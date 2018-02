18 skäl att resa till Phuket

Ja, förutom stranden, solen och människorna då.

Under den vegetariska festivalen är det okej att plåga sig själv. Foto: Jonas Gratzer

1. Tempel med piercing

Varje höst är tempelkomplexet San Chao Jui Tui Tao Bo startpunkt för Thailands kanske mest spektakulära högtid. Under Phukets vegetariska festival, Ngan Kin Jeh, lämnar deltagarna tillfälligt det jordiska, faller i trans till tunga trumvirvlar och sticker spett, knivar, trädgrenar och nålar genom kinderna innan de vandrar över glödande kolbäddar eller stegar av svärd. Högtiden sammanstrålar med den taoistiska fastan och når kulmen efter sex dagar utan kött, alkohol, sex och lögner. Även utanför festivaltider är Juitemplet en stark kraftkälla. Många söker sig hit för att få vägledning om framtiden. Kastade träklossar leder dit liksom templets papperslappar med skrivna meddelanden.

• Juitemplet San Chao Jui Tui Tao Bo finns i Phuket Stad, nära korsningen Thanon Ranong–Soi Phutorn. Läs mer om den vegetariska festivalen på phuketvegetarian.com

2. Linbana i skogen

Full fart 20–40 meter över marken, rakt igenom det fuktiga regnskogstaket mellan lianer och yviga lövkronor. Ziplinebanan Flying Hanuman har prisats för sitt gröna tänk och att anläggningen uppförts varsamt med ambitionen att göra så lite avtryck som möjligt i naturen. Banan omfattar 28 plattformar och två regn-skogsbroar och gömmer sig i djungeln mellan vattenfallet vid Kathu och Patong.

• Pris 560–850 kr. flyinghanuman.com

3. Som på film

Känns miljöerna bekanta? Phuket syns ofta på bioduken. I kultfilmen The Beach påbörjade Leonardo DiCaprio sökandet efter den perfekta stranden från backpacker-favoriten On On Hotel. Några kvarter längre bort väntar den sino-portugisiska villan Ban Chinpracha som figurerat som bakgrund åt allt från The Young Indiana Jones till romantiska storfilmen Heaven & Earth från 1993. I ett av rummen finns för övrigt ett hand-skrivet tackbrev från regissören Oliver Stone. Film-klassikern Killing Fields använde Phukets Provincial Hall för att skildra den franska ambassaden i Phnom Penh. Nära Phukets flygplats väntar Nai Yang där Renée Zellweger levde strandliv i På spaning med Bridget Jones.

• Hotel On On, 19 Thanon Phang-Nga. Ban Chinpracha, 98 Thanon Krabi, entré 37 kr. Phuket Provincial Hall, Thanon Narison

4. Värld under ytan

Phukets akvarium brevid Phukets marin-biologiska institut på Laem Phanwa är mer folkbildning än Disneyworld och just därför spännande för alla som någon gång tar på sig cyklop och sänker blicken under ytan. Här lär du dig om korallreven och mangrovens betydelse för livet i havet. Annat är bara kul och häpnadsväckande. Som den elektriska ålen som kan alstra upp till 600 volts spänning och Burmas upside down catfish som simmar uppochner. Bland huvudattraktionerna märks också revhajar, leopardhajar och sjöhästar liksom glastunnel och bio.

• Från färskvarumarknaden i Phuket Stad utgår kollektivtaxi, songthaew. Resan tar 30 min och kostar 12 kr. Entré på akvariet är 45 kr

5. Öarna runt Phuket

Både Ko Phi Phi och snorklingsfavoriten Similan islands har drabbats av allt för hårt besökstryck. Därför väljer vi istället hellre djungelön Ko Racha Yais vita sandstränder. Eller östkustens lågmält lunkande Ko Yao Noi med skönt boende med ekotänk, klippklättring och upptäcktsfärder med havskajak till Phang Nga-buktens fantasieggande klippöar med undangömda grottpassager och dolda laguner. Ko Racha nås med båt från piren i Ao Chalong.

