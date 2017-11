13 måsten i Testaccio – Roms kulinariska stadsdel

Testaccio var länge känt som en av Roms traditionella arbetarstadsdelar. Numera ett hippt matmecka fullproppat av kulinariska höjdpunkter. Här är våra bästa tips!

Foto: Jonas Henningsson. Rubrikbild: Istock.

1. Masto

Delikatesser på topp

Stilrent och stilfullt är Mastos ledord. Men när det gäller mat och vinval handlar det uteslutande om kvalitet. Här finns utvalda ostar, korvar, skinkor och annat från alla landets matregioner. Ta en sväng hit för en omtumlande kulinarisk resa.

Emiliano Pacifico är arkitekt och delikatess-konnässör.

• Via Galvani 39/41, facebook.com/MASTO

2. Mercato Testaccio

Kulinariskt nav

Marknaden är navet i kvarteret. Här träffar du lokalbor och provar världens bästa delikatesser i enkla trivsamma former. Från vinhandlaren kan du beställa vin på glas för att sedan traska bort till någon av matbodarna. Maten är färsk och fantastisk. Marknaden är öppen från klockan sex på morgonen till tvåtiden på eftermiddagen. Ofta håller matställena öppet lite längre.

Mercato Testaccio

• Via Beniamino Franklin, mercatoditestaccio.it

3. Piazza di Santa Maria Liberatrice

Lokalt torg

I Testaccio händer inte mycket. Och det är just det som är så härligt. Det finns inga speciella sevärdheter, inga skrytsamma monument. Bara en skön vardagslunk. Jag gillar att slå mig ner i någon av de, förstås, oansenliga parkerna, och bara kolla på folk.

• Piazza di Santa Maria Liberatrice

4. Macro

Museum i slakteri

Det samtida konstmuseet Macro, Museo di Arte Contemporanea di Roma, hittar du i en lokal som under 1800-talet inhyste ett slakthus. Här kan du ta del av utvald, italiensk konst från 1960-talet och framåt. Macro har även en andra lokal inhyst i ett före detta bryggeri i Salario-kvarteren.

Macro. Museum i slakteri.



• Piazza Orazio Giustiniani 4, museomacro.org

5. Felice a Testaccio

Hemlig kvarterskrog

Exteriören är lite hemlig. Kvarters-krogen Da Felice döljer sitt innan-mäte med rejäla persienner och igenbommad dörr. Men den strida strömmen av besökare visar att något händer där inne, i en av Testaccios bästa kvarterskrogar som serverar äkta cucina romana, den lokala mat-kulturen som upp-stod just i de här kvarteren. Mycket bra kötträtter inte minst.

• Via Mastro Giorgio 29, feliceatestaccio.it/

6. Flavio al Velavevodetto

Lunch med oxsvans

Låt inte namnet avskräcka dig. Flavio al Velavevodetto är ett utmärkt matstopp, kanske framför allt för en lunch. Pastarätterna är utsökta, men också de klassiska lokala rätterna som coda alla vaccinara, oxsvansstuvning.

• Via di Monte Testaccio 97, ristorantevelavevodetto.it

7. Fraschetta di Mastro giorgio

Mysig kvarterskrog

En annan riktigt bra kvarterskrog. Suverän pasta och purfärska ingredienser som kocken Serena Carioli trollar med. Mysigt och ombonat dessutom. Jag gillar att slinka in här för en sen långlunch. Bara lokalbor följer exemplet, vilket gör att La Fraschetta är lugnt och fridfullt så här dags.

Skön kvarterskrog med Testaccios bästa pasta.

• Via Alessandro Volta, 36, lafraschettadimastrogiorgio.com

8. Giolitti

Bästa glassen

Institution som lockar lokalbor såväl som turister. Delvis för kaffet men också för bakverken och glassen som är Testaccios bästa.

• Via Amerigo Vespucci 35, giolitti.it

9. Zio Pasticceria

Bästa tårtorna

Ett av stadens äldre konditorier håller verkligen klassen. Här ska du prova dig fram bland bakverken. Tårtorna är kolossalt goda.

• Via Ginori 55, facebook.com/PasticceriaDiZio

10. Aventinen

Bästa utsikten

Promenerar du uppför Aventinekullen (jo, det är en av stadens sju kullar) kommer du att få en fantastisk belöning. Utsikten över floden Tibern och Roms centrala delar är väldigt fin, inte minst i solnedgången. Men jag tycker också om att hänga här bara för känslan. Och alltid träffar man några lokalbor att slå sig i slang med. Apelsin-trädgården är väldigt fin den också.

Från Aventinekullen får stadsdelens bästa utsikt.

11. Dal Pizzettiere

Opretentiös pizzeria

Precis så här ska en pizzeria se ut. Och precis så här ska bra pizzor smaka! Far och son bakom disken, ingen onödig ansträngning har lagts på inredningen utan allt handlar om smakerna. Fantastiskt.

Rustik pizza utan onödiga krusiduller.

• Piazza di Santa Maria Liberatrice 21, facebook.com/people/Il-Pizzettiere-Testacci

12. Trapizzino

Hyllad och ratad street food

Sällan går åsikterna isär så starkt som när det kommer in en ny matkreatör i den konservativa stadsdelen. Trapizzino gör street food i ny tappning. Några älskar det, andra gillar det inte. Namnet har man tagit från själva signaturrätten, en triangelformad pizzadeg som man fyller med olika rätter, exempelvis kött eller kyckling.

• Via Giovanni Branca 88, trapizzino.it

13. Protestantisk kyrkogård

Historiska gravar

På den icke-katolska kyrkogården Il Cimitero Acattolico di Roma på Via Caio Cestio begravde man protestan-tiska utlänningar. På den fina och fridfulla platsen vilar bland andra engelska poeten John Keats. Keats som i enlighet med sin vilja inte har sitt namn inristat på stenen utan bara inskriptionen "Here lies One Whose Name was writ in Water". Keats vänner insisterade dock på tillägget "This Grave contains all that was mortal, of a YOUNG ENGLISH POET, who on his Death Bed, in the Bitterness of his heart, at the Malicious Power of his enemies, desired these words to be Engraven on his Tomb Stone". Cestius-pyramiden intill är ett märkligt inslag i den romerska stadsbilden.

• Via Caio Cestio, cemeteryrome.it