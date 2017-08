Maxad lista – 19 heta tips till Sydamerika

Stränderna, städerna, kulturen och äventyren. Korrespondenten Henrik Brandão Jönsson, själv bosatt i Rio, tipsar om undangömda surfingparadis, kulturskatter och klubbliv på kontinenten som har allt.

I Itacaré i Bahia, Brasilien, trivs både surfare och solbadare. Foto: Istock.

Bästa stränderna

1. Itacaré, Brasilien

Surfarens bästa strand för dig själv

Det finns de som klagar på att Brasiliens stränder är för en-formiga och inte har mystiska bukter och vikar. Åk till Itacaré i Bahia och se så fel de har. Här kan du välja mellan så många bukter och vikar att du kan få en hel strand för dig själv. Det är också i Bahia som hela den brasilianska kulturskatten ligger begravd. Här finns den godaste maten, den bästa musiken och de mustiga berättelserna. Hyr in dig på Sages Point, vid surfarnas favoritstrand Tiririca och känn hur svårt det blir att åka därifrån.

pousadasagepoint.com.br

2 Cartagena, Colombia

Fristad för koraller, kärlek och salsa

När inbördeskriget var som värst blev Cartagena en fredad zon. Staden var för fin att kriga sönder. Istället var det här som de stridande parterna la ner vapnen, dansade och hånglade med varandra. Den gamla stadskärnan, innanför de åldriga murarna, erbjuder heta salsabarer efter en hel dag på de små korallöarna utanför stranden. Bästa hummern lagas på La Vitrola som ligger mittemot Gabriel García Márquez gamla hem. Här finns den magiska realismen i väggarna.

cartagenacaribe.com

Cartagena färggrann pärla vid den karibiska kusten. Foto: Istock

Strandhäng på Baru, halvön söder om Cartagena. Foto: Istock

3 Jericoacoara, Brasilien

Dans och caipirinhas i solnedgången

Från att ha varit en torr, fattig fiskeby har Jeri blivit en av Brasiliens- bästa stränder. Här hänger hängmattorna på pålar i vattnet så att du bara kan snurra runt när du vill svalka dig. Efter stranden, vid solnedgången, vandrar hela byn upp på en enorm sandkulle med utsikt över Atlanten. Här tackar gästerna för en bra dag och dricker caipirinhas som serveras av ambulerande försäljare. Den heta dansen forró spelas på barerna längs den sandiga huvudgatan. Bästa restaurangen är Vila Kalango med utsikt över havet.

vilakalango.com.br

Skön stämning i Jericoacoara. Foto: Istock

4 Santa Catarina, Brasilien

Sola och bada med crème-de-la-crème

I södra Brasilien finns ön Santa Catarina som har tagit över efter att badorten Búzios blev för folklig för Europas jetset. Nu är det till Santa Catarina som Europas miljonärsdöttrar och -söner drar på vintern för att få partaja ifred. Den mest populära stranden är Praia da Rosa som surfarna föredrar, men den bästa stranden ligger en bit därifrån och heter Lagoinha de Leste. Om du hyr ett tält och slår upp kan du få stranden helt för dig själv om morgonen.

tucanohouse.com

Santa Catarina, Brasilien, lockar Europas jetset. Foto: Thinkstock

Bästa barkvarteren

5 Rua Augusta, São Paulo, Brasilien

Kroka en drink och dansa natten lång

Det bästa bardistriktet i hela Latinamerika löper längs Rua Augusta i centrala São Paulo. Min favoritbar är Z Carneceria som är inrymd i en gammal köttbod där köttkrokarna hänger kvar i taket. En annan favorit är Caos som ligger i en kitschig antikvitetsbutik som, blivit ett av gatans mest populära ställen. För gay-publiken finns Clube A lôca på granngatan Frei Caneca och för musikälskarna finns de bästa banden på Studio SP. Vill man dansa ska man gå på Vegas Club som öppnar 04.00 på morgonen.

vegasclub.com.br

Köttkrokar i taket och giraffer på väggarna. Z Carneceria mättar inte bara munnen utan även ögat. Foto: Z Carneceria/Facebook

6 Lapa, Rio de Janeiro, Brasilien

Festa med gringos och dansa samba

Det kvittar att vissa ställen blivit turistiga och att det kryllar- av gringos i gränderna. Sambakvarteren i Lapa är den stora magneten i Rionatten. De modiga går till bargatan Rua Joaquin Silva och hänger nedanför den mosaikklädda trappan Escadaria Selarón. Efter-som trappan även används för drogförsäljning kan det vara ruffigt här. Vill du dansa på säkrare ställen finns det flera klubbar längs huvudgatan Mêm da Sá. Min favoritbar är Vaca Atolada på tvär-gatan Avenida Gomes Freire. Här hänger de som bor i kvarteret och lyssnar på gratis samba.

todorio.com

Det bästa med stadsdelen Lapa i Rio är att det inte behöver vara karneval för att gatorna ska fyllas. Varje fredag kväll är här världens ös. Foto: All over press

