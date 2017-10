San Francisco – i fotspåren av Summer of Love

Sex, droger och rock'n'roll. 50 år har gått sedan världens epicentrum utgjordes av några slitna kvarter i San Francisco. En intensiv period som kom att förändra Kalifornien, Amerika och kanske resten av världen för alltid. Följ med till staden där hippieeran började – för en resa i både tid och rum.

Hippierörelsens kulmen nåddes 1967 i stadsdelen Haight-Ashbury i San Francisco. Legendariska Summer of Love satte färgstarka spår i historien. Foto:IBL

Den 14 januari 1967 vall­färdar tusentals människor till Golden Gate Park i San Francisco. Vietnam­kriget är på allas läppar och på närbelägna universitetet i Berkeley har den politiska aktivismen hittat en grogrund som står redo att fullständigt blomma ut. Under Human Be-In förenas politik, musik, poesi och kemisk entusiasm till vad som närmast kan beskrivas som fredlig eufori. Eftermiddagen i Golden Gate Park blir startskottet för en ny tid.

– Det är viktigt att förstå att Summer of Love i själva verket startade där och då. Någonstans mellan 20 000 och 30 000 människor samlades i parken, säger Adam Hirschfelder på California Historical Society.

Human Be-In överraskar alla. En kraft som sträcker sig långt utanför San Franciscos gränser har släppts lös. Ryktet om stadsdelen Haight-Ashbury sprids som en löpeld genom ett politiskt sargat USA. Hippierörelsens värderingar är precis vad unga amerikaner suktat efter – subkulturen tar steget in i sin gyllene era.

– Summer of Love handlade förstås mycket om sex, droger och rock'n'roll. Det var definitivt en viktig del av det hela. Men det var så mycket mer. Det förändrade både mode-, musik- och konstvärlden samt faktiskt också hur folk levde. Det innebar att Amerikas första gratisklinik, för de som inte hade råd med sjukvård, öppnade här i Haight-Ashbury. Det var en revolution inom sjukvården och snart öppnade fler gratiskliniker i Kalifornien och resten av USA, berättar Adam Hirschfelder.

Den världsberömda gatan Haight Street var under 1960-talet hjärtat av hippie- och flowerpower­rörelsen. Idag trängs ekologiska serveringar, hippa butiker och musikkaféer längs det historiska stråket. Foto: IBL

I lummiga Haight-Ashbury står de vackra viktorianska husen på rad. Det är fascinerande att promenera på gatorna som utgör själva vaggan för artister och band som Janis Joplin, Grateful Dead, Jimi Hendrix och Jefferson Airplane. Vars musik i hög grad utgör soundtracket till allt som händer i kvarteren under ett intensivt 1967. Styr stegen förbi 710 Ashbury Street där Grateful Dead bor under perioden, passerar en av Janis Joplins gamla bostäder snett över gatan och rundar hörnet in på Haight Street.

Den avstannade klockan i kors­ningen fort­sätter alltjämt att visa 4.20 – International Bong Hit Time – och det råder ingen tvekan om att affärsidkarna längs den världsberömda gatan gör sitt bästa för att leva upp till och bibehålla de drogliberala idealen. Även om anledningen idag snarare är att det är en god affär. Ekologiska restauranger, musikkaféer, psykedeliska flowerpowerbutiker trängs med trendiga inrednings­butiker. På Amoeba Music, nästan i slutet av gatan där Golden Gate Park tar vid, kan du idag både köpa skivor och cannabis så länge du har ett av läkare utskrivet recept för den THC-stinna drogen.

– Föreställ dig att 60 000–70 000 män­niskor, vissa säger att det var så många som 100 000, väller in här under en tre, fyra månader lång period. Det handlar alltså om ett 20 kvarter litet område, säger Adam Hirschfelder och fortsätter:

– Det som hände i Haight-Ashbury spred sig över hela Kalifornien och du kan se tydliga spår av det än idag. För att förstå Kalifornien och vart den här delstaten är på väg måste man först se till att man förstår vad som hände här 1967. Kalifornien är vad det är på grund av Summer of Love.

Lugnet efter stormen i Golden Gate-parken den 14 januari 1967. Nationellt uppmärksammande i media ledde till att hippierörelsen i Haight-Ashbury spreds över hela USA. Foto: the California Historical Society

På Monterey County Fairgrounds, knappt två timmars bilkörning från San Francisco, möter jag upp den legendariska rockfotografen Tom Gundelfinger O'Neal. Med en oförställd lycka över att fak­tiskt ha varit där berättar han om de tre dygn i juni 1967 som har gått till rock­historien. Han pekar ut var på scenen Jimi Hendrix står när han sätter fyr på sin gitarr, om en rasande Pete Townshend i The Who, en glittrande Janis Joplin och en småstad som befarar det värsta.

