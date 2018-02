Sportig semester – 10 roliga aktiviteter i Thailand

Glid fram bland grottor i Phang-Nga, dyk på djupet i läckra Similan och vandra bland grönskan i frodiga Chiang Mai. Vi listar äventyren i Thailands mångsidiga natur.

Att segla genom Thailands övärld är en upplevelse utöver det vanliga. Foto: Fotolia.

1. Segling | Koh Chang och Phuket

Med sitt behagligt tropiska klimat och kristallklara vatten är den thailändska kusten en klockren seglingsdestination. Fast vart ska man segla? Välj Thailändska viken i öst för även­tyrliga seglingar från Pattaya till Koh Samui och avskilda utflykter i öriket Koh Chang. Ett seglingsområde som ännu är hyfsat lugnt förutom en gång per år då seglingsentusiaster vallfärdar till Pattaya för det årliga eventet Top of The Gulf Regatta. Sök dig till den Andamansjön i väst för den populära skärgården kring Phuket och Krabi. Chartra, hyr skeppare, ta en seglingskurs eller stick ut på eget äventyr.

• Sailmarine.com, gulfchartersthailand.com

2. Yoga | Koh Samui och Koh Pha-Ngan

Koh Samui och Koh Pha-Ngan är kanske mest kända för sina vidsträckta stränder och fullmånefester. Men allt fler söker sig dit för den växande yogatrenden! Spirituella Samahita Retreats är Asiens äldsta yogaskola och erbjuder yoga och meditation på behörigt avstånd från Koh Samuis turism­smet. Marockanskinspirerande Absolute Sanctuary, även den belägen på ön Samui, är vida känt som Thailands bästa yoga­retreat med 25 klasser i veckan och lyxig utsikt från nordöstra öns höjder. Ta sedan båten till grannön Koh Pha-Ngan där det rustika och avslappnade hippieretreatet The Sanctuary fångar in såväl backpackare som lyxresenärer.

• samahitaretreat.com, absolutesanctuary.com, thesanctuarythailand.com

Koppla av i den avlägsna regnskogen Hat Tien Bay på The Sanctuary.

3. Klättring | Railay Beach, Krabi

Allt startade på 1980-talet då några unga klättrare upptäckte området och satte sin första led. Därefter har Railay Beach vuxit till att bli en av Thailands mest omtalade klättrings­destinationer. Kalkstensklipporna, som också är en del av världens största korallrev, är fyllda med över 700 klättringsleder och hit kommer entusiaster från hela världen för att utmanas av lodräta väggar, tropisk omgivning och svindlande vacker utsikt. Svårig­hets­graden på Railay Beach liksom grannstranden Ton Sai varierar stort. Här finns alltifrån enklare promenader till stupande väggar med gömda grottor. Dessutom kryllar området av arrangörer som erbjuder både privatlektioner och klättring i grupp med alltifrån 3 timmar till hela dagskurser. Dubbel­kolla försäkring, fyll på med vätska och gör dig redo för högre höjder.

• railayadventure.com, realrocksclimbing.com

4. Kitesurfing | Hua Hin och Phuket

För dig som inte har testat kitesurfing tidigare väntar en pulshöjande eufori. Det finns ett flertal destinationer i Thailand där vindarna är tillräckligt konstanta för en lyckad kitesurfingdag. Hua Hin är meckat. Hit vallfärdar surfare för bra förhållanden, närhet till Bangkok och ortens utbud av kiteskolor. För nybörjare är det öarna Koh Samui och Koh Pha-Ngan som gäller. Där kan du slippa trängas med horder av surfare och dessutom få öva i mjukare vindar. Men befinner du dig på landets västkust får du inte missa den växande kite­destinationen Phuket. Hit lockas entusiaster från hela världen för grymma vindar och vågor, perfekt för den som vill kunna kombinera sitt kitesurfande med vågsurfing.

• kiteboardthailand.com, kiteboardingasia.com

Tre timmars bilfärd från Bangkok och du finner kitesurfmeckat Hua Hin. Foto: IBL

5. Cykling | Hua Hin

Att cykla längs den kungliga kusten, "Royal Coast of Thailand", är ett perfekt sätt att upptäcka Hua Hin med omnejd. Vägarna sträcker sig genom östra Thailands vackra landskap, längs den svalkande kusten och genom charmiga fiskebyar. Kicka igång i Hua Hin och färdas söderut genom Pranbury, Sam Roi Yot och Prachuap-distrikten. Vill du inte cykla på egen hand finns det många bra arrangörer i Hua Hin. Boka in en dagstur och hugg in på någon av de många leder som tar dig, inte bara runt i Hua Hin utan även ut på landsbygden, till porlande vattenfall och till vackra nationalparker.

• spiceroads.com/destinations/thailand, huahinbiketours.com

6. Havskajakpaddling | Phang-Nga, Phuket

Att flyta fram mellan vackra öar, orörda stränder och gömda grottor i nationalparken Phang-Nga är ett behagligt sätt att upptäcka Thailands natur. Landskapet i Phang-Ngas skärgård är spektakulärt. Vattnet kristallklart. Med andra ord, inte så konstigt att området hyllas som Phukets främsta destination för havskajakpaddling. Ge dig ut på egen hand eller boka en heldagstur med arrangörer som till exempelvis Paddle Asia eller John Gray. De sistnämnda stoltserar med att ha varit först ut med utflykter i Phang-Nga. Ta med solkräm, badkläder och gör dig redo för de djupaste grottorna, snirkligaste mangroveträsken och, förstås, det berömda landmärket Khao Phing – en iögonfallande kalkstensklippa känd från James Bond-filmen Mannen med den gyllene pistolen.

• johngray-seacanoe.com, paddleasia.com

De populära dagsturerna i Phang-Nga Bay passar för hela familjen. Foto: Fotolia

7. Dykning | Surin och Similan

Thailand är världskänt som dykdestination. Här är artrike­domen färgstark, destinationerna spektakulära och det varma vattnet smått beroendeframkallande. Har du inte upptäckt de nio Similanöarna och lillasystern Surin med sina fem öar, är det på tiden! De två nationalparkerna ligger en dryg handfull mil utanför Phang-Ngaprovinsen på den thailändska västkusten och skryter med livfulla korallrev och glasklart vatten med sikt på upp till 30 meter. Dyk ner i det fullproppade akvariet och spana efter valhaj, djävulsrocka och sköldpadda. Håll dessutom ett öga öppet för den kända dykplatsen Richelieu Rock med sina läckert röda och lila koraller. Har du inte fått nog av dykning bör du lägga dykmeckat Koh Tao och den lugnare doldisen Koh Chang med sitt världskända vrak HTMS Chang, på minnet.

• similan-diving-safaris.com, similandivecenter.com, seadragondivecenter.com

Upplev livet under ytan. Foto: Istock

8. Kampsport | Phuket

En gång i tiden känt som den thailändska arméns närstrids­system. Idag populär över hela världen! Vi pratar förstås om den thailändska nationalsporten thaiboxning. Så varför inte testa på riktigt i soliga, heta Phuket. Här finns ett stort antal gym för dig som är sugen på en rejäl workout. Dessutom går det matcher på större galor flera gånger i veckan där du kan betrakta proffs från hela världen. På det världskända träningscampet Tiger­muaythai i Chalong­området samlas elitidrottare, tv-team och entusiastiska nybörjare i en inspirerande miljö. Preppa fötter, knän, händer och armbågar och gör dig redo för en rejäl omgång. Slipa tekniken och lär av de allra bästa.

• tigermuaythai.com, sinbi-muaythai.com

Höj pulsen med boxning i Phuket. Foto: Fotolia

9. Vandring | Chiang Mai

Lockas du av sval luft, friska vattenfall och grönklädda berg? Då är det dags att blicka norrut. Här väntar nämligen några av Thailands vackraste vandringsleder. Området kring Chiang Mai och närliggande Chiang Rai är centrum för landets trekkingindustri. Med provinsernas massiva bergsområden är städerna perfekta baser för vandringsentusiaster som föredrar bergens svalka framför strändernas hetta. Runt Chiang Mai kryllar det av grönskande vandringsleder, spännande utflykts­mål och duktiga arrangörer med lokal känne­dom. Vill du slippa risken att behöva trängas med andra kan du bege dig norrut till Mae Hong Son och Pai. Här finns både möjlig­heter att övernatta samt lokala vandringsturer att haka på med ett antal arrangörer. Aktivresor, Ving och Tema­resor erbjuder, för den som vill, paketerbjudanden med allt inkluderat.

• pairapidrangers.com, maehongson4u.com

Läs även: Reportage: Vandring i Thailands vilda nord

Norra Thailand är ett mecka för vandringsentusiaster. Foto: Fotolia

10. Golf | Bangkok

Spektakulära omgivningar, låga avgifter och hög kvalitet. Thailand har på senare år blivit en självklar golfdestination. Runt Bangkok finner du några av Asiens bästa golfbanor. Lyckas du få starttid på stadens mest exklusiva golfklubb Thai Country Club, spelar du på banor där världsstjärnan Tiger Woods 1997 vann Asian Honda Classic med tio slag. På Bangkoks andra lyxbana, Alpine, är du omgiven av en trollbindande natur, tropiska blommor och tjusiga vattenhinder. En blick på den pedantiska perfektionen och det är svårt att slita sig därifrån. Men som sagt, boka i god tid.

• thaicountryclub.com, alpinegolfclub.com