• The Racha (theracha.com) erbjuder lyxigt boende, medan Raya Father (tel 081-893 44 30) är öns budgetalternativ. På Ko Yao Noi, som nås med båt från piren i Bang Rong, finns gott om budgetboende

6. Tropiskt smörgåsbord

Allt det som turister förväntas vilja ha: Billiga jeans, fruktdoftande tvålar, thai-boxningsshorts och elefantmönstrade ballongbyxor. Men Chaofa Weekend Market (Naka market) är också ett tropiskt smörgåsbord av salt, sött, syrligt som lockar mängder av thailändare. Bland raderna av gatukök väntar till exempel moo daeng, grillad skinka, hoy tord, friterad omelett med groddar, koriander och musslor, Phuket pad thai, mjuk gröncurry, mango-smoothies och friterade krabbullar med söt chilisås.

• Öppet lör–sön 16–22. Marknadsområdet ligger någon kilometer norr om centrum i Phuket stad.

MC-taxi hit från innerstan kostar 12–15 kr. Vid marknaden finns också taxiservice till Patong, Karon med flera stränder

Chaofa Weekend Market bjuder på en orgie i dofter och smaker.

7. Palatsmiddag med djungeltema

Mat och miljö. Sällan funkar båda så bra ihop som på Blue Elephant. Thailändska stjärnkocken Noroor Somany Steppes prisbelönta restaurang ligger i ett hundraårigt palats som tycks hämtat ur Djungelboken. Mot en bakgrund av väldiga stryparfikusar och cricket-kortklippta gräsmattor reser sig Phra Pitak Chinpracha Mansion. Invändigt väntar sval cocktailbar, knarrande teakgolv och romantisk restaurang. Även smakerna tar höjd. Purpurfärgade dumplings, räk-kroketterna koong khew wav, örtkryddad fisk, masaman-lamm med mjuk kanelsmak och auberginesalladen doi kham. Vi gillar allt och är även sugna på att anmäla oss till Blue Elephants matlagningskurser.

• Blue Elephant, 96 Thanon Krabi, blueelephant.com/phuket

8.Nomadliv vid hav

Gatan är hålig, husen vingliga. Byn Ban Laem Tukkae tillhör sydkustens största bosättningar för havsnomaderna, chao lae. Folkslaget har alltid levt nära havet, byggt sina hus bland skyddade bukters mangrove och passerat under radarn eftersom marken ansetts värdelös ända tills turismen tog fart och bosättningarna plötsligt låg i vägen för stränder, hotellbyggen och nationalparker. Att chao lae finns i botten på den sociala och ekonomiska skalan, betyder att de ofta förlorar markstriderna. Mot den bakgrunden skulle man kunna tänka sig att Ban Laem Tukkae borde vara buttert och avvisande. I själva verket är den fattiga byn motsatsen, livlig och välkomnande.

• Ban Laem Tukkae ligger på halvön Koh Sirey cirka 15–20 minuters med taxi från Phuket Stad

9. Sjungande apor

Det är svårt att tänka sig något sötare än gibboner. Stora ögon, mjuk päls och atletisk kropp. Samtidigt är utseendet djurens förbannelse. Mödrar skjuts när barnen rövas bort för att bland annat tillfredsställa fotograferande turister på jakt efter en rolig semester-selfie. På Phukets Gibbon Rehabilitation Center arbetar volontärer med att rehabilitera djur som hållits i fångenskap. Guidade rundvandringar erbjuds för den som vill lära sig mer om de sjungande apornas liv och öden. Donationer tas tacksamt emot.

