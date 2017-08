Unika safariresor i Afrika – 10 udda sätt att uppleva djurlivet

Det finns fler sätt att upptäcka Afrikas vilda djurliv som inte innefattar en varm och fullsatt jeep. Vi har listat tio udda sätt att åka på safari som gör resan ännu mer äventyrlig.

Foto: Getty Images.

1. Serengeti, Tanzania

Ballong ovanför savannen

Luftballongen lyfter i soluppgången och låter vindarna föra den fram. Äventyret ger dig möjlighet att uppleva Serengetiparkens storslagna slätter från ett annorlunda perspektiv. Det som är spännande med ballongsafarin är att den ena dagen är inte den andra lik, ballongföraren vet inte vart ni kommer att landa eftersom det beror på hur vinden blåser. Luftballongen kan nå hela 300 meters höjd och du upplever djurlivet ur en unik synvinkel, utan att störa dess naturliga rytm. Ballongfärden pågår ungefär en timme. Efter landning skålas det i champagne och därefter bjuds det på frukost under ett akacieträd i nationalparken.

• Pris 4 840 kr, balloonsafaris.com

2. Okavango, Botswana

Kanot genom floddeltat

I Okavangoflodens vackra vattenvägslabyrinter kan du uppleva safari från en mokoro, som är en liten kanot urholkad från trädstammar och styrs likt en gondol. Kanoterna tillverkas inte på samma sätt som förr, då alltför många träd skövlades för att hänga med den ökade turismen. Idag görs de av glasfiber. Från kanoten kan du komma riktigt nära djurlivet och se allt från elefanter som badar i vattnet till ett ståtligt lejon på savannen. Det finns även en chans att se sitatunga, som är en antilop med speciella hovar gjorda för ett liv i sjöar och våtmarker.

• Pris från 650 kr/dag per person med självservering, maun-backpackers.com

3. Arusha, Tanzania

Cykla bland vattenbufflar

Detta är safarin för dig som känner dig äventyrlig nog att ta dig fram på en terrängcykel bland vilda djur. Cykelsafarin i nationalparken Arusha tar en heldag att göra. Man cyklar huvudsakligen runt Ngorongorokratern och en parkvakt åker med eftersom det går att stöta på bufflar. Rutten är rätt ansträngande och en förkärlek till att cykla är inte helt fel.

Med cykel upplever du en helt annan frihet och närhet till savannens olika djur och växter. Du har chans att se apor, giraffer och ett flertal fågelarter. Ett annat stort plus är att miljöpåverkan minskar, då du lämnar den studsande jeepen bakom dig.

• Pris 900 kr per person, inklusive lunch, wayoafrica.com

Foto: Pressbild

4. South Luangwa, Zambia

Vandra i vildmarken

Vandringssafarin sägs vara den första formen av safari och South Luangwa National Park i Zambia dess födelseplats. När du vandrar genom det zambiska landskapet blir du en del av omgivningen och en naturlig deltagare i djurens liv. Möt djuren på deras villkor och kom riktigt nära deras naturliga miljöer. Du vandrar i Luwiflodens spår och under vandringens gång görs stopp vid tre olika läger som är belägna längs floden. Det går även att sova en eller två nätter under stjärnorna, med endast myggnät, en guide och en spejare för att kunna ta del av djuren som bara visar sig på natten.

• Pris från 7 000 kr per person för 6 dagar, normancarrsafaris.com

Foto: Time + Tide

5. Virungabergen, Rwanda

Möte med bergsgorillor

En äventyrsresa som tar dig högt upp i Virungabergen i Rwanda.

I bergen lever omkring 480 bergsgorillor. Det finns ingen anledning att vara rädd, gorillorna är vana vid människor och det blir ett möte du sent ska glömma. För att besöka gorillorna måste man ha tillstånd, något som arrangören ordnar. Safarin kan ta allt från en halvtimme till flera timmar, det beror på gorillorna och var de befinner sig just den dagen. Därför krävs tålamod och starka ben. Du måste inte vara väldigt vältränad för en gorillasafari, men en god grundfysik är att föredra för att få ut det mesta av upplevelsen eftersom det stundtals kan vara jobbigt. Ett tillstånd för att gå in i Volcanoes nationalpark kostar runt 13 300 kr.

