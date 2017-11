Portugal: 11 saker att göra under en weekend i Porto

Vilda atlantstränder, världens vackraste bokaffär och portugisiska smaker med Michelinstjärna. Här är platserna och upplevelserna du inte får missa.

Mästerliga tågstationen Sao Bento. Rubrikbild: Istock. Foto i artikeln: Jacob Zocherman och Fotolia (bild nummer 9)

1. Mercado do Bolhao

En upplevelse för alla sinnen

Portos gamla marknadshall Mercado do Bolhao tillfredsställer nästan alla sinnen. Turisterna hittar hit för portvinsprovning, dekorativa porslinstuppar och sardinburkar med texten "köpt i Porto" på fyra olika språk. Men även traktens folk trängs i de smala gångarna som är fulladdade med lokalproducerad frukt (wow, vilka körsbär!), nyfångad fisk, slaktare som stoppar korv i vitt fjälster, fågelförsäljarnas tuppar och höns plus små stånd som kränger den portugisiska tapasvarianten petisco i form av exempelvis räk- och béchamelsåsfylld rissois de carne för en halv euro munsbiten eller kaneldoftande bakverket pastel de nata för samma pris. Marknadskafé finns givetvis också.

• Rua Formosa

2. Museu do Vinho do Porto

Portvinssafari

Porto är portvin på samma självklara sätt som London är fish & chips och Dubrovnik ostron. Lär dig skillnaden mellan tawny, ruby och vintage port. Grotta ner dig i starkvinets historia på Museu do Vinho do Porto på Rua de Monchique 45–52. Eller sikta direkt på stadsdelen Vila Nova de Gaias port-vinslodger och vinhus. Guidade vandringar leder från vinkällarmörkrets väldiga ektunnor till pedagogisk prov-smakning. Restaurang Fish Fixe på Cais da Ribeira 9, i stadsdelen Ribeira, serverar dessutom läskande portvinssorbet.

• Läs mer på taylor.pt, grahams-port.com, sandeman.com och calem.pt.

3. Palacio da Bolsa

En orientalisk dröm

Under århundraden har portugisiska handelsskepp korsat Atlanten och ekvatorn i sällskap av varor och rike-domar. Medan Lissabon spenderat välståndet och ägnat sig åt kultur, konst och livets goda, har Porto hållit sig till arbete och handel. Men i det gamla börshuset Palacio da Bolsa öppnar stan sin säck av guldmynt. Imponeras av glastaket som svävar högt ovan-för praktsalen Patio das Naçoes och förundras inför den arabiska salongen Salao Arabe som inspirerats av Alhambra och är smyckad med 18 kilo guld.

• palaciodabolsa.com

4. Ponte Dom Luis I

Knyter ihop stan

Snygg, ful eller mittemellan? Vi älskar i alla fall dubbeldäcksbron Ponte Dom Luis I som spänner en svart järnbåge över Douro och samtidigt knyter ihop innerstan med Vila Nova de Gaias vinhus på den södra flodstranden. Brons bottenvåning är vigd åt biltrafik och bussar. Ta istället ett djupt andetag och promenera på det övre planet som svävar 60 meter ovanför flodravinens vatten och båtar. Då når du motsatt sida tillsammans med dundrande tunnelbanetåg. Gustave Eiffels kollega Théophile Seyrig är hjärnan bakom mästerverket som öppnade för trafik 1896 och idag är lika mycket Porto som Portvin.

5. Fiskehamnen i Matosinhos

Atlantstränder

Högsommarkladdig innerstad eller bara fredagskväll och ledig helg. Porto drar gärna till stadsdelarna vid havet för sol, bad och restaurangbesök eller stillsamt kvällsstrosande inför brusande atlantbränningar. Från inner-stans Ribeira gungar gula spårvagnar till Foz do Douro och strand-promenaden Avenida do Brasil. Lokalbussar når fiskehamnen i Matosinhos som fyller gatorna med trottoargrillade sardiner och restauranger som Os Lusiadas med hummer, havsabborre och salt-doftande bacalhau. I närheten av borgen Castelo do Queijo väntar dessutom Portugals största park, Parque da Cidade, och ett frikostigt grönområde. Mjuka badstränder finns vid Foz do Douro och Matosinhos, plus Espinho knappt två mil söder om stan.

