasbergen. I juli och augusti är värmen outhärdlig, och vintertid kan snön göra stigarna oframkomliga.

Vandringen:

Det går alldeles utmärkt att bestiga Toubkal på egen hand – enklast i så fall från Imlil, varifrån det är fullt möjligt att nå toppen och återvända på två dagar – men det är en klar fördel att boka en vandringstur med transport, guide och mat inkluderat, framförallt för längre vandringar. Bergen är fulla av stigar, så det går alltid att sätta ihop ett program som passar. Bland marockanska arrangörer är familjen Ait El Kadi ett logiskt val då de äger tre av vandrarhemmen (refugedutoubkal.com). Andra arrangörer inkluderar Atlas Trek Shop (atlastrekshop.com). Ett 6-dagarsprogram kostar mellan 3 500 och 5 000 kr per person beroende på gruppens storlek. Från Skandinavien är danska Marokko Eksperten (marokkoeksperten.dk) ett utmärkt val för skräddarsydda resor till Atlasbergen.

Arabiska, men ofta även franska, fungerar för att kommunicera i Marocko.

Resa dit:

Norwegian flyger (beroende på säsong) direkt till Marrakech från Stockholm, annars från Stockholm, Oslo och Göteborg via Köpenhamn. Royal Air Maroc är dyrare och har inga direktflyg till Marrakech; man får byta till inrikesflyg i Casablanca. Ett stort antal andra europeiska flygbolag tar dig till Marrakech via t ex Frankfurt (Lufthansa), Wien (Austrian Airlines) eller Amsterdam (KLM). Priser från ca 2 500 kr t/r.

Resa runt:

Från Marrakech kostar en taxi till Imlil ca 300 kr, resan tar ungefär 2 timmar. Det går även bussar. Det är inte ovanligt att taxichaufförer säger att bussarna är inställda – se till att prata med någon som faktiskt arbetar på busstationen om du är osäker. Att ta sig till Lac d'Ifni kräver fyrhjulsdriven bil. Dessa måste vanligtvis hyras för en heldag och kostar ca 800 kr. Från Marrakech tar resan 5–7 timmar.

Oavsett var och när så bjuds det alltid på mintte.

Äta:

Under vandringens gång äter man antingen på vandrarhemmen eller medtagen mat, så särskilt mycket att välja på finns inte. Imlil har ett något större utbud, även om det inte är någon större skillnad på de olika restaurangerna. Irocha har ett utsökt kök med hälsoinriktning. Den mest spännande maten hittar du i Marrakech. Matstånden på torget Jemaa el-Fnaa är förvisso dyrare än de borde vara, men en middag här handlar om mycket mer än bara maten.

Bo:

I Imlil finns det dussintals gästhus, men på andra håll är utbudet betydligt mindre. I Ait Igraine är Ibrahims Motel det självklara valet; likaså Refuge Toubkal (refugedutoubkal.com) för toppbestigningen, Refuge Tamsoult (refugetamsoult.com) i Azadendalen och Riad Armed (riadarmed.com) i Armed. Priser för alla tre ligger på ca 250–300 kr per person, inklusive måltider. Maison d'hotes Irocha, i Tissel-day, erbjuder betydligt lyxigare rum och god mat med fin utsikt och är perfekt för utflykter till exempelvis Ait Ben-Haddou (irocha.com), dubbelrum med frukost 500–750 kr.