Guide: Albanien

Vagabonds guide till norra Albanien. Tips på trevliga hotell och restauranger.

Tirana måste vara en av Europas kafétätaste städer! Till höger: Prisvärd plockmat på Bufe. Foto: Johan Marklund.

Snabbfakta Albanien:

Huvudstad: Tirana.

Folkmängd: 2,8 miljoner.

Språk: albanska. Många pratar även italienska.

Tidszon: samma som Sverige.

Valuta: albanska lek. 100 lek = ca 7 kr.

Landsnummer: +355.

Eluttag: samma som i Sverige, ingen adapter behövs.

Religion: ca 57 % muslimer, 10 % katoliker och 7 % ortodoxa.

Dricks: kutym är att lämna ett par mynt kvar efter att notan är betald.

Bäst tid att åka hit: ska du upp i bergen så rekommenderas juni–augusti. Annars är vår och höst bäst tid att besöka Albanien.

Resa hit:

I nuläget finns inga direktflyg till Albanien från Sverige. Sommaren 2018 börjar Apollo flyga direkt till Tirana från Stockholm och Köpenhamn. Man kan flyga till Tirana via t ex Amsterdam, Frankfurt och Wien. Ett billigt och smidigt alternativ om man tänkt besöka norra Albanien är att flyga med Ryanair till Podgorica i Montenegro (direktflyg från Stockholm/Skavsta) och fortsätta härifrån, antingen med taxi, shuttlebuss eller hyrbil. Om du bokar hyrbil så kolla att hyrbilsföretaget tillåter att du tar med bilen in i Albanien.

Resa runt:

Att åka runt med buss är billigt och okej om man inte har bråttom, bussarna går sällan i rätt tid. Om du ska ta dig upp till Theth så är en fyrhjulsdriven bil samt god körvana ett krav, det finns även möjlighet att boka en bil med egen chaufför eller delad minitaxi till en lite högre kostnad. Kan ofta bokas/ordnas via hotellet eller på flygplatsen. En välrenommerad mindre biluthyrare i Tirana är Rent Point (info@rentpoint.al). Kontakta dem för prisuppgifter för hyrbil eller bil med chaufför. Vill man resa till Albanien under arrangerade former tillsammans med andra så har bl a Prima Travel vandringsresor och cykelresor. Apollo har charterresor till Saranda i södra Albanien.

Bo:

Destil Hostel. Populärt och prisvärt budgetboende med trevlig uteservering. 125 kr för delat rum inkl frukost.

destil.al

Plaza Hotel. Nybyggt lyxhotell i Tirana. Bra läge, spaavdelning och god frukost. Från 1 100 kr.

plazatirana.com

Sphella Guesthouse. Populärt boende i Theth nära floden. Från 300 kr inkl frukost. Finns bl a på booking.com.

booking.com/shpella-guesthouse

Bujtina Polia. Familjepensionat/lantgård i Theth. Enkelt men trevligt. Bra mat från gården. Trevlig personal som kan ge många tips om trakten. Ca 350 kr inkl frukost. Finns bl a på booking.com.

booking.com/bujtina-polia





Äta:

Era. Bra pizza, pasta och även albansk mat. Den populäraste ligger i Blloku, men finns även på fler ställen i Tirana. Rruga Papa Gjon Pali II.

Bufe. Mysig vinbar i Tirana som även serverar mat. Deras antipasto-tallrikar med plockmat rekommenderas. Blv Gjergj Fishta/Rruga Reshit Çollaku 43,

Mullixhiu. Ambitiös och omtalad restaurang bredvid Tiranas artificiella sjö. Mullixhiu vill slå ett slag för och utveckla det albanska köket. Shetitorja Lazgush Poradeci.

Kom ihåg! Cash is king

Väldigt många ställen – särskilt utanför Tirana – accepterar bara kontanter, Ska du till Theth till exempel så måste du komma ihåg att ta med så mycket albanska lek du tror att du behöver, här uppe finns inga bankomater.

Strandälskare – åk söderut!

Albanien börjar med rätta bli känt för sina fina stränder, men om det är sol och bad som lockar, åk till landets södra delar. Många turister kommer via grekiska Korfu, där det bara är en kort färjetur till Saranda på albanska fastlandet. Stränderna i norra Albanien är generellt sett okej för ett dopp, men en trist badort som Velipoja är inget ställe man vill spendera en längre tid på.