– Det fanns en rädsla här innan Monterey Pop Festival, att samhället skulle invaderas av ungdomar höga på LSD som hade sex offentligt, sprang omkring nakna och hade sönder saker och ting. Man var helt enkelt vettskrämda över vad som skulle hända här nere.

The Mamas & the Papas-medlemmen John Philips, som var en av arrangörerna till festivalen, skrev en låt åt artisten Scott McKenzie både för att marknadsföra festivalen men också för att lugna invånarna och Montereys borgmästare som var allt annat än avspänd inför de stundande tre dagarna.

– Eftersom John Philips visste att en massa folk från Haight-Ashbury skulle komma ner skrev han en låt med den specifika textraden: "If you're going to San Francisco be sure to wear some flowers in your hair". Låten "San Francisco (be sure to wear flowers in your hair)" blev till en världs­kampanj för frihet, lycka och hela den här rörelsen. Du har inte sett många revolutioner där folk burit blommor när de tagit över. Men folk som kom hit hade verkligen blommor i håret. Till och med poliserna bar blommor i sina hjälmar. Men ingen hade förstås någon aning då om hur låten sedan skulle påverka hela världen.

En mamma har delat med sig av marijuana på Human Be-In i Golden Gate-parken. Foto: IBL

Under 2017 har en rad utställningar och festivaler arrangerats runtom i Kalifornien för att uppmärksamma 50-års-jubileet av Summer of Love. I Monterey gick en festival med artister som Norah Jones, Kurt Vile, Regina Spektor och Father John Misty av stapeln på exakt samma datum, den 16–18 juni, som när det begav sig 1967. The UC Berkeley Art Museum and Pacific Archive i Berkeley satsade stort på utställningen Hippie modernism: The struggle for Utopia som avslutades i maj. Och på De Young Museum i Golden Gate Park i San Francisco pågår just nu utställningen The summer of Love experience: art, fashion and rock & roll. De mest sevärda pusselbitarna för att jubileet ska vara möjligt finns dock där hela tiden – året runt. De historiska kvarteren, som aldrig upphör att fascinera.

Tillbaka i San Francisco tar jag mig till stadsdelen North Beach. Det är här San Francisco-falangen av beatnikrörelsen tar form under 1950-talet. Vilken i sig är en förutsättning för att Summer of Love ska bli verklighet ett drygt decennium senare. För initialt är det faktiskt de bohemiska frihetskämparna i beat-generationen som flyttar till Haight-Ashbury, börjar ta LSD och blommar ut till fullfjädrade hippier.

Musikfestivalen i Monterey var en betydande del av Summer of Love och satte artister som Jimi Hendrix och Janis Joplin i strålkastarljuset. Foto: Elaine Mayes/ San Francisco Airport Commission

North Beach är också känt som San Franciscos Little Italy vilket gör sig påmint i form av otaliga italienska restau­ranger, kaféer och delis längs gatorna. Promenerar längs trafikerade Columbus Avenue och passerar vackert koppar­gröna Columbus Tower, eller Sentinel Building som byggnaden ursprungligen hette, och som ägarn och filmregissören Francis Ford Coppola föredrar att kalla huset som idag huserar hans filmstudio American Zoetrope. Han koppling till kvarteren är stark. Det är på Caffe Trieste, på när­be­lägna och betydligt lugnare Vallejo Street, han skriver stora delar av manuset till Gud­fadern. Men kaféet är också en möte­s­plats för beatnik­rörelsens poeter och för­­fattare under 1950- och 60-talen.

Det är här Allen Ginsberg, Jack Kerouac och Lawrence Ferlinghetti dricker sitt dagliga kaffe.

1953 grundar Ferlinghetti bokhandeln City Lights Bookstore tillsammans med Peter D Martin. USA:s första pocket­bokhandel som utökas till ett förlag 1955 och fortfarande huserar ett sten­kast bort på Columbus Avenue. Och som inte minst får stor betydelse för beatnikrörelsens framgångar.

