Guide till Camiguin, Filippinerna

Vagabonds guide till den gröna paradisön Camiguin. Vi tipsar om bästa hotellen, restaurangerna och hur man bäst reser dit.

Med bangkabåt tar man sig snabbt till de närliggande mindre öarna. Foto: Linn Bergbrant

Snabbfakta Filippinerna

Huvudstad: Manila.

Invånare: ca 94 miljoner.

Språk: filipino, engelska och en stor mängd minoritetsspråk.

Religion: majoriteten är katoliker.

Valuta: filippinska pesos.

Tidsskillnad: + 7 timmar.

Sämst tid att resa hit: störst risk för monsun-regn och tyfoner är det mellan juli och oktober.

Resa hit

Flyg: Billigaste och snabbaste alternativet till Manila är Cathay Pacific från Stockholm via London och Hongkong, t/r-biljett för ca 4 300 kr. Till Cebu kan man flyga med t ex Emirates, Lufthansa eller Cathay Pacific Airways med två till tre byten för 6 000–6 800 kr.

Vidare till Camiguin kommer man med inrikesflyg från Cebu med Cebu Pacific Airlines. En avgång per dag, tar ca 45 minuter och kostar 600–700 kr tur och retur.

Färja: Varje måndag, onsdag och fredag går Super Shuttle Ferry till och från Camiguin från Jagna på ön Bohol. Tar cirka 3,5 timmar och kostar 75 kr enkel väg. Annat färjealternativ är från Balingoan på Mindanao, avgår varje dag och tar drygt en timme.

Resa runt

Från hamnen Benoni eller flygplatsen till hotellet kostar det ca 45 kr för en privat transport. Dagshyra för moped är drygt 100 kr. Hyra en multicab med förare i ca åtta timmar: drygt 300 kr. Båttransport för max sex personer till White Island med en vistelse på högst tre timmar innan återfärd: ca 80 kr. Båttransport till Mantigue Island: ca 80 kr. Att ta sig runt med mopedtaxi eller kollektivtrafik (flakmoped eller bussen jeepney) är väldigt billigt men kan bli trångt och ta lång tid.

Bästa sättet att se ön är att hyra en multicab med förare en hel dag.

Bo

Casa Roca Inn, Baring, Naasag. Rum från 230 kr inklusive frukost. Lite slitet på sina ställen men rummet med den stora fina träverandan som har havsutsikt och hängmatta är mycket prisvärt. I trädgården finns en kall källa att bada i. Har egen restaurang.

casarocacamiguin.com

Volcan Beach Eco Retreat, Baring, Naasag. Fina stugor med terrasser i en mysig trädgård. Har egen restaurang och dykcenter. Ordnar turer och erbjuder yogaklasser på soldäcket. Stuga för ca 445 kr per natt.

camiguinvolcanbeach.com

Some Where Else Boutique Resort, Agoho, Mambajao. Ett något lyxigare alternativ som bara har plats för sju gäster åt gången. Villa Le Ryadh, för ca 2 300 kr natten, rymmer fyra och har egen liten pool på taket. Arrangerar även olika typer av retreater.

facebook.com/privateluxuriousvilla

Fantastisk pad thai på Guerrera.

Den kulinariskt modiga köper råa sjöborrar med vinäger direkt på stranden.

Äta

Guerrera (guerrera.ph), Pearl Street, Yumbing. Missa inte den här pärlan som ligger vackert beläget bredvid ett risfält. Kör på konceptet "fine Asian street food". Många av råvarorna kommer från egna odlingen runt knuten. Fantastisk hemmagjord glass!

Fiskrestaurangen inne på Giant Clams Sanctuary. Anspråkslös restaurang som kan det där med att tillaga fisk. Den grillade folieinbakade fisken som du själv pekar ut inne i köket äts vid enkla träbord på stranden. Se bara upp för de glupska kringgående hönsen! Vid stranden kan du snorkla över häftiga jätteostron.

Casa Roca (casarocacamiguin.com), Baring, Naasag. Populär restaurang på boendet med samma namn. Rustika träbord, levande ljus och lite mystisk men mysig känsla. Serverar sallader, pasta, grillat och currys. Prova till exempel den filippinska versionen av fiskrätten ceviche, kinilaw, till förrätt. Charmig personal!