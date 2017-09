Vandra i Nepal – så gör du

Nepal. Världens kanske främsta trekkingnation, med de högsta bergen, de mest dramatiska vyerna, och ett stort urval av leder som passar såväl light- som extremvandrare.

Buddistiskt tempel i Manang. Foto: Fotolia.

Solen har just träffat Manaslu. Toppen sprakar till som en stor diamant. Lägger ryggsäcken åt sidan, sätter mig på en låg träbänk och pustar ut. Himalaya-is ligger längs himlen som ett långsträckt diadem av elfenben. Långt under oss glittrar risfält i en avlägsen dalgång.

– Ramro sa! säger guiden Ram.

– Dere ramro sa, vidunderligt vackert, instämmer jag.

De sista timmarna har vi klättrat kraftigt uppför. Till slut tycks vi halvvägs till rymden i en storslagen dröm av vita toppar och rhododendronrosa trollskog. Smuttar på sött värdshuste. Känner mig behagligt vandringstrött och samtidigt oerhört lycklig. Nepal är trekking. Åtta av jordklotets tio högsta toppar skjuter höjd från landet.

Oräkneliga vandringsstigar följer floddalarnas byar mot uppodlade terrasser och djupa skogar och når så småningom fri sikt mot snöklädda Himalaya.

Naturen går på högvarv. Vandrandet däremot är ofta enkelt och okomplicerat. Allt som krävs är ett par kängor och lite vilja. Att inte ge upp efter den första uppförsbacken. Att inte misströsta då den första vandringssträckan sitter kvar i höfterna även följande morgon.

Med ett par rejäla vandringskängor kommer man långt. Foto: Istock.

Belöningarna är hela tiden så oerhört mycket större än ansträngningarna. Mångfalden slår mig alltid med häpnad. Hur några dagars vandring förvandlar avlägsna berg till rykande närkontakt med is och snö. Hur citrusträd och blänkande risplantor ersätts av regnskuggornas Transhimalaya och ett fantasilandskap lika kargt och naket som månen.

Ofta är det ändå mötet med människor som gör störst intryck. I takt med att landskap och natur skiftar, ändrar sig också utseendet på bergens folk och byar. Lyssnar i en gurungby till en värdshusvärd som tjänstgjort som gurkhasoldat i Brunei. Fortsätter över gungande hängbroar till tamangbosättningar där buddistiska böneflaggor vajar mot grå skiffertak.

Solen är på väg ner. Sitter snart i ett vedeldat kök och suger åt mig värmen. Det tibetanska brödet är nygräddat och frasigt. Någon berättar om yetin, snömannen, som fanns här för länge sedan och kastade sten på byns jakar. Utanför frostiga värdshusrutor lyser en så skarp stjärnhimmel att jag är beredd på att tro på vilka historier som helst. Somnar gott och vet att bortom månen väntar en ny vandringsdag i sällskap av höga Himalaya.

10 favoritvandringar i Nepal

1. Everest Base Camp & Kala Pathar

Storslagen vandring till foten av världens högsta berg. Himalaya är ständigt närvarande, men det dröjer tills slutet av trekken innan du får närkontakt med själva Mount Everest. Ett vidunderligt klimax med evig is och turkosa glaciärsjöar. Du behöver absolut inte vara någon elitidrottare, men världens tak kräver bra grundkondition och generöst tidsschema som tillåter acklimatisering till hög höjd. Dåligt väder ställer ofta in flyg från Lukla. I övrigt bara plus: magnifik vandringsled, bekväma värdshus.

Längd: Korta varianten, cirka två veckor via flyg Kathmandu–Lukla. Everest den långa vägen tar knappt tre veckor och börjar med buss till byn Bhandar.

Högsta punkt: Kala Pathar 5 550 meter.

Bästa tid: Oktober–november och mars–april.

Highlights: Vitglittrande hajtanden Ama Dablam tillhör helt klart Himalayas vackraste toppar; njut av berget från Thengbocheklostret. Sherpabyn Namche Bazar. Gryning över Mount Everest från Kala Pathar.

Vitglittrande hajtanden Ama Dablam. Foto: Fotolia.

2. Shivapuri

Kort smakprov av Himalaya och trekking med Kathmandu som bas. Shivapuri är ett national-parksberg på Kathman-dudalens tröskel. Stigar och trappsteg genom vidunderlig Himalayadjungel med leopard, fnittertrastar och rhododendron svept i fladdrande lavar. Hinduiska asketer mediterar i ihåliga träd. Vid Nagi Gompa erbjuder ett buddistiskt nunnekloster mat, rum och tid för meditation.