• Pris 24 800 kr per person för 4 nätter och flera turer in i parken, expertafrica.com

Foto: Expert Africa

6. Okavango, Botswana

Ombord en lyxig husbåt

På sjön i nationalparken Chobe har husbåtssafari blivit en allt mer populär safarimöjlighet och ett idealiskt sätt att glida längs en av Afrikas ikoniska vattenvägar med de bekvämligheter som finns på en husbåt. Längs Chobesjön brukar stora horder med djur samlas, speciellt elefanter. Vana guider låter dig komma så nära det går att komma dem från en husbåt. På husbåten finns sovhytter på nedre däck, på övre däck serveras mat och där finns även underhållning och en bar. Vid fören och aktern finns en uteplats med utemöbler och därifrån går det att fiska. Dagen avslutas med drinkar i solnedgången med utsikt över det vilda Afrika.

• Pris från 3 400 kr/natt per person med allt inkluderat, zqcollection.com

Foto: Press

7. Luangwadalen, Zambia

Yoga och meditation

En kombination mellan vandringssafari och yoga för dig som vill vara extra jordnära på Afrikaäventyret. Vandra, meditera och utöva yoga i några av Afrikas mest orörda platser i Luangwadalen i Zambia. Syftet med safarin är att synkronisera och kommunicera med naturen på en nivå som den moderna människan glömt bort. Safarin är 8 dagar lång, och varje dag börjar med meditation i soluppgången följt av vandring, yoga på eftermiddagen och mer vandring efteråt och avslutas när man nått lägret och kan koppla av med ett glas vin på kvällen.

• Pris från 53 800 kr per person för allt inkluderat, exoticyogaretreats.com

Foto: Fotolia

8. Masai Mara, Kenya

Safari från hästryggen

Rid tillsammans med vilda zebror, gnuer och gaseller. En unik upplevelse som tar dig till platser utanför de vanliga turiststråken. Turen går genom Masai Mara nationalreservat som gränsar till nationalparken Serengeti i Tanzania. Ridsafarin ger dig möjligheten att komma väldigt nära och inter-agera med de vilda djuren ute på savannen. Det finns även chans att stöta på "the big five" som består av leopard, afrikansk buffel, noshörning, elefant och lejon. En del ridvana är att rekommendera eftersom hästarna kan bli nervösa i rovdjurens närhet.

• Pris från 50 150 kr per person för 7 dagar och allt inkluderat, offbeatsafaris.com

Foto: Offbeat Safaris

9. Victoriafallen, Zambia

Flygplan över vattenfall

Se Victoriafallen och Zambezifloden från ovan i ett så kallat ultralätt flyg. Det ser ut som ett skärmflyg, fast du sitter ner. Ibland åker man även igenom ångmolnen från vattenfallen när flygplanet glider genom luften. Det finns en tur på 15 minuter och en som varar i 30 minuter. Den längre flygturen ger dig chansen att åka mot Kalai Island och över nationalparken Mosi-oa-Tunya för att få en spektakulär utsikt över djurlivet och chans att se elefanter, zebror, giraffer och många andra djur.

• Pris från 1 600 kr per person, seasonsinafrica.com

Foto: Dana Allen

10. Krugerparken, Sydafrika

Äventyr under stjärnorna

Ta chansen att uppleva den afrikanska naturen i stjärnornas mjuka sken. I nationalparken Kruger, som kallats världens djurrikaste, erbjuds nattsafari. En spännande möjlighet att se de djur som håller sig undan eller är mindre aktiva på dagen. När solen gått ner börjar djurens sökande efter dagens föda. Då finns chansen att se ett hungrigt lejon rusa över den mörka savannen efter sitt byte. Under turen görs stopp vid vissa platser där det går att se "the big five". Du åker i ett öppet safarifordon och har med dig en guide.

• Pris från 2 500 kr för en natt, africaspear.co.za