7 Palermo, Buenos Aires, Argentina

Från Hollywood till Soho i Buenos Aires

Buenos Aires må vara den mest uppblåsta staden på kontinenten, men det finns ändå något charmigt med den mest europeiserade staden utanför Europa. Roligast är det i stadsdelen Palermo som är så stor att den är indelad i flera olika områden. De hippaste barerna och restaurangerna ligger i Palermo Hollywood, där många av Argentinas produktionsbolag har sina kontor. Min favorit är den enkla, men stiliga bistro-baren Bar du Marché. Palermo Soho är mer traditionellt och är trevligare att besöka dagtid. Det mesta av barlivet koncentreras kring torget Plaza Serrano.

bardumarchepalermo.com

La Cabrera ligger på ett mysigt gathörn i Buenos Aires och serverar biffar i den rätta storleken. Foto: All over press

8 Barranco, Lima, Peru

Festdimman lindar in dig i Limanatten

Lima är en sjudande metropol som har världens torraste klimat. Den lilla nederbörd som faller kommer i fuktiga moln som sveper över den gamla badorten Barranco i utkanten av Lima. Här finns de bästa barerna och restaurangerna. Bästa cevichen finns på La Canta Rana (den sjungande grodan) och bästa barhänget är på Juanitos, ett klassiskt hålet-i-väggen-ställe som nyligen renoverats. Vill du dansa tills morgondimman sveper in ska du gå på klubben El Sargento Pimienta.

sargentopimienta.com.pe

Även på de mest enkla matstånden i stadsdelen Barranco i Lima får du ljuvlig mat. Foto: IBL

Bästa äventyren

9 Dödens väg i Bolivia

Cykla vackert med livet som insats

Det kvittar hur många som dör när de kastar sig utför världens farligaste cykelväg. Den lockar bara fler. Anledningen är att sträckningen är en av världens vackraste cykelvägar. Den börjar på högplatån i La Paz och slingrar sig 64 kilometer nedför bergsväggen tills den når regnskogen i Yungas där en stor del av världens kokablad odlas. Vägen öppnades för cykling för 16 år sedan och redan har över tjugo cyklister dött. I genomsnitt gör 25 000 backpackers varje år cykeläventyret. När de når fram köper många tröjan "I did the Death Road in Bolivia".

bolivia-online.net

Att cykla ned för Anderna är en utmaning endast för de modigaste – eller de mest dumdristiga. Varje år dör någon cyklist som sladdar i gruset och faller ut i evigheten. Amen. Foto: All over press

10 Inkaleden, Peru

Vandra genom historien

Det bästa sättet att närma sig den förlorade staden Machu Picchu är att göra som man gjorde förr i tiden, vandra. Den fyra dagar långa trekkingen gör att du sjunker in i en annan tid och förstår vilket underverk det är att bygga en välplanerad stad på en bergstopp på 2 430 meters höjd över havet. Du sover i tält längs vägen och din guide lagar mat åt gruppen. Kom bara ihåg att anmäla din vandring flera veckor i förväg. Stanna också gärna några dagar i Cusco innan för att din kropp ska hinna vänja sig med den tunna luften i Anderna.

incatrailperu.com

Det bästa sättet att se Machu Picchu är efter en fyra dagars lång vandring upp till staden. Foto: Istock.

11 El Calafate, Argentina

Glaciärvandra i Patagonien

Sedan klimatförändringarna blev kända för världen vallfärdar tiotusentals klimatturister varje år till El Calafate vid världens ände för att se glaciärerna. Den mäktigaste glaciären Perito Moreno har en nästan 40 meter hög isvägg som kalvar med jämna mellanrum i Lago Argentino. Att göra en trekking på glaciären, som är färgad som Vicks blå, med guide och iskängor är en fantastisk upplevelse. Vandringen tar en halv dag och avslutas med en whisky on the rocks med äkta glaciäris.

hieloyaventura.com

Längst ner i Patagonien finns El Calafate och Perito Moreno-glaciären som lockar klimatturister. Foto: Thinkstock.

12 Flodbåt genom Amazonas

Båtresa mot regnskogens hjärta

De flesta flodbåtarna utgår från Iquitos i den peruanska delen av Amazonas och går nedströms. Flodbåtar är tre våningar- höga och gästerna sover i hängmattor på däck. Att resa hela sträckan till flodmynningen vid Belém i Brasilien tar flera veckor. Det är bättre att hoppa av i Manaus som är något så konstigt som en storstad med 2,2 miljoner invånare mitt i regnskogens hjärta. Antingen äter du friterad fisk på båten eller så köper du mat när båten stannar till vid en av de många indianska byarna längs vägen.

amazontoursbrazil.com

Det tar dagar, ibland veckor, att slingra sig fram längs Amazonasfloden, men det är värt det. Foto: Thinkstock