Ferlinghetti har modet att ge ut deras, för tiden, många gånger kontroversiella verk. I över ett halvt sekel har bokhandeln samlat kända och okända intellektuella och oliktänkande. Alltid med medborgar­rättsliga frågor i centrum. Med andra ord kanske det inte är så konstigt att en lätt rysning fortplantar sig längs ryggraden när man lämnar den högljudda gatan, kliver över tröskeln och vidare in i tystnaden. Eller att en känsla av andakt infinner sig när man försiktigt och nyfiket letar sig fram i trånga gångar mellan hyllmetrar av kvalitetslitteratur.

City Lights Bookstore grundades 1953 och fick stor betydelse för beatnikrörelsens framgångar. Samlingsplats där oliktänkande och kontroversiella författare fick chansen att få sin röst hörd. Foto: IBL

– Spring! Vänd om! Ta dig snabbt härifrån. Rädda er medan ni kan.

Ironiskt nog gränsar charmerande North Beach mot San Franciscos stela finanskvarter vilket jag blir varse när en kvinna, som klippt och skuren från året 1967, hänger sig ut genom fönstret från en av stadens många sightseeingbussar och skriker åt smått chockade men snart leende flanörer på väg åt "fel" håll.

Kanske är det något liknande som får beatnikgenerationen att överge North Beach för betydligt billigare Haight-Ashbury och sedermera byta livsstil ett drygt halvsekel tidigare. En livsstil som till slut når sin kulmen med Summer of Love. Invånarna i Haight-Ashbury fortsätter att öka lavinartat. Tillgången till LSD likaså. Men snart börjar också andra droger att sippra in i kvarteren. Med heroinet kommer överdoserna. Gatorna blir smutsiga. Våldet ökar. Haight-Ashburys glansd­agar är över. Den 6 oktober 1967 samlas kvarterens invånare för paraden Death of the Hippie. Hippie­erans åldermän och kvinnor sprids för vinden över den amerikanska kontinenten. Men Kalifornien – och kanske också världen – har förändrats för alltid.

Fakta Monterey Pop Festival

En av de första amerikanska rockfestivalerna som tack vare legendariska fram-trädanden av bland andra Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Otis Redding och Ravi Shankar blev en inspirationskälla för senare festivaler, inte minst Woodstock två år senare. Festivalen ägde rum på Monterey County Fairgrounds i Monterey den 16–18 juni 1967 och anses vara en av pusselbitarna i det sociala fenomenet Summer of love.

Fakta Beatnik­rörelsen

Författaren Jack Kerouac myntade visserligen begreppet beatgenerationen redan i slutet av 1940-talet för att beskriva sin umgängeskrets. Men det är under 1950-talet som den sociala och litterära rörelsen växer fram i San Francisco och Greenwich Village i New York. Beat-författarnas verk ansågs kontroversiella och värdesatte individers olikheter, fria vilja och förespråkade tolerans. Begreppet beatnik myntades av en skribent på tidningen San Francisco Chronicle 1958 och var från början allt annat än en positiv beskrivning av den typ av män som rörde sig i beatnikrörelsens kretsar. Några betydande verk: Allan Ginsbergs Howl, William S Burroughs Naked lunch och Jack Kerouacs On the road.

Foto: Pontus Hammarlund,

Summer of Love-tips i San Francisco

1. The Beat Museum

Litet men spännande för den som vill veta mer om William S Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Här ser man det som sin plikt att föra beatrörelsens ideal rörande tolerans och individens fria vilja vidare.

• North Beach, 540 Broadway

Foto: Pontus Hammarlund

2. Caffe Trieste

Ett givet val när espressosuget kommer för den som vill trampa i beatnikgenerationens fotspår.

• North Beach, 601 Vallejo Street

3. City Lights Bookstore

Själva navet för beatnik-rörelsen i San Francisco och en av världens mest kända bok-lådor. Ett måste för den som någonsin besöker staden.

• North Beach, 261 Columbus Street

4. Vesuvio Cafe

Ska du dricka en öl i North Beach ska du såklart göra det på beatnik-författarnas och poeternas favoritbar. Precis bredvid City Lights Bookstore.

• North Beach, 255 Columbus Street

Foto: Pontus Hammarlund

5. Wild SF Walking Tours

Få en inblick i stadens historia och inte minst Summer of Love till fots. Ordnar guidade promenader både i Haight-Ashbury och North Beach.

• wildsftours.com

6. Magic Bus

Välj din sightseeing med omsorg. Varför inte en skruttig buss med hög sextiotalsmusik, såpbubblor och psykedeliska filmklipp. Givetvis specialiserade på Summer of Love.

• magicbussf.com