• Gibboncentret ligger vid Ban Pae i Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary. Öppet 9–16.30 (lördagar 9–15). Läs mer på gibbonproject.org

11. Spa till budgetpris

Okej då, grannen Sino House ser ut som en tropisk variant av ett sporthotell i forna DDR. Särskilt mycket regnskogskänsla är det inte heller över Raintree Spa. Lite blad, lite grönt. Men här behöver du, till skillnad från Phukets tjusigaste spa-anläggningar, inte tömma din plånbok för behandlingen. En timmes massage med välgörande oljor kostar till exempel 900 baht, cirka 220 kronor. Välj mellan dofter som jasmin eller citrus. Därefter följer en tamarinddoftande fotskrubb och klassisk thaimassage som letar upp muskler och kroppsliga skrymslen som åkt snålskjuts ett helt liv utan att avslöja sig förrän nu. Zonterapi, ansiktsbehandling och 3 timmar långa spa-paket finns också.

• Raintree spa (theraintreespa.com) ligger granne med Hotel Sino House på no 1 Thanon Montri, 5 minuter från centrum i Phuket Stad

10.Thalanggatan

Med kulörta fasader och svala arkader som går i armkrok med varandra påminner Thanon Thalang om öppningssidorna till en gammaldags målarbok. Just här kulminerar Phukets sino-portugisiska arkitektur. Kvarteren tog form för drygt hundra år sedan när stan lockade till sig köpmän från Kina, Indien och Europa. Kolla gärna in familjeägda Nguan Choon Tongs apotek som sålt kinesisk naturmedicin och örter i nästan 100 år. Snart når du också den kulörta gränden Soi Romani som förr i tiden rymde såväl innerstans red light district som opiumhålor, men numera vunnit berömmelse genom sina stämningsfulla boutiquehotell.

• På söndagar förvandlas Thanon Thalang till en bilfri marknadsgata med gatumat, trubadurer och marknadsförsäljning

Kina, Portugal och Thailand i skön förening på Thalanggatan.

12. Färskvarumarknaden

Bönder i gummistövlar, tatuerade daglönare, urbana thai och muslimska kvinnor med täckt hår. På färskvarumarknaden i Phuket stad blir det uppenbart att ön inte bara tillhör turisterna. Kom tidigt på morgonen då kommersen är som intensivast. Själva saluhallen finns under gatuplanet vid Thanon Ranong. Miniräknare knappar fram priser och prututrymme på färsk fisk och plockade kycklingar. På andra sidan gatan leder en smal öppning mot Downtown Markets rosa ankägg, kryddade larver och torkade räkor. Drakfrukt och igelkottstaggig durian ingår också i sortimentet liksom gatukök som levererar mumsbitar som krispiga kokospannkakan khanom buang och khanom khrok, små, runda plättpaket fyllda med varm kokoskräm.

• Gatan Thanon Ranong, där kollektivtaxi, songthaew, från stränderna har sin slutstation

13. The Beach

Turkost hav, vit sand, vajande palmer. Det är inte svårt att förstå framgångsformeln bakom Phuket. Samtidigt har flera av öns stränder fått för mycket uppmärksamhet för sitt eget bästa. Men det finns fortfarande platser som närmar sig drömmen om den perfekta stranden. Vid Freedom Beach väntar illusionen av att du plötsligt befinner dig på en av Andamanhavets tropiska öar. Turkost vatten når pudermjuk sand, djungel finns i ryggen.

Fler strandfavoriter på Phuket: Nai Thon är generöst lång med mjuk sand. Även här är tonläget lågt jämfört med många andra av Phukets stränder. Hin Kluai, Banana Beach tillhör Phukets hemligheter. Liten, undangömd strand som du når till fots från vägen mellan Nai Thon–Phuket Laguna. Nai Harn, längst i söder, nås på 30 minuter med songthaew från Phuket stad. Ao Sane, om du längtar till Phuket som det var för 30 år sedan. Billiga strandbungalower och dyk- och snorkelmöjligheter. Du når hit på några minuter från Nai Harn.

• Freedom Beach nås från Patong med långsvansbåt för 370–490 kr eller med taxi (75–100 kr) följt av en kvarts promenad längs en vindlande djungelstig mot havet. Entrén till stranden är 50 kr

Frihetsstranden. När naturen tillåts vara egensinnig.