6.Michelinkrogen DOP

Portugisisk Michelinstjärna

Portos smaker ska dröja sig kvar länge i minnet. Åtminstone om kändiskocken Rui Paula får bestämma. På hans Michelinbelönade restaurang DOP leks nya former fram från traditionella recept och lokala råvaror. Spädgris serveras med cidersås och lamm med äggplantsravioli. Och kvittenäpplen kommer med portvin medan husets fiskceviche överraskar med sötpotatis. Maten serveras dessutom i ståtliga Palacio das Artes där kypare i breda hängslen kryssar mellan blanka bord och mintgröna soffor. Tonläget är avslappnat, men kalaset kostar förstås en slant: DOP:s specialkomponerade femrättersmenyer går loss på 90 euro. Önskas vin till maten, får du öppna plånboken ytterligare.

• DOP, Largo de Sao Domingos 18, ruipaula.com

7. Sé do Porto

Sé i dubbel bemärkelse

Porto har torn och höjder, men också djupa floddalar som borrar sig djupt ner i marken och smyger med hus och kvarter mot Atlanten. Från pampiga katedralen Sé do Porto får du bra koll på den svåröverskådliga miljonstaden. Terrassen intill granithelgedomen bjuder på ett storslaget panorama över broar och palats. Kika dig mätt på väven av morotsfärgade tegeltak som försvinner mot havet i sällskap av vingliga tv-antenner och silverfärgade trutar. Promenera därefter de branta trappstegen mot Dourofloden och väntande um café eller andra förfriskningar på världsarvslistade Ribeiras uteserveringar.

8. Livraria Lello

Vackraste bokhandeln

Att kliva in i Livraria Lello känns som att stiga in i ett tempel tillägnat böcker. Volymer av José Saramago, Antonio Lobo Antunes och Miguel Torga sträcker sig från golv till tak. Sinnlig jugend och mörka träpaneler fortsätter resan upp till andra våningens fack--litteratur via den elegantaste trappan utanför Hollywood. Kanske känner du igen dig? J K Rowling, som under-visade i Porto under tidigt 1990-tal, har inte gett någon exakt väg-ledning. Men Harry Potter-fans världen över har i alla fall bestämt sig för att det var här som miljöerna i Hogwarts föddes. Sedan dess har trycket från besökare i jakt på kul selfies blivit så stort att Lello infört en entréavgift på 5 euro (betalas tillbaka vid bokinköp). Ändå sträcker sig köerna långa till bok-handeln som BBC, Fodors och The Guardian listat bland världens vackraste.

• Rua Das Carmelitas 144, livrarialello.pt/

9. Moderna museet

Fika och jazz

Museu de Arte Contemporanea är som en visuell finpralin. Portugisisk samtida konst varvas med den spän-nande Portoarkitekten Álvaro Siza Vieiras minimalistiska byggnader. Strosa i den promenadvänliga parken med dammar, fontäner och rosenträdgård. Kolla in sköna art deco-byggnaden Casa de Serralves i milt sagorosa. Besök museets kafé och restaurang och avsluta dagen med jazzkonsert ute i det fria.

• Rua Dom Joao de Castro 210, serralves.pt

10. Francesinha

Simpsons favorit

Har Homer Simpson haft med ett eller två fingrar i receptet bakom Porto-favoriten francesinha, den lilla fransyskan? Vi tror i alla fall det. Den ost-gratinerade jättemackan är ett kulinariskt chicken race av lager på lager av toastbröd fulladdat med biff, skinka och korv. Allt toppas dessutom med ettrigt stark tabasco-sås och gärna även ett stekt ägg. Francesinha serveras lite varstans i stan, men många fin-smakare föredrar Café Santiago på Rua de Passos Manuel 226. Gärna i sällskap av det lokala ölet Super Bock.

11. järnvägsstationen Sao Bento

Resa framåt och bakåt i tiden

När Porto vill pynta sig extra fint, gör stan det genom fasader klädda i blåvitt azulejoskakel. I pampiga Sao Bento, en av världens vackraste järnvägsstationer, påminner den rikt dekorerade entréhallen mer om ett nationalmuseum. Här bildar 20 000 kakelplattor en berättelse som bland annat skildrar livet och skörden på Dourodalens terrasserade vinodlingar. Titta dig mätt och ta sedan tåget till Regua och Pinhao och upplev det vidunderligt vackra landskapet i verkligheten.

• Praça Almeida Garret