Bästa kulturstäderna

13 Olinda, Brasilien

Kultur och öl i kyrkbyn

Bredvid miljonstaden Recife i nordöstra Brasilien finns en juvel som heter Olinda. Den är en liten kulturminnesmärkt by med flest gamla kyrkor per kvadratmeter i Latinamerika. Karnevalen i Olinda är något utöver det vanliga och de små gränderna fylls av hundratusen-tals karnevalsfirare. Staden har också Brasiliens trevligaste barhörn som kallas Quatro cantos, De fyra hörnen. Lutar du dig mot de varma väggarna här en kväll och tar en öl kommer du aldrig hem igen.

wikitravel.org/en/Olinda

Kulturbyn Olinda ligger kloss i kloss med miljonstaden Recife, men det hör du inte när du går på Olindas kullerstensgator. Foto: Istock

14 Valparaíso, Chile

Stilla stad med utsikt över stilla hav

Valparaíso är den mysigaste hamnstaden längs hela den amerikanska stillahavskusten. Trots att här bor över 200 000 invånare gör stadens kullar att allt plötsligt är tyst omkring dig. Jag får alltid samma känsla av Lissabon när jag är här. Min favoritkulle är Cerro Alegre dit det går en gammal rälshiss som funnits i mer än hundra år. Uppe på kullen står de gamla brittiska skeppsredar-villorna kvar och från utsiktsstråket Paseo Yugoslavo har du den bästa vyn över stillahavsbukten.

rutavalparaiso.cl

Alla sjömäns dröm är att en dag få komma till Valparaíso. Foto: Thinkstock

15 Ouro Preto, Brasilien

Historisk stad och stjärnklara nätter

På det brasilianska höglandet ligger delstaten Minas Gerais där Brasilien hade sin första huvudstad. Rikedomen från guldgruvorna byggde staden Ouro Preto som fortfarande har sin portugisiska stadskärna bevarad. De backiga gatorna är lagda med stora stenar och när klockarna ringer från de många kyrkorna känns det som om du flyttas tillbaka till 1600-talet. Ta in på mysiga Hotel Luxor och njut av de svala, stjärnklara nätterna.

hotelluxor.com.br

När kyrkklockorna klingar i Ouro Preto i delstaten Minas Gerias i Brasilien står tiden stilla. Foto: All over press

16 Cuenca, Ecuador

Vallfärda till kulturstaden i Anderna

Halvvägs upp i Anderna ligger charmiga Cuenca som är Ecuadors tredje största stad. Att klimatet är perfekt – soliga dagar och svala nätter – gör att staden blivit populär bland amerikanska kulturintresserade turister. De vallfärdar till Cuenca för att bo här över den amerikanska vintern. Vissa blir så förälskade i den lugna staden att de köper ett gammalt kolonialhus och renoverar det. Bästa middagen serveras på restaurangen Casa Alonso i det ståtliga hotellet Mansion Alcazar.

mansionalcazar.com

Vacker arkitektur i Cuenca. Foto: Istock.

Bästa metropolerna

17 São Paulo, Brasilien

Staden som har allt och lite till

São Paulo är Sydamerikas New York. Här finner du allt du kan tänka dig 24 timmar om dygnet. Att här bor 20 miljoner människor gör att minsta lilla subtrend har tusentals anhängare. Ena dagen hänger man i finanskvarteren i Itaim Bibi, andra dagen glider man runt i bohemiska Vila Magdalena och tredje dagen vilar man ut i stadsparken Ibirapuera. Bästa shoppingen finns längs Rua Oscar Freire som bjuder på det läckra brasilianska klädmodet. Den fina drinken tar du på Hotel Uniques takterrass.

hotelunique.com.br

São Paulo är en av världens grymmaste metropoler som lockar folk från hela världen. Foto: All over press

18 Rio de Janeiro, Brasilien

Ett säkert kort för njutning

Njutningen i Sydamerika blir aldrig bättre än i Rio. Här finns befolkningen som vet hur man gör för att ha det bra. Det ekonomiska uppsvinget har gjort staden säker igen och få försöker råna dig. Istället har staden blivit dyr. Vill du inte att hotellrummet ska svälja hela din reskassa så ta in på ett hostel i en av de favelor som plötsligt blivit eftertraktade. Men bästa stadsdelen är fortfarande Santa Teresa där du kan koppla av efter en hel dag på stranden.

santateresahotelrio.com

Det går inte att åka till Sydamerika utan att besöka Rio de Janeiro. Foto: Thinkstock.

19 Montevideo, Uruguay

De ungas feststad med bästa grillen

Vid Rio de la Plata-flodens mynning ligger den charmiga metropolen Montevideo med 1,5 miljoner invånare. På dagarna är det fullt liv i gamla stan där den största höjdpunkten är restaurangerna i den gamla hamnbyggnaden. Här sitter du vid disken och får serverat det bästa grillade köttet du kan tänka dig. Att Uruguay som första land i världen legaliserat odling, försäljning och rökning av marijuana gör att staden blivit den nya feststaden för latinamerikanska studenter. Min favoritbar är La Ronda med bord på gatan och mitt favorit-hotell är Esplendor.

esplendormontevideo.com

På marknaden Mercado del Puerto i hamnen kan du köpa världens förmodligaste bästa grillat. Foto: Istock.