14. Flytande restauranger

Båten puttrar över månbelyst hav. Någonstans i mörkret hörs röster från öppet vatten. Kruvit Raft tillhör i dubbel bemärkelse Phukets mest spektakulära mål. Dels för smakerna, saftiga räkor i tamarindsås, krabba med svartpeppar, bläckfisk med citron och knaprigt grillad fisk till chili. Men kanske framför allt för miljön och resan till den flytande restaurangen som guppar i sundet mellan Laem Hin och ön Koh Maphrao. Fler thailändare än turister hittar till platsen som bjuder på mjuk kvällsbris.

• Kruvit Raft (Kru Suwit Floating Phuket Restaurant) ligger 30–60 min från Phuket stad. Börja med taxi till piren vid Laem Hin. Fortsätt med långsvansbåt till de flytande restaurangerna som nås efter 5 minuters resa.

15. Phuket uppifrån

Vägen till Khao Rang Hill drar i vindlande kurvor från en sorts djungel till en annan. I ryggen finns innerstans täta kvarter och templet Wat Khao Rang med sin gyllene jättebudda. I fonden reser sig ångande regnskog tillsammans med ljudet från tropiska fåglar och insekter. Många nöjer sig med att besöka utsiktsplattformen som bjuder på fina vyer. Men fortsätt ner till romantiska Tun Ka Café. På en avskild djungelavsats lockar serveringen med både cocktails och kaffe liksom valda delar av det thailändska köket. På köpet får du dessutom Phuket från ovan.

• Khao Rang Hill ligger 5 minuters taxiresa från Phuket Stad. Tun Ka Café har öppet 11–23

16. Apberget

Djungelkullen Khao Toh Sae är Phukets apberg. Höjden ligger bara några kvarter norr om innerstan. Vägen till toppen drar genom tät grönska och passerar ett litet vattenfall innan berget möter himlen i sällskap av radiomaster och svävande havsörnar. Joggare och gatuhundar samsas om backarna tillsammans med tropiska fjärilar och ropande skäggökar. Men det är makaker, gråbruna apor, som är områdets huvudattraktion. Varje dag kring klockan 11 och 13 kommer en äldre man som kallas för Pae Hog för att mata sina skyddslingar med frukt och jordnötter.

• Promenera eller ta en taxi eller MC-taxi från Phuket stad

17. Gå till vattenfall

För 100–200 år sedan täcktes stora delar av Phuket av regnskog och vilda elefanter och tigrar strövade över ön. Idag är de stora däggdjuren försvunna och djungeln har krympt till små fickor. Undantaget är Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary där vandringsstigar smyger under jätteträdens lövkronor och grönskan även gömmer på vattenfallen Ban Pae och Ton Sae. I reservatet finns dessutom den godisgröna Phukethuggormen och palmen kerriodoxa elegans som bara finns här och ingen annanstans i världen.

• Ta songthaew från marknaden i Phuket stad mot Bang Rong. Gå av vid Ban Pae. Parkentré: 100 kr

18. Bo som i en saga

Spa-hotellet Keemala känns som en saga och är det på sätt och vis också. Inspirationen kommer från ett fiktivt stamfolks fyra klaner: Bönderna och fiskarna pa-ta-pea som eftersträvade närhet till naturen och uppförde sina hem i lera, handelsmännen och äventyrarna i kringströvande khon-jorn som föredrog att bo i hus av tältväv som var lätta att flytta, uppfinnarna och arkitekterna we-ha som påstod sig ha nått förståelse för universum och levde nära himlen, samt de trädlevande konstnärerna rung-nok som sov i fågelbon och badade till fullmåne för att få inspiration. Allt genomsyrar hotellet som dessutom är inriktat på yoga, massage och holistiskt spa.

• Dubbelrum 3 900–8 500 kr, keemala.com