Längd: Lång heldag till toppen. Eller vandra 3–4 dagar och du når även Kakani och Nagarkot med utsikt mot Everest.

Högsta punkt: Shivapuri Peak, 2 732 meter.

Bästa tid: Oktober–april.

Highlights: Trolska bergsskogen mellan Nagi Gompa och Baghdwar. Samtal med heliga babas. Buddistklostret Nagi Gompa. Shivapuri Peak med snudd på 360-gradigt Himalayapanorama.

En helig baba, eller sadhu, utanför Kathmandu. Foto: Istock.

3. Jomsom & Annapurna runt

Klassisk äppelpajstrekk som bjuder på the best of Nepal. Tropiska dalgångar följs av världens djupaste ravin och tibetansk månlandskap. På många platser har byarna fått sällskap av dammiga bilvägar som devalverar upplevelsen en smula. Annapurna runt toppar behaglig vandring med magiska, men tuffaThorong La och risk för höjdsjuka och hårt väder. Jomsomtrekken har sina uppförsbackar, men är ändå lätt och följs av Nepals bekvämaste värdshus.

Längd: Annapurna runt, cirka tre veckor. Jomsomtrekken, drygt veckolång kortvariant som undviker riktigt höga höjder.

Högsta punkt: Annapurna runt, 5 416 meter höga passet Thorong La. På Jomsomtrekken, Muktinath 3 800 meter.

Bästa tid: Oktober–april, bortsett från Thorong La som bör undvikas under de kyligaste vintermånaderna.

Highlights: Soluppgång över Annapurna från Poon Hill. Rhododendronskogen vid Ghorapani. Medeltida byn Jharkot som tycks byggd i ett enda stycke av torkad lera. Manangs karga månlandskap och buddistiska kloster. Snöleopardens Thorong La.

Månlandskap längs med Annapurna runt. Foto: Istock

Thorong La-passet. 5 416 meter över havet.

4. Kanchenjunga

Världens tredje högsta berg och ett av Nepals största äventyr. Avlägset område med få besökare, djupa floddalar och stora, sammanhängande bergsskogar. Passar äventyrare med smak för gröna upplevelser och orörd natur. Fysiskt utmanande trekk som korsar många djupa floddalar och påstås avverka dubbelt så många höjdmeter som vandringen till Everest.

Längd: Långa vandringen tar 3–4 veckor och når baslägren vid Kanchen-junga North och Kanchenjunga South. Korta varianten tar cirka 2 veckor och nöjer sig med Kanchenjunga South.

Högsta punkt: 5 140 meter.

Bästa tid: Oktober–december och mars–april.

Highlights: Spännande bergsdjungel. Ghunsa som påminner om en pepparkaks-by. De ödsliga och nästan hotfullt dramatiska passen vid Mirgin La (4 663 meter) och Sinelapcha La (4 724 meter).

Att vandra i Nepal innebär allt från fuktig djungel till snöiga berg. Foto: Fotolia.

5. Langtang

Perfekt om du vill uppleva närkontakt med världens högsta bergskedja och sherpakultur, men tycker att Everest låter för jobbigt och tidsödande. Jordbävningen 2015 drabbade Langtang hårt. Men nu har trekkingleden och flera värdshus öppnats på nytt. Vandra här och du ger den lokala ekonomin en efterlängtad knuff i rätt riktning. Trekken till Langtangdalen tillhör Nepals lättare. Vandringen går gradvis uppför och undviker i princip riktigt branta backar. Gosainkund, däremot, är ett krävande äventyr.

Längd: 7–8 dagar tur och retur till Langtangdalen och glaciären vid Kyanjin. Väljer du den äventyrligare tillbakavägen via högt belägna Gosainkundsjöarna gäller totalt 14–16 dagar och slut vid Kathmandudalen.

Högsta punkt: Kyanjin Gompa, 3 860 meter. Eller 4 610 meter höga Laurebina La vid Gosainkundsjöarna.

Bästa tid: Oktober till början av december och mars–april.

Highlights: Tamang- och sherpakultur. Rhododendronskogen vid Gumanchok. Langtangdalens jakbetesmarker. Himalayapanoramat från toppen Kyanjin Ri.

Jak i Langtang-dalen. Foto: Istock.

6. Ganesh Himal

Livfulla byar, terrasserade floddalar och snöklädda toppar i storslaget Himalayalandskap bortom de stora trekkingområdena. Perfekt för campingvandring i sällskap av egen kock och tält. Detta är en trekk som kommer nära inpå nepalesisk vardag och som undviker sällskap av stora turist-grupper. Bra val om du vill lära känna Nepal och komma i kontakt med social verksamhet och byprojekt.

Längd: Cirka 2 veckor.

Högsta punkt: Singla Peak, 4 600 meter.

Bästa tid: Oktober–december och mars–april.

Highlights: Mäktig utsikt över Ganesh Himal och Manaslu från Singla Peak. Bad i Netrawatiflodens frodiga dalgång. Byn Jyamrung där svensk-nepalesiska Tuki Nepals projekt bland annat omfattar skola, sjukstuga, mikrolån och kvinnokommitté.

7. Mardi Himal

Grönt och relativt okänt stickspår i Annapurnamassivet. Område som undgått såväl vägbyggen som större turisttryck, men har allt det som du vill uppleva: terrasserade dalgångar, spännande byar, storslagen rhododendrondjungel och närkontakt med Annapurna och Machapuchare, Fishtail mountain.

Längd: 7–9 dagar.

Bäst tid: Oktober–december och mars–april.

Högsta punkt: Mardi Himal High Camp 4 500 meter.

Highlights: Trolska Himalayaskogar fulladdade med fnittertrastar och andra roliga fåglar. Sällskap av Machapuchare, Fishtail mountain, som tillhör Himalayas vackraste toppar. Vyerna från Mardi Low Camp.

Morgonvy över Annapurna och Machapuchare. Foto: Istock.

8. Chitwan

Denna trekk är för den som vill vandra i värme och se mycket djur och fåglar under färden. Här finns tiger, leopard och noshörning. Jeepvägar och elefantstigar korsar den vidsträckta nationalparken. Du upplever Chitwan bäst till fots, i sällskap av guide som hittar och vet hur man bäst undviker eventuella faror. Nätterna tillbringas utanför nationalparken i små lokala värdshus.

Längd: 1–4 dagar. Dagstur från byn Sauraha. Eller längre vandringar till krokodilvatten och Churiabergens utlöpare.

Högsta punkt: Cirka 300 meter.

Bästa tid: Oktober–mars.

Highlights: Vandring längs djungelstigar med nattfärska tigerspår. Goda chanser att se noshörning och krokodil. Möten med tharufolket. Djungelsjöarna Bis Hajaar Tal. Gryning över Himalaya som reser en vit vägg ovanför slättlandet.

Chitwan är trekken som passar den djurintresserade. Foto: Fotolia.

9. Chepang Hills

Behaglig vandring när höga Himalaya är kallt och bär snö. Denna rutt går längs Himalayas randberg till skogklädda höjder och chepangfolkets byar. Börjar längs forsränningsfloden Trisuli och slutar på tröskeln till djungelparken Chitwan.

Längd: 3–5 dagar.

Bästa tid: Vinterhalvåret.

Högsta punkt: Cirka 2 000 meter.

Highlights: Möten med chepangs med förflutet som honungssamlande nomadfolk. Utsikt över

Ganesh Himal och Manaslu. Även mäktig nerfart, där bergen tar slut och Nepal blir lågland och djungel.

10. Great Himalayan Trail

Ultimat trekkingutmaning på episkt lång vandringsled som är tänkt att följa Himalaya från västra Kina till Pakistan. Rutten genom Nepal är färdigställd. Många sträckor passerar vita fläckar. Andra tangerar välkänd trekkingmark vid Annapurna, Langtang och Everest.

Längd: Att avverka hela etappen genom Nepal påstås ta 157 dagar. Men du kan också välja kortare sträckor, till exempel med hjälp av utmärkta trekkingkartan Great Himalayan Trail.

Bästa tid: Stort område med skiftande klimatzoner. Handlar mycket om att undvika monsunregn eller vinterkyla och snö.

Högsta punkt: 6 146 meter.

Highlights: Komplett samling av Nepals högsta Himalayatoppar. Snöleopardens gåtfulla Dolpo och Shey-Phoksundo i västra Nepal. Medeltida byar och avlägsna Bonpokloster.