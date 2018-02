Thai Express – res med stil genom Thailand

I princip alla andra färdsätt går fortare. Som helhetsupplevelse är det ändå oslagbart. Färdas med tåg i Thailand och du reser på riktigt.

Bangkoks centralstation Hualamphong är en knytpunkt för tåg ut i landet. Foto: Jonas Gratzer

Hualamphong, Bangkoks Centralstation. Klockan börjar närma sig sex på kvällen. Tjugo minuter återstår till avgången för nattåget mot Chiang Mai. Ryggsäcksresenärer i flipflops hastar ut på perrongen. Kvinnliga försäljare kånkar på frigolitboxar fyllda med kylda drycker, jordnötter och skivad frukt. Lite längre bort, bönder från risfältens byar som väntar med lugnet hos den som är van vid att vänta länge.

I bakgrunden ljuder bromsblock som gnisslar, tåg som varvar upp, uppbrott och förväntan. Minns samtidigt nattåget till Trang för tre år sedan. Ljumma fartvindar genom öppna fönster. Galonsäten som vid skymningen pusslades om och blev till enkla bäddar. Andraklassvagnarna som morgonen efter mest påminde om thailändska bygator med försäljare som erbjöd sockrigt söt khanom chan i bananlövsförpackning och sticky rice i bambutub.

Vissa sträckor trafikeras alltjämt av de gamla tågen. Samtidigt rustar den thailändska järnvägen för framtiden. Nyligen klubbades planerna igenom för ett höghastighetståg som ska knyta ihop Bangkok med den sydkinesiska Yunnan­provinsen och i förlängningen även sikta mot Malaysia och Singapore med bibehållen fart.

Rapid, express eller ordinary. Välj mellan tre sorters tåg beroende på hur snabbt du vill komma fram.Foto: Jonas Gratzer.

Kvällens nattåg mot Chiang Mai färdas i ungefär samma riktning. Kliver ombord med en förvillande känsla av att ha hamnat på ett flygplan. Digitala skyltar anger vagnsnummer och destination. Inne i tåget syns själva rutten på plattbildskärmar, var på sträckan man befinner sig och förväntad ankomsttid vid slutmålet. Dessutom har restaurangvagnen förändrats, de gamla tågens karaokebar har bytts mot en espressomaskin och den nudelwokande kocken har ersatts av 7-Eleven-sortiment och mikro.

Vagnen som jag reser i är i alla fall bekväm. Plyschröda säten. Litet uppfällt bord i fanerat trä. Kontakter åt laptop och mobilladdare. Bagageutrymme under sätena. Och luftkonditioneringen så körd i botten att fleecetröjan åker fram. Dessutom kvarstår en sak. Tåg har svårt för att ljuga. Medan flygplatser och motorvägar är byggda för att imponera, är järnvägen oftast ärlig och väjer inte för områden bortom paradgatornas förskönande omskrivningar.

Exakt 18.10 rullar tåget ut från Hualamphong och korsar en kanal med fri utsikt mot Bangkoks skyskrapor för att därefter gräva sig djupt in i ett gytter av ruckel och korrugerad plåt som trycker sig närgånget mot rälsen, innan huvudstaden åter rätar upp sig och formerar prydlig bebyggelse längs lika prydliga gator.

Alla är välkomna på tåget! Foto: Jonas Gratzer.

Klockan kvart i nio kommer konduktören för att bädda. Ute har åskknallarna blivit till regn. Skymtar tempelspiror av guld mot natten. Draperiet som hindrar insyn från mittgången får det att kännas som att sova i en provhytt. Tänder läslampan. Kollar kartan och kikar ut mot byar och blänkande vattenspeglar. Ljudet sitter redan i kroppen. Gdunk, gdunk, gdunk i ett ryckigt vaggande som lägger sig ungefär lika lugnt i själen som ljudet från vågor mot en havsstrand.

Samtal dör ut. Någon snarkar. Somnar själv, men vaknar till då och då, vid nattliga inbromsningar, ekande perrongsteg och ljudet från cikador, innan tåget på nytt tuggar sig mot norr.

Vaknar till gnisslande hjul och tung uppförsbacke. Klockan är strax före sex och fälten som blivit till berg och skogsklädda åsryggar gömmer sig fortfarande i gryningsdunkel. Köper en kopp kaffe i restaurangvagnen och når min plats samtidigt som vi stannar till i Lamphun bland mörka trähus och gator fyllda av morgonivriga mopeder. Tjugo minuter senare drar tåget en sista suck och ger upp inför slutstationen Chiang Mai. Då ligger morgonen vidöppen och dagen har precis börjat.

Guide:Thailand med tåg

Resa runt

Thailands järnvägsnät täcker 450 mil, fyra väder-streck och tillräckligt många stationer för att göra tåg till ett attraktivt färdsätt. Från Bangkoks centralstation Hualamphong utgår bland annat avgångar mot Chiang Mai i norr, Surat-thani och Hat Yai i söder och Nong Khai i nordost.

Tre sorters tåg finns i Thailand. Rapid och Express gäller för seriösa förflyttningar, medan Ordinary lunkar så saktfärdigt att de passar bäst för kortare sträckor.

Även tre klasser står till buds. Första klass innebär lite mer avskildhet, till exempel sovvagnskupé med två bäddar och tvättfat. Andra klass ger bäst valuta för pengarna, särskilt backpackerfavoriten, sleeper, liggvagn med säten som fram emot kvällen förvandlas till bäddar med lakan, filt och kudde. Nedersta bädden är mest eftertraktad och erbjuder lite högre utrymme. Kostar därför också lite extra jämfört med övre bädd. Tredje klass kan vara alltifrån riktigt bra till uthållighetstest. Rent och snyggt, men hårda bänkrader som vetter mot varandra.

Biljetter

Boka gärna biljett någon dag före din avresa. Inför storhelgerna nyår och Songkran bör du helst vara ute någon vecka i förväg. Glöm inte att ta med passet när du går till järnvägs-stationen för att köpa eller hämta ut din biljett. Bangkoks Hualamphong har en särskild biljett-lucka för turister, ticket office for foreign tourists.

Om du anländer till Hualamphong med tuk-tuk, bortse från allt snack om slutsålda tågavgångar och kompisar som arbetar på en resebyrå som kan fixa biljetter. Risken är stor att du kommer att få betala för mycket och dessutom inte får den plats på tåget som du tänkt dig.

Tågresan till Kanchanaburi är en upptäcksfärd i sig med fem timmar av vackra vyer. Foto: Fotolia

Thailand utan att flyga

Tåg når långt ifrån alla turistorter. Men kombon tåg tillsammans med buss eller båt fungerar bra till många platser:

• Cha Am: Direkttåg från Bangkok, 4,5 tim.

• Hua Hin: Direkttåg från Bangkok, 4–6 tim.

• Koh Tao: Direkttåg från Bangkok till Chumphon, 8 tim följt av båt.

• Koh Samui och Koh Pha-Ngan: Direkttåg från Bangkok till Phun Phin 14 km väster om Suratthani 8,5–12 tim, följt av buss till Suratthani (båt till Koh Samui & Koh Pha-Ngan) eller Donsak (båt till Koh Samui).

• Koh Phi Phi, Phuket och Krabi: Direkttåg från Bangkok till Phun Phin 14 km väster om Suratthani, 8,5–12 tim. Buss från Phun Phin till Krabi (2–4 tim) och Phuket (4–6 tim).

• Koh Lipe, Koh Tarutao och Koh Lanta: Direkttåg från Bangkok till Trang, 14–16 tim. Minibuss till Koh Lanta 3 tim eller till Pakbara (båt till Tarutao och Koh Lipe) .

• Chiang Mai: Direkttåg från Bangkok 12–15 tim. Tåg 9 och 10 har moderna kinesiska liggvagnar. Avgången 19.35 från Bangkok är bäst om du vill uppleva landskapet runt Chiang Mai från tågfönstret.

Tidtabeller och info

På State Railway of Thailand (railway.co.th) kan du kolla avgångar. Bra info om tågresor i Thailand finns också på the Man in Seat 61 (seat61.com).

Pris

Tåg i Thailand är billigt. Bangkok–Chiang Mai, enkel resa i andra klass liggvagn, kostar till exempel cirka 1 000 baht (242 kr). Priset för motsvarande sträcka i första klass sovkupé är cirka 1 500 baht (363 kr), medan sittplats i tredjeklass kostar 271 baht